Pospíšil (TOP 09): Jsem přesvědčen, že stát by měl pomoct

Kauza H-Systemu se táhne už neuvěřitelných 20 let. A i když včera možná Nejvyšší soud mohl rozhodnout v souladu s platnými paragrafy (odůvodnění rozsudku jsem ještě nečetl), zůstává nad rozhodnutím pachuť nespravedlnosti. Poškozených lidí je mi lidsky líto. Jsem proto přesvědčen, že stát by měl pomoct. Vláda a hlavně ministerstvo spravedlnosti by mělo hledat cestu, jak lidem z Horoměřic zajistit, aby nemuseli opustit své domovy. Hana Marvanová, která se kauze dlouho věnuje a právně zastupuje podvedené klienty H-Systemu, navrhuje konkrétní řešení. Podívejte se na něj v článku (viz zde). Souhlasím s ní a opakuji - stát se musí do věci zapojit a hledat cestu, jak pomoct. Například aspoň způsobem, jak navrhuje doktorka Marvanová.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Darebáci! Lidi vám vytlučou okna, zní ke kauze H-System. Útok na Miloše Zemana a úder zpět Z koruny vám vrátí možná 10 haléřů. Dokument z barvité historie společnosti H-System Premiér Babiš rázně vstupuje do kauzy H-System. Budu mediátor, ohlásil po ranní schůzce s vyhazovanými družstevníky Marvanová: Já zastupuji ty klienty H-Systemu, kteří nemají ani ty domy. Vůbec nic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV