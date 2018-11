Piráti varují před bezpečnostními riziky cloudového řešení pro veřejnou správu

14.11.2018 16:11

Vláda na svém dnešním zasedání jednala o přípravě vybudování cloudového řešení pro celou veřejnou správu. Státní správa by jej měla povinně využívat do dvou a půl let, zatímco u místní samosprávy je použití dobrovolné. Piráti varují před bezpečnostními riziky spojenými s transformací celé státní ICT infrastruktury do tzv. cloudu.