Plzák (ANO): Paní profesorko, vidím, že máte asi zlomenou diafýzu nebo epifýzu vřetenní kosti

Dobré dopoledne. Paní profesorko prostřednictvím pana předsedajícího, vidím, že máte asi zlomenou diafýzu nebo epifýzu vřetenní kosti... Která pacientská organizace vás zastupuje? Řekněte mi, která? (Bez odpovědi.) Žádná. A to je ten obecný problém. My se totiž už od dob 90., kdy se objevil jakýsi pan Olejár a zaštiťoval se tím, že zastupuje pacienty a chtěl mluvit do financování, chtěl mluvit do léčby, tak jsme se ho vždycky ptali, koho zastupuje. On řekl: Pacienty. - A já jsem říkal: Já jsem taky pacient, ale vy mě nezastupujete. - A to platí pro nás pro všechny, protože my jsme všichni pacienti. Možná máme nějaké specifické choroby, takže se můžeme zařadit do nějaké... Ale já chci, aby jestli někdo chce mluvit do financování, chce mluvit do metod za pacienty, tak aby měl jasně deklarovaný mandát od těch lidí, tzn. aby byl někam volen, aby mu bylo umožněno za ty lidi mluvit. A to se v současné době ne vždycky děje. Takže já jsem pro ty spolky. Nezlobte se na mě. Děkuji.

