Pokorná Jermanová (ANO): Je nadále udržitelná pozice Víta Rakušana ve funkci ministra vnitra?

Vážený pane premiére,

chtěla bych se vás zeptat na váš osobní postoj ke kauzám, které se množí u jednoho z vašich koaličních partnerů u hnutí STAN. Naposledy včera, jak jistě víte, byl obviněn mimo jiné i náměstek pražského primátora Petr Hluboček (Hlubuček). Do té doby zastával významné veřejné i stranické funkce. Podle médií údajně vyšetřování sahá až k ministru školství, mládeže a tělovýchovy Petru Gazdíkovi. Zda to je pravda, to se nejspíš dozvíme až v průběhu vyšetřování. Předtím to byly pro změnu skandály kolem pánů Stanislava Polčáka, Jana Farského a dalších.

Když jste šel do vlády, tak jste tvrdil, že přinesete změnu. Chci se proto zeptat, zda je tato změna, kterou jste sliboval a kterou měli lidé očekávat. Jaký je váš osobní postoj ke kauzám hnutí STAN? Vyvodíte z toho nějaké důsledky? Jak hodnotíte v této situaci důvěryhodnost celé vaší vlády? Je nadále udržitelná pozice Víta Rakušana, předsedy problematického hnutí STAN ve funkci ministra vnitra? Nechci vůbec ani naznačovat, že by pan Rakušan měl nějakým způsobem ovlivňovat vyšetřování, to by bylo bezpochyby tou poslední kapkou pro tuto vládu. Nicméně už jeho setrvání v této funkci je vzhledem k vaší předvolební i dřívější opoziční rétorice velmi konfliktní. Pokud by se do stejné situace dostalo hnutí ANO, byl byste vy první, kdo by požadoval rezignaci ministra vnitra ne-li celé vlády. Nyní jste předsedou vlády vy, proto mě zajímá, jak se k této situaci postavíte a jaké z ní vyvodíte důsledky případně osobní zodpovědnost.

Děkuji.

