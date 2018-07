Marvanová: Já zastupuji ty klienty H-Systemu, kteří nemají ani ty domy. Vůbec nic

„Rozhodnutí je rozhodně překvapující. Ukazuje to obrovskou nespravedlnost celé kauzy H-System. Způsobila obrovská neštěstí v rodinách, protože ztráta životních úspor nebo střechy nad hlavou je pro lidi to nejhorší,“ myslí si Marvanová o rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Podle advokátky je obtížné byť jen i vylíčit, jak tím lidé trpí. Projekt H-System se samozřejmě týká i stovek těch, o které ve včerejším rozsudku nešlo. Ti ovšem v H-Systemu také utopili mnohdy celoživotní úspory a poté přišli o bydlení, některým navíc krize zpřetrhala partnerské či rodinné vztahy, jiní zemřeli.

Redaktorka Kateřina Kolářová se Marvanové zeptala, jakou část klientů H-Systemu zastupovala. „Klientů H-Systemu bylo asi tisíc rodin. Já jsem z toho zastupovala asi sto. Moji klienti vůbec nedostali ani byt nebo dům, tedy možnost bydlet, pouze do toho vložili celoživotní úspory. Asi deset procent svých investic vybojovali zpátky. Soudní řízení ale pokračují, klienti se soudí se státem o odškodné za průtahy. Právě průtahy jsou v této kauze úplně neuvěřitelné. Jenom trestní řízení trvalo 13 let; a za to jsme zažalovali stát o náhradu nemajetkové újmy,“ popisuje Marvanová.

Spory o odškodné pro klienty prý začínají slavit úspěchy. Podle Marvanové již existuje řada rozhodnutí, která odškodné přiznávají. Klíčové podle ní bylo rozhodnutí Ústavního soudu, který řekl, že stát je odpovědný za průtahy a za disfunkci celé soudní soustavy, jejíž rozhodování trvá příliš dlouho. „Někteří klienti dostali od státu desítky tisíc, někteří i přes sto tisíc. Ty soudy nadále běží a naděje, že odškodnění dostanou, stále existuje,“ hodnotí pokrok Marvanová.

Ministerstvo spravedlnosti ovšem podle Marvanové dokonce průtahy soudů hájí, podle ministerstva tím k ničemu nezákonnému nedochází. Marvanová popisuje, že soud o průtahy trvá již čtyři roky. „Přitom existuje judikatura ESLP, že procesy nesmí trvat déle než šest let, delší řízení znamená porušení práva na spravedlivý proces. Propracovaná judikatura určuje, že za každý rok nad těchto šest let náleží člověku 15–20 tisíc od státu,“ vysvětluje Marvanová a dodává, že čeští klienti H-Systemu dostali za 13 let průtahů pouhých 2 300 korun. Podle advokátky je to skandální, u poškozených klientů se posiluje dojem, že nežijí v právním státě.

Redaktorka Kolářová se dále zeptala, zda má kauza H-System v Česku obdoby. „Je to rozhodně modelová kauza, která ukazuje, jak to nefunguje. Kdyby si kauzu nastudovali poslanci a ministři, tak by zjistili, kde jsou systémové problémy. Když o věci rozhodoval Vrchní soud v Praze, tak soudce uvedl, že vedle CS Fondů, ve kterých také spousta lidí přišla o peníze, je H-System kauza s největšími dopady do života lidí, protože byli ohroženi na základním právu bydlet. Navíc to byli lidé, kteří nespoléhali na žádné sociální dávky, ale investovali celoživotní úspory,“ vysvětluje Marvanová.

