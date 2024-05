Účtenka a video z McDonald's v Polsku. „Proč? Proč? Proč?“

reklama

Pokud jde o firmy, které jsou známé po celém světě, franšíza McDonald’s je určitě jednou z těch, které napadnou člověka jako první. Stálá nabídka v tomto řetězci restaurací dokonce umožňuje ekonomické porovnání zemí mezi sebou skrze takzvaný Big Mac index.

Jenže nabídka zas tak univerzální není. Nabídku v polském McDonald’s a v tom českém porovnával relativně nedávno youtuber Starej Fotr, když jel do Polska na nákup. Zmínil, že polská stálá nabídka je odlišná od té české. „Mají ji větší, širší, mají tam zajímavější věci,“ zhodnotil.

které se v českém menu nevyskytují.

Chikker se ovšem youtuberovi nezdál. „Co to je za poděl?“ smál se, když burger rozříznul. „Na tý fotce to vypadá, že to je jako řízek. Akorát je to jako rybí prst, ale z kuřete,“ komentoval úzký profil masa v produktu. Nicméně mu Chikker chutnal, i kvůli odlišné omáčce v Polsku používané.

Pak byl na řadě WieśMac, který Starej Fotr přirovnal k McRoyal. Oproti tomu se ale liší jednak v omáčce, ale také v tom, že v něm nejsou okurky, ale rajčata. Podotkl, že se jedná o polskou specialitu, která se jinde v Evropě nevyskytuje. Nicméně omáčka mu nesedla.

„Co mě zajímá, je, proč mají Poláci, ale i Němci ve stálé nabídce mnohem víc sortimentu, než máme my. Tady je docela hodně burgerů, jak těch hovězích, tak těch kuřecích,“ zmínil. A z toho, co se v Česku nevyskytuje, mu zachutnal např. Jalapeňo Burger. Ještě před cestou do německého restaurantu stejné franšízy poznamenal, že internet je plný komentářů, jaký je McDonald’s „sr*čka“. Ale v podstatě všude je v něm pořád narváno.

V německém McDonaldu pak našel burger McRibs, za který dokonce v Česku vznikaly petice, nebo rybí McFilet, který v Česku už také není.

McRibs youtuberovi chutnal a myslí si, že by o něj v Česku byl zájem. „Uděláme petici, že chceme taky McRibs. Chceme bejt taky jako na Západě, v tý západní Evropě a mít McRibs v mekáči,“ žertoval. I v Německu si objednal dlouhý kuřecí sendvič, tam už ovšem nebyl žádný „poděl“ a uvnitř byl skutečně celý řízek.

„Myslím, že McRibs by se měl prodávat i u nás, že je to takový univerzální produkt, univerzální sendvič, který by mohl klidně být i v Čechách. Proč my Češi ho nemáme, proč jsme zase ošizený? Jsme ve středu Evropy, nemáme McRibs,“ vzpomenul ještě při konečném hodnocení.

Jenže rozdíl je také v ceně, jak si všimli na skupině o nákupech v Polsku. Český návštěvník Polska si WieśMac spletl s BigMacem, jak mu pak bylo připomenuto v komentářích. Nicméně, podle směnného kurzu stojí jeden okolo 65 Kč. Přitom McRoyal, který je ve složení hodně podobný, stojí dle českého menu 109 Kč.

Burgery v českém McDonald's



