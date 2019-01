Poc (ČSSD): Výbor pro autorizaci pesticidů finišuje, naše práce tím ale nekončí

„Výbor po skoro roční činnosti končí. To ale neznamená, že končí i naše práce. Na stole máme úctyhodné množství doporučení, která mohou zlepšit evropský autorizační systém. Aby bylo dostatečně chráněno naše zdraví a životní prostředí a zároveň zajištěno dobré fungování trhu, potřebujeme tyto návrhy uvést do praxe. Musíme naléhat na členské státy a Evropskou komisi, aby tyto návrhy zavedly do příslušných zákonů. Prospěch z toho budou mít všichni. Veřejnost získá bezpečnější a zdravější potraviny, bude zajištěna lepší ochrana našeho životního prostředí a zdraví. Zemědělcům se zlepší dostupnost prostředků na ochranu rostlin a sníží riziko při jejich používání,“ komentuje výsledek práce výboru Pavel Poc, který byl koordinátorem výboru za sociálně demokratickou frakci Evropského parlamentu.

RNDr. Pavel Poc ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zpráva mimo jiné navrhuje do autorizačního systému zahrnout řadu nových bezpečnostních faktorů a zlepšit monitoring používání a dopadů pesticidů. „Nebezpečné pesticidy jsou dnes bohužel všude kolem nás, a to i v nadlimitním množství. Naše půda je jimi a produkty jejich přeměny doslova kontaminována. Úplný dopad řady pesticidů a zejména jejich směsí na naše zdraví vůbec neznáme, a přesto jejich používání tolerujeme, a tolerujeme někdy i ty, o kterých víme, že jsou nebezpečné,“ říká dr. Poc. Tento přístup je podle něj špatný a neodpovídá unijním smlouvám.

Podle Pavla Poce „žít v nevědomí může být sice pro občany příjemnější než realita, nemůžeme ale dopustit, aby se v tichosti hazardovalo s jejich zdravím. Všichni máme právo znát i stinné stránky látek, se kterými jsme denně v kontaktu a všichni si zasloužíme žít v netoxickém prostředí.“

Psali jsme: Poc (ČSSD): Za několik dní vznikne největší zóna volného obchodu Poc (ČSSD): Ekonomické zisky versus veřejné zdraví Poc (ČSSD): Klimatická konference v Katowicích skončila neúspěchem Poc (ČSSD): Napravili jsme chyby v rozpočtu EU na rok 2019, kterých se dopustila Rada

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV