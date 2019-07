Polčák (STAN): Zvolení von der Leyen do čela Evropské komise vítáme

Jeho názor podpořilo dopolední vystoupení této kandidátky do čela Evropské komise, ve němž se zavázala hájit principy právního státu ve všech členských státech EU, a zaručila se za nestrannou a nezávislou Komisi plnící svou roli strážkyně Smluv.



„Evropská unie potřebuje větší stabilitu, což Ursula von der Leyen často zmiňovala. Je to vzdělaná a zkušená politička. Naší výhodou je, že pochází ze země, jejíž hospodářství je úzce provázáno s tím českým, takže bude lépe chápat naši ekonomickou situaci,“ komentoval svoji volbu Stanislav Polčák.



Ve svém vystoupení von der Leyen zmínila řadu pozitivních prvků, ale bude také záležet na tom, jak budou promítnuty do konkrétních legislativních návrhů.



„Pro STAN bylo klíčové, že se jasně postavila za přísné dodržování právního státu a dotačních pravidel. My to vítáme a velmi oceňujeme, nejsem si však jist, že například premiér této země je stejného názoru,“ komentoval zvolení von der Leyen předseda STAN Vít Rakušan.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



