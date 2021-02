Pokorný (KSČM): Nedělejme přešlapy jako ministr Blatný

reklama

Myslel jsem si, že ministr Blatný je inteligentní, hodný, slušný a obětavý člověk. Prozatím si to myslím i nadále, i když jeho podivně zamítavý postoj k převozům covid pacientů z chebské nemocnice do Německa považuji medicínsky i organizačně za naprosto špatný, formalistický a krátkozraký, a doposud jsem pro něj neslyšel uspokojivé vysvětlení.

Nic na tom nemění ani dnešní dodatečná snaha náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého tento postoj obhájit v OVM s lepší argumentací. I kdyby vše co říkal byly úplné a pravdivé informace, podstata zůstává stejná. Největší problém v celém případu totiž není samotná otázka přesunu pacientů do Německa, ale důvody, kterými ministr Blatný argumentoval její odmítnutí.

Souhlasím s ministrem Blatným, že organizace léčby se nerozhoduje na sociálních sítí, ale dle odborných kritérií. Tato kritéria však musí být skutečně odborná a sledovat nejlepší zájem pacientů, a nikoliv generovat nesmyslná rozhodnutí popírající klíčové poslání zdravotní péče.

Je nezpochybnitelné, že pro pacienty (kteří s tím budou souhlasit) je rozhodně lepší mnohem kratší převoz do lépe vybavených a méně přetížených německých nemocnic než daleké transporty (mnohdy vrtulníkem) po celé ČR. Rovněž pro těžce zkoušenou chebskou nemocnici by to bylo určitě lepší řešení než její posílení o 3 internisty (kteří mj. prý doposud nedorazili). Nehledě k tomu, že 3 lékaři znamenají fakticky posílení o 1 lékaře na každou směnu, což je efekt naprosto neznatelný a navíc neřešící nedostatek ostatního personálu i prostorových kapacit. Interní lékař navíc není totéž co intenzivista. A navíc „převelování“ lékařů mezi různými nemocnicemi napříč republikou ve vojenském stylu rozhodně není metodou, která by byla blízká lékařům samotným.

EU chápu jako jednotný prostor, který je založen právě na odstranění bariér v podobě národních hranic, a budování přátelských vztahů vzájemné pomoci a spolupráce. Právě využívání služeb občany EU bez ohledu na státní hranice je jedním z jeho klíčových přínosů, zde navíc posílený aspekty dlouhodobé přeshraniční spolupráce. A co už může být důležitější službou, než nabídnout našim občanům co nejlepší péči o zdraví. Jsme-li členy EU, je přece jedno, jestli to bude u nás nebo v Německu, pokud z toho budou pacienti profitovat. A právě schopnost zajistit pacientům maximální zdravotní profit je podle mého názoru důkazem, že se o ně dokážeme postarat.

Nepochybuji o tom, že pacienty v rámci ČR máme kam přesunovat. Alespoň zatím. Ovšem v daném případě to rozhodně není nejlepší řešení pro ně, náš zdravotní systém ani chebskou nemocnici. Německo má velmi kapacitní a jeden z nejlepších systémů zdravotní péče v celé EU, ne-li vůbec nejlepší. Na rozdíl od zemí V 4 do něj také dává nesrovnatelně větší prostředky absolutně i procentuálně, ptž si uvědomují jeho význam pro obyvatele. A také má mnohem disciplinovanější občany, o čemž svědčí mnohem nižší počet nemocných covid na 100tis. obyvatel ve srovnání s ČR. Samozřejmě že nemocnice mají nyní i v Německu velmi vytížené, ale na rozdíl od nás nejsou přeplněné. I to musí ministr Blatný dobře vědět. Naši lékaři mohou německým kolegům pracovní podmínky bohužel jen závidět. A čeští pacienti léčení místo u nás v Německu tak rozhodně poškození nebudou. Bohužel jejich názor ministra Blatného asi nezajímá.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D. KSČM

člen strany

Stavět medicínský nacionalismus a pseudonárodní hrdost nad prospěch pacientů je naprostá zvrácenost. Nepřekvapí, že ji praktikuje Polsko, ale od členů naší vlády čekám mnohem vyšší mravní a odbornou úroveň. Je přece absolutní nesmysl, že radši budeme pacienty převážet vrtulníkem posléze třeba z Chebu do Ostravy, než je nechat převézt sanitkou pár kilometrů do Německa s argumentací státních hranic. V jarní fází krize jsme takovouto výpomoc nabízeli i my ostatním zemím EU a považuji za samozřejmé, že kdyby nyní situace ČR a Německo byla opačná, my bychom stejnou pomoc nabídli i jim. Doufám, že obdobně to vnímá i ministr Blatný. To je přece základem myšlenky jednotné EU, tím spíš pak přeshraniční spolupráce. Pro medicínský nacionalismus zde není místo. Bez ohledu na to, zda je prosazovaný „národní“ postup z hlavy minstra Blatného, anebo mu byl někým nařízen, což považuji za mnohem pravděpodobnější variantu.

Samozřejmě nechybuje jen ministr Blatný. Musíme si dát pozor, abychom hloupé chyby nedělali ani my. Blíží se hlasování o prodloužení nouzového stavu, a já jen doufám, že KSČM jej i přes dosavadní prohlášení podpoří. Toto opravdu není politika, nejde o Babiše nebo Hamáčka, ale o zdraví a životy našich spoluobčanů. Takové rozhodování má úplně jiný rozměr než to, na co tu byli politici léta zvyklí. Tady není místo pro politický handl, uraženou pýchu či ponechání občanů napospas chyb vlády. Měřítkem našeho úspěchu bude, jak se nám epidemii podaří zvládnout, kolika lidem ochráníme zdraví a důstojný život. Vše ostatní je podružné. Věřím, že si to včas uvědomíme.

Převzato z Profilu.

