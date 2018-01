Piráti zařídí náhradní dopravu na Libeňském mostě

Piráti v pondělí odpoledne budou přepravovat lidi pomocí rikši přes uzavřený Libeňský most.

Chtějí tak upozornit na nevyhovující péči o most ze strany města. Z důvodů dlouhodobě zanedbané péče hrozí trvalé uzavření mostu či dokonce jeho zbourání. Přitom správce (TSK) dlouhodobě neprováděl ani základní údržbu. Na to již Piráti společně s dalšími upozorňovali dříve, poslanec Ondřej Profant dokonce kvůli zanedbání péče podával trestní oznámení.

"Máme obavu, že někteří politici chtějí most zbourat a postavit most větší a dražší. To je v klidné rezidenční lokalitě nepřijatelné. Automobilová doprava se musí přesunout na okraj města, nelze donekonečna rozšiřovat silnice v centru," říká pražský poslanec Ondřej Profant.

Přijďte se svézt v 15:30. Na obou stranách mostu vás bude čekat informační a petiční stánek.

autor: PV