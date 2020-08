Premiér Babiš: Bělorusové si mají sami rozhodnout, kde chtějí civilizačně být a kam chtějí jít

reklama

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já bych s dovolením využil tuto příležitost, abych vás informoval o Bělorusku. Zaznamenal jsem aktivitu poslanců a dostal jsem dopis od předsedy Senátu pana Vystrčila, což budeme řešit tady s panem místopředsedou vlády Hamáčkem, který dá - nebo možná už dal - příkaz rozvědce, aby pana předsedu Senátu informovala o situaci. Ta situace je samozřejmě dynamická a já si myslím, že Česká republika, česká vláda a já osobně, se v této záležitosti aktivně angažujeme.

Tu hlavní roli v našem regionu převzalo Polsko. Polsko už před časem požádalo Charlese Michela o svolání mimořádné rady Evropské rady k Bělorusku. Tehdá to Charles Michel neakceptoval, odkazoval na září. Já jsem se do toho zapojil minulý týden, podpořil jsem premiéra Morawieckeho. Já se potom ze Sněmovny omluvím, protože v 11 hodin máme videokonferenci premiérů V4 a v 11.30 se připojí premiéři Pobaltí. A ve 12 hodin dneska proběhne videokonference Evropské rady, to znamená všichni premiéři a prezidenti Evropské unie.

My jsme v tom byli velice aktivní. Já jsem komunikoval s kancléřkou Merkelovou, ta mi volala v neděli. Mluvil jsem opakovaně s premiérem Morawieckim, s Orbánem, s Macronem. A nakonec V4 přesvědčila Charlese Michela, aby zkrátka dneska ta videokonference proběhla. A je dobře, že jsme v tom byli aktivní, nás se to týká. Historicky si myslím, že tam máme vztahy - já osobně ty lidi i znám - takže je důležité, že se v tom angažujeme.

Já mám dneska vystoupení na Evropské radě, kde budu deklarovat, že běloruští občané potřebují naši podporu, že Evropská unie musí ukázat, že je akční - a konečně jsme akční - že se teda nečeká až do konce září. Hlavní teze je, že běloruští občané mají dostat šanci vyjádřit se ve svobodných volbách a říct, co si pro svoji zemi přejí. My bychom neměli dopustit, aby se v našem těsném sousedství na schengenské hranici dělo něco podobného jako zmanipulované volby, ostré potírání svobody slova, blokování internetu. Já jsem opakovaně mluvil s naším velvyslancem. Stále se vypíná internet, mučení, bití, zastrašování pokojných demonstrantů a občanů. A my v tom vidíme velké riziko pro náš region a hodnoty, na kterých stojí, a bojíme se, že ta situace se bude zhoršovat.

Co je nejdůležitější z mého pohledu, je, že my jasně říkáme, že Bělorusové si mají sami rozhodnout, kde chtějí civilizačně být a kam chtějí jít. A na tom my trváme. To znamená, nikdo jim nemá vnucovat, kam patří, co by měli dělat. Tady jde skutečně jenom o to, aby proběhly svobodné a demokratické volby a aby vlastně oni si rozhodli. Rozhodně by se neměla opakovat situace, která proběhla na Ukrajině.

Takže tady je důležité, aby Evropa vyslala ten signál. My samozřejmě podporujeme cílené sankce, jsou správné. Bylo to rozhodnuto na úrovni ministrů zahraničních věcí, Evropská rada to už nepotvrzuje. Takže cílené sankce, odsouzení násilí, to je samozřejmě všechno správně. A uvidíme samozřejmě, jak se ta situace vyvine. Takže dneska o tom budou mluvit lídři.

Znovu opakuji, že Česká republika skutečně v této záležitosti byla velice aktivní a dá se říct, že společně s premiérem Morawieckim jsme prosadili, že ta videokonference se neodkládá, ale že Evropská rada je akční, Evropská unie je akční. Nemáme to ve zvyku, ale tentokrát se to povedlo, proběhly různé rozhovory. Kancléřka Merkelová - Německo má předsednictví - mluvila i s prezidentem Putinem. I prezident Macron, a tak dále.

Takže v tomhle směru si myslím, jak jsem pochopil i v rámci našeho politického spektra, že máme na to stejný názor. Takže určitě budeme rádi, když i, pokud tady nastane nějaká situace - já se potom musím rozloučit - a bude nějaké usnesení, že nás Sněmovna podpoří, naše aktivní kroky.

Děkuji.

