Premiér Babiš: A co je skutečně nejhorší, že zdraví našich občanů je zneužito na kampaně

Já se omlouvám, vůbec jsem vaše vystoupení nepochopil. Chápu, že teď kandidujete zase do kraje, ne? A co je skutečně nejhorší, že zdraví našich občanů je zneužito na kampaně. To nejhorší, co mohlo potkat COVID-19, jsou volby do krajů. A bylo by dobré, kdybyste s tím skutečně přestali. A můžu vám tady připomenout všechny vaše výroky ke COVIDu. Od momentu, kdy jste křičeli, že rušíme lety z Itálie a rušíme biatlon, všechno jste zkritizovali, opozice, všechno bylo skandální, dali jsme náhubky, demokracie, jsme v lágru. Zase všichni křičeli rozvolňovat, rychle, rychle, rozvolňování! Roušky dolů! A teď křičíte zase naopak. Není vám to směšné? Nevím, kde jste na to přišla, proč bych já tady měl včera být. Já na rozdíl od vás to řeším. Každý den. Teď ještě dřív než normálně, protože to první hlášení od Duška chodí už ve čtyři ráno. Takže já nevím vlastně, já jsem nepochopil, co tady vlastně říkáte. Teď křičíte všichni: Ústřední krizový štáb! To je zajímavé. Kvůli čemu teď? Abyste tam měli zástupce? TOP 09 tam měla největšího popírače roušek. Pan Šmucler. Ten stále říká, že to je absolutně blbost. Nebo o co jde? Abyste si tam zase potřebovali něco povídat? Takže nevím, nechápu, o čem mluvíte. Nemám problém skládat účty, nikdy jsem se tomu nevyhýbal. Chodím do médií, komentuji a to, že jsem tady včera nebyl, no protože jsem tady měl americkou delegaci a bylo tady asi šest nebo sedm firem, které přišly ze Spojených států a které jsem slíbil, že je přijmu. A to, že vy si dáte zase mimořádnou schůzi; už minule Piráti tady šest a půl hodiny tady byla hlavní epidemioložka, tady seděly ty dvě dámy, ty skutečné, a nestačily se divit, jak všichni vy tady rozumíte epidemiologii. A tomu viru rozumíte, všemu rozumíte.

Takže já nevím, místo toho, abyste lidi uklidňovali, tak bohužel se COVID zneužívá na krajské volby. A to mi je velice líto. Protože ano, může někdo říkat: Proč jste neudělali tohle? Proč jste neudělali tohle? Není ani pravda, co jste tady řekla, že já jsem něco změnil. Nezměnil jsem. Sedmnáctého srpna byla vydána metodika pro školy. Aby 14 dní měly možnost školy se k tomu vyjádřit. Když to vydávali na poslední chvíli, tak to byl problém. A byl tam napsán jasně semafor. A 19. srpna vydalo Ministerstvo zdravotnictví, ta epidemiologická skupina, místo semaforu plošné nařízení. A na základě toho ty tři odborné skupiny, které tam byly, tak řekly, že na tom nebyla dohoda. A já jsem nic neměnil. To je jenom dezinformace médií, která samozřejmě vždycky vytrhnou ty věci. Když paní Jágrová říká, že netrasuje do hodiny, tak hned se píše, že všechno je špatně. My jsme na resortu zdravotnictví udělali za půl roku víc digitalizace než za celé období od revoluce.

Takže na základě toho pan ministr si tam udělal pořádek a udělal paní Rážovou šéfkou všech v té komisi, epidemiologické, klinické a laboratorní. Já myslím, že všichni dělají maximum a dělají to od ledna, od ledna. Ty hygieny, o které nikdo ani nezakopl, které ani nebyly, 14 decentrovaných hygien, neměly techniku, neměly nic. A objevili jsme tuto profesi, která nebyla vůbec populární.

Takže já vůbec nechápu vaše osobní útoky, z jakého důvodu na mě útočíte, když já vám můžu tady číst dlouho, co jste jako opozice říkali. Já myslím, že se to umíš. Vždyť tady byly demonstrace! (Upozornění na čas.) Opozice je reprezentována Milionem chvilek, přece, to jsou vaši guru. A ti protestovali, náhubek na demokracii.

