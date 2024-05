Zeman (PRO): Pane ministře Válku, nechte nás žít

reklama

V tom má jistě pravdu. Ale uvedený návrh, který prý má podporu čtyř z pěti koaličních stran (mimo ODS), je jen dalším vstupem do našich práv. I když jen prostřednictvím peněz. Nevím, kolik tím státní kasa získá, ale je to další stupínek k nesvobodě.

Stát nám prostě chce diktovat stále více, co smíme nebo nesmíme. Prostě dělej, co máš, my (vláda) to víme nejlépe. Za chvíli (a ta se blíží) bude stát říkat, kolik smíme jíst vepřového nebo hovězího masa či kolik smíme projet autem benzínu či nafty podle pravidel, která navozuje Green Deal. Nakonec některé státy již mají omezení v letecké dopravě na kratší vzdálenosti, to ovšem neplatí pro politiky.

Hezkým příkladem „úsporného režimu“ je pravidelné cestování Evropského parlamentu z Bruselu do francouzského Štrasburku. Jistě si každý může představit, co stojí přemístění více než sedmi set poslanců s jejich aparátem a kolik paliva nebo energie se na to spotřebuje. A také, co stojí provoz dvou sídel jedné instituce. Hodně.

Ať si každý zamete před vlastním prahem – v dobrém i ve zlém. Ale neberte nám naši svobodu se rozhodovat.

MUDr. Marek Zeman, MBA

místopředseda strany PRO

kandidát č. 4 kandidátky strany PRO Jindřicha Rajchla do voleb do EP

