Piráti zvou na nedělní guláš zdarma a vyzývají k pomoci potravinovým bankám

Hlavním organizátorem nedělních dobročinných akcí je Martin Arden, evangelický pastor a Pirát z Prahy 1. Ten nejen financuje některé položky, ale akcí se účastní s týmem dobrovolníků. A jejich počet, jak říká Arden, trvale přibývá: „Zájem o akci roste, a to i mezi místními pražskými sdruženími Pirátů, která chtějí pořádat vlastní akce. Nyní vaříme masový i veganský guláš ze surovin z potravinové banky. Té jsme zaplatili paušální poplatek 3 tisíce korun na rok. Využíváme maso, zeleninu, a pokud je k dispozici, tak i pečivo. Vedle toho z vlastních zdrojů pokrýváme náklady na plastové nádobí, případně to, co zrovna není k dispozici.“

Problematikou potravinových bank se zabývá pirátská poslankyně Olga Richterová. Na základě novely, která je platná od 1. ledna 2018, musejí velkoobchody dodávat potravinovým bankám potraviny s končící lhůtou spotřeby. Bankám však nebyl navýšen rozpočet, a to jim komplikuje provoz. Olga Richterová upozorňuje na to, že banky musí platit nejenom za prostory k uskladnění a energie, ale i za distribuci, která znamená další náklady na personál, ale třeba i pohonné hmoty: „Novela zákona chce realizovat záslužnou myšlenku. Bohužel, bez dostatku financí ztrácí smysl. Zaměstnanci bank i dobrovolníci se vlastními prostředky a silami snaží o to, aby potraviny nemusely končit v odpadu. To mimo jiné obnáší i neohodnocenou práci v přesčasech. Situaci proto chceme řešit i se zástupci potravinových bank.“

Piráti uvažují o zřízení účtu, kam by lidé mohli posílat peníze na podporu potravinových bank. Stále více dobrovolníků i sponzorů má zájem přispět k jejich činnosti i podílet se na dobrovolnické akci Pirátů: „Zveme každého, aby přišel v neděli k pražskému Hlavnímu nádraží, dal si guláš a přesvědčil se, že tato pravidelná pomoc má smysl,” uzavírá poslankyně Richterová.

