Pospíšil (TOP 09): Ministerstvo financí nepřímo přiznalo, že dotace na Čapí hnízdo nebyla v pořádku

Ministerstvo financí v tichosti vyňalo Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Nepřímo tím přiznalo, že dotace na Čapí hnízdo nebyla v pořádku. Kdyby si totiž za projektem stálo, tak by takový krok neudělalo a naopak by šlo do sporu s Evropskou komisí, který by se řešil ve správním řízení. A to ani nezmiňuji, že stažení Čapího hnízda znamená, že 50 milionovou dotaci ČR musí vrátit. Zaplatíme to tak my všichni, daňoví poplatníci.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV