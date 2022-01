Pošarová (SPD): Čas na změnu má vláda do konce ledna

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

směřuji ke změně v zemědělském sektoru a k redistribuční platbě. Čas na změnu má tato vláda do konce tohoto ledna, než jí oznámí do Evropské unie, v jaké výši vlastně si zvolí Česká republika tuto redistribuční sazbu.

Dovoluji si mluvit a apelovat na vás o zásadních změnách v zemědělském sektoru. Hovořím hlavně za zemědělce a zemědělská družstva, která produkují 80 % potravin pro nasycení české populace pro potravinovou bezpečnost. Vláda, jež se nazývá demokratickou, by měla jednat se zákonem stanovenými profesními organizacemi a ona raději mluví s neziskovými organizacemi, třeba hnutí DUHA. To, co předkládá vládní koalice, je v podstatě diktát.

Evropská unie nám pro lepší pochopení opět mění názvy jednotlivých dotačních titulů. Z bývalého Green Dealu, což je 72 euro na hektar, se stane ekoplatba 69,39 eur na hektar. Tady problém není. Co se týče SAPS, tedy platby na hektary, na plochy, ty činily 131 euro na hektar. Tato platba bude rozdělena na tzv. BIS 71 euro a kterou dostanou všichni na veškeré hektary a druhá tzv. KRIS 152 euro, kterou dostanou rovněž všichni, ale jen na prvních 150 hektarů. Na zbytek nic.

To je důsledek rozhodnutí týkající se redistribuční platby, která byla dosud 10 %. To se odebíralo velkým, v sousedním Německu je 12 %. Komora navrhovala navýšení na 15 %, koalice 30 %. Při jednání vlády zřejmě byl vypočítán prostý průměr, jinak si nedovedu vysvětlit, jak přišli na 23 % - nejvíce z celé Evropské unie. Z uvedeného vyplývá, že farmy výměry do 150 hektarů budou zvýhodněny 100 eury na hektar, do 300-320 hektarů budou takříkajíc na svém a ostatní budou dostávat o zhruba 1300 korun za hektar nad tuto výměru méně.

Chcete, aby vesnice žily, a přitom je likvidujete. Bez práce většinou odejdou lidé do měst. Proč by měli lidé zůstávat v menších obcích, když jim tam likvidujete i jejich obživu. Jde o to, že aby někteří měli snad bezpracně statisíce či miliony na zatravněné plochy, anebo o produkci potravin. Doufám, že teď mluvím za všechny, že zvýhodněni by měli být čeští producenti zemědělství a hospodářství, kteří produkují, pěstují, chovají a nutné zde mít i firmy na zpracovatelský potravinářský průmysl. Bez nich vše povede k úpadku.

Děkuji.

Ing. Marie Pošarová SPD



