Pospíšil (TOP 09): Chceme předejít tomu, co se v Praze stalo před čtyřmi lety

Zastupitelé Spojených sil za Prahu na základě dosavadních jednání vidí jako nejrealističtější řešení trojkoalici s Pirátskou stranou a hnutím Praha sobě.

„Naším cílem je, abychom předešli tomu, co se v Praze stalo před čtyřmi lety, kdy zde vznikla koalice bez společné programové vize. Chci proto, abychom se dohodli na podrobném krizovém plánu pro Prahu, který jasně zakotví priority nezbytné pro rozvoj hlavního města v příštích letech,“ říká nový předseda klubu zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Ten dnes také zaslal e-mail primátorce Adrianě Krnáčové, kde ji vyzývá k tomu, aby stávající vedení města již nečinilo žádné zásadní kroky, a to zejména s dopadem na městský rozpočet. Tato výzva se podle Pospíšila týká i dalších městských částí.

„Praha samozřejmě potřebuje standardní správu, nicméně všechna důležitá povolební rozhodnutí bez této konzultace by vyvolala jen zbytečná podezření a pachuť, podobně jako tomu bylo v různých případech z minulosti. Vzpomeňme například nákup vojenské techniky těsně po volbách v roce 2006. Tomu se jistě všichni chceme vyhnout,“ píše v e-mailu primátorce Jiří Pospíšil. Pospíšil dále uvedl, že by byl rád, kdyby to samé platilo i u jednotlivých městských částí.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: SANEP: Nejspokojenější jsou po volbách voliči v Praze. V čele magistrátu by nejvíce preferovali Jiřího Pospíšila Pavel Novotný povede radnici. A mezitím se toho o něm mnoho vyrojilo. Třeba pikantní FOTO Piráti poslali vzkaz Krnáčové. Má se držet zpátky. Primátorka odpověděla Pražský starosta TOP 09 Lomecký odstupuje. Nevyřešil prý problémy s opilci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV