Premiér Babiš: Čau lidi pojede dál, pokud bude Babiš naživu

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Je třetí adventní neděle, říkáme jí radostná. Dnes zapalujeme třetí svíčku, pastýřskou, která představuje radost, nebo, podle některých tradic, přátelství. Tak si to užijte, nejlépe s rodinou.

Vážení přátelé, mám pro vás samé dobré zprávy. Naše země vzkvétá. Věřte mi, že je to tak. Já vám to dokážu na faktech. Ratingová agentura Fitch nám znovu potvrdila, že máme skvělé veřejné finance. Ano, jsme stále šestá nejméně zadlužená země v rámci EU. Před námi jsou takové pidi země jako Lucemburk, Estonsko, Bulharsko. Máme skvělé finance. Nevěřte tomu, že je tady nějaký rozvrat.

Zadruhé. Zase nám klesla nezaměstnanost. Takže máme jenom 3,3 procenta, máme nejnižší nezaměstnanost v EU. Stále je 246 tisíc nezaměstnaných, ale na druhé straně naše firmy nemají lidi. Zvláštní situace. To ale musí příští ministr na MPSV vyřešit.

Další skvělá informace. Průměrná hrubá mzda ve čtvrtém čtvrtletí 2021 meziročně stoupla o 5,7 procenta a dostala se na 37 043 korun. Takže se podívejte: za vlády hnutí ANO od roku 2015 do roku 2021 stoupla průměrná měsíční mzda o 10 452 korun. Znovu opakuji: 10 452 korun. A tzv. změna, která samozřejmě není žádnou změnou, ta koalice, ten polistopadový kartel, tak za jejich období za 7 let jenom 3 176 korun. Takže oni 3 176, my 10 452 korun.

A poslední skvělá zpráva je, že podle zprávy statistického úřadu úspory domácností stouply za 2 roky od října 2019 do října 2021 o 547,6 miliardy korun. Celkově jsou 3 323 miliard korun. Co to znamená? No, že Češi jsou rozumní, že ty obrovské peníze, které jsme jim dali, tak je ušetřili. Takže je nesmysl, když někdo říká, že kvůli těmto penězům je nějaká inflace. Inflace je proto, že Brusel neřeší emisní povolenky, že nemáme nějaké dohody ohledně plynu. Jsou to všechno externí věci. Takže samé dobré zprávy. Nevěřte tomu, co nám tady říká koalice Spolu. Oni něco říkali před volbami, neříkali pravdu, a teď v tom pokračují. A toto všechno my vám odprezentujeme v dalších našich novinách Silné Česko. To jsem já. Bylo mi ctí být vaším premiérem. Tyto noviny s mým rozhovorem a dalšími informacemi o našem hnutí vyjdou v tisku 16. a 17. prosince, tento týden. Tak si je kupte. My je samozřejmě také dáme na sítě. Tam je ta pravda. Děkuji vám.

Vážení přátelé, ten příští týden bude velice náročný. Hned v pondělí v 9.00 hodin otevíráme nové očkovací centrum v OD Kotva. Ano, to je tam, kde jsem si koupil toho soba Alfonse. To si určitě vaše děti pamatují. V deset hodin máme tiskovku s kolegou Havlíčkem, abychom informovali o tom, že posílám znovu dopis Ursule von der Leyen ohledně emisních povolenek. My máme návrh, jak řešit energie. Bohužel ale zatím na to většinová koalice neslyší. Potom máme vládu. V 15 hodin letím do Budapešti, setkání premiérů V4 s francouzským prezidentem Macronem.

V úterý máme mimořádnou schůzi, kde chceme přesvědčit koalici, že je nutné schválit náš rozpočet, který navyšuje důchody, platy, investice, vědu a výzkum, digitalizaci…

Pokud nebude vláda, tak ve středu otevíráme nový úsek dálnice, k tomu se ještě dostanu, a letím do Bruselu na Evropskou radu, která je s východním partnerstvím.

Normální Evropská rada je šestnáctého, ve čtvrtek. Tam se zúčastním, protože to vypadá tak, že ještě pan premiér Fiala nebude tím úplným premiérem, protože on je premiér, který výkonně bude premiér až tehdy, když bude jmenována celá vláda. Ta by měla vzniknout 17. prosince v pátek.

Já bych velice poprosil, a chtěl bych být také mediátorem mezi panem prezidentem a panem premiérem Fialou, aby skutečně se domluvili. Já myslím, že je potřeba najít nějaké řešení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To znamená, kdyby pan premiér byl pověřen resortem zahraničních věcí a pan Jurečka například zemědělstvím, on tomu téměř rozumí, tak by mohla vzniknout vláda, a samozřejmě ta pětikoalice, polistopadový kartel může podat ústavní žalobu. A za čas se uvidí, co se stane.

Chci jen požádat, aby došlo k dohodě. Naše vláda, pokud by tam byl nějaký zádrhel, tak jedeme dále. Makáme stále, od rána do večera. Nevykašlali jsme se na to, jsme zodpovědní. Stále děláme maximum pro lidi. Energie, očkování, hlavní témata. A máme plno pozitivních zpráv, ke kterým se ještě dostanu.

Z těch věcí, o kterých jsem mluvil: nejnižší nezaměstnanost v Evropě, nízký dluh v poměru k HDP, žijeme v bezpečné zemi, platy rostou, důchody rostou, raketově rostly výdaje na obranu, konečně se staví dálnice.

Ano, ten příští týden budeme zahajovat nové dálnice. D35 Opatovice-Časy, 12.6 km. 15. prosince v 10 hodin je tam slavnostní otevření.

D11 Hradec Králové-Smiřice, 15.2 km. D11 Smiřice-Jaroměř, 7.1 km. Spolu 23.3 km. Jeden úsek, super. Otevíráme 17. prosince myslím v 11 hodin.

Takže rok 2021 dopadne absolutním rekordem ve výstavbě dopravní infrastruktury. Zprovozněno bude 90 nových, nebo zcela modernizovaných dálnic, a zahájeno dalších 70 km.

Víte, kolik se v průměru zahájilo nových dálnic v letech 2011 až 2014, když tady naposledy byla ta změna, to Spolu? 200 metrů ročně. Ano, metrů, ne kilometrů.

My jsme to nastartovali, a samozřejmě teď nová koalice to bude otevírat. Vy ale dobře víte, kdo to všechno připravil a kdo na to sehnal peníze.

Tento týden bude také zahájen provoz na ostře sledované křižovatce Rádelský mlýn u Jablonce a Liberce. Bude to o půl roku dříve, a to za pouhé 2 sezóny. To je samozřejmě klíčové.

Chci pogratulovat šéfovi ŘSD Radkovi Mátlovi, který napsal: “na základě pokynu objednatele a správce stavby bylo předáno zhotoviteli staveniště na stavbě D49 Hulín-Fryšták. Stavba 17.3 km dlouhého úseku D49 je po třinácti letech od podepsání smlouvy oficiálně zahájena ke dni 10. prosince 2021, práce na stavbě začnou ihned po tomto víkendu.

Samozřejmě řešíme tu energetiku. Emisní povolenky, posílám znovu dopis předsedkyni Evropské komise. Je to peklo. Evropská komise je totálně impotentní tohle řešit. Když jsem o tom opakovaně mluvil a psal dopisy, byly povolenky 64 euro, dnes jsou více než 80 euro, cena elektřiny bohužel roste ', na burze se kupuje za 280 euro, začátkem roku to bylo 50 euro. Evropská unie, Komise, to vůbec nezvládá. Absolutně. Potí nějaké studie, které jsou nesmyslné, protože se nenaplňují. Jako ta studie vývoje cen emisních povolenek z roku 2020. Je to obrovský problém.

V tom dopise píšu Ursule von der Leyen: “jako další okamžité řešení, které by alespoň částečně ulevilo dnešní kritické situaci vidím vrácení 379 milionů emisních povolenek, které mají být odloženy do rezervy tržní stability od 1. září 2021 do 30. 1. 2022.

Poláci jsou ještě radikálnější a říkají: udělejte reformu. My říkáme stejnou věc a říkáme konkrétně jak. To znamená: znovu směrnice, žádný spekulativní kapitál, žádné přeprodeje, žádné výhody pro nadnárodní monopoly, ale reformu. Poláci říkají: pokud neuděláte reformu, opustíme celý systém emisních povolenek. Řešíme to, na středu svoláváme mimořádnou schůzi, kde chceme, aby koalice Spolu podpořila odpuštění DPH, aby podpořila ten příspěvek na obnovitelné zdroje pro všechny lidi. Nevím, proč to nechtějí. Jsem zvědavý, jak to oni budou řešit. Žádné jiné řešení není. My máme dobré řešení. Bylo by dobré, aby nás ta pětikoalice podpořila. Tak uvidíte ve středu.

Mimořádná schůze k rostoucím cenám energií vznikla hlavně z iniciativy paní Schillerové, která to aktivně řeší jako ministryně financí. Vyhlásila generální pardon na DPH z elektřiny a plynu do konce letošního roku, díky čemuž průměrná domácnost ušetří jen za tyto dva měsíce několik set korun. A protože je DPH evropsky regulovaná daň, zároveň rozjela jednání s Bruselem o možnosti zrušení nebo snížení DPH na tyto komodity na celý příští rok. Společně s Karlem Havlíčkem a Richardem Brabcem připravili balík zákonů, které by lidem od příštího roku ušetřily na energiích tisíce korun ročně. Třeba novelu zákona o DPH.

Tento zákon, díky kterému by přes 4 miliony domácností výrazně ušetřily na cenách energií, protože by se jim cena na faktuře snížila o poplatek na podporu obnovitelných zdrojů, na kterém dnes domácnosti odvedou neuvěřitelných 8 miliard korun ročně. Ano, vážení, to je dědictví toho solárního tunelu, to je Spolu, ta změna, abychom si to připomněli, kde je problém.

Dobrá zpráva z Bruselu: ministři financí schválili směrnici o DPH, ministryně Schillerová se dohodla se svými kolegy na výslovné podobě směrnice o DPH.

Za uplynulé 4 roky se paní Schillerové na evropské půdě podařilo prosadit například také zvýšení hranice obratu pro osvobození od DPH na 2 miliony korun od roku 2025, kde nyní žádáme o možnost aplikovat tuto výjimku co nejdříve.

Byl schválen Národní plán obnovy, kdy dostaneme 180 miliard. A další věci. Podporujeme byznys českých minipivovarů, na vládě jsme schválili novelu zákona o spotřebních daních. Ta například usnadňuje drobným výrobcům alkoholických nápojů podnikání na evropském trhu. Díky návrhu Ministerstva financí budou moci lépe uplatnit nárok na nižší sazbu spotřební daně v členských zemích EU.

Určitě si pamatujete, že jsem s kolegy vyjednal s Bruselu obrovskou částku z evropských dotací na období 2021 až 2027. Ano, naší urputností, mou urputností o 42 miliard navíc. Důležité je, že hlavně zdravotnictví tentokrát dostane 50 miliard. V období 2014 až 2020 dostanou směšných 8 miliard. 8 vyjednala koalice Spolu, my 50.

A co jsme vyjednali, no samozřejmě skvělá zpráva je ohledně toho programu React EU. Naše země patří mezi premianty v čerpání evropské finanční podpory z React EU na podporu boje s pandemií. Jako jedné z prvních zemí nám Komise z tohoto zdroje už schválila 22 miliard korun. Tyto peníze míří hlavně do zdravotnictví, de facto jsme vyhověli všem. Na nové přístroje, investice. Dále do Integrovaného záchranného systému nebo na projekty nízkoenergetické sociální infrastruktury.

Budeme zřejmě vůbec první země, která finanční podporu získá i z druhé tranže. Do konce roku tak ČR získá z React EU dalších 8 miliard na obdobně důležité projekty.

Pamatujete si, co my jsme zdědili, naše vláda, 2014-19? Jak jsme museli dočerpávat to předchozí období 2007-13? To byla také koalice Spolu, to dědictví. Dali jsme to ale do pořádku, teďka to mají připravené skvěle.

Naše armáda je skvělá. Myslím, že musíme opakovaně jí vyjádřit úctu, poděkování, respekt. A proto naší armádě důvěřuje dnes 75 procent našich občanů. Stačí si vzpomenout, jak pomáhali v rámci pandemie, Chytrá karanténa, v nemocnicích, sociálních službách, při tornádu, evakuace Afghánistánu. Je velký zájem o naší armádu, stoupá počet vojáků.

Za nás výdaje rostly historicky nejvyšším tempem. Od roku 2014 stouply výdaje na armádu o 100 procent. A splnili jsme vládní slib 1,4 procenta HDP.

I prestiž naší armády reflektuje velký zájem o studium na Univerzitě obrany, dokonce o 47 procent to stouplo.

Ve čtvrtek mi bylo velkou ctí ocenit 50 našich vojáků medailí Karla Kramáře. To jsou ti vojáci, kteří nám skutečně pomáhali v rámci covidu v první linii. To jsou ti nižší hodnosti, od svobodníka po praporčíka, nejvyšší hodnost, která dostala medaili, byl pro mě symbol armády v rámci boje proti covidu plk. Šnajdárek.

Takže armádu je potřeba podporovat, je to důležité, žijeme v nejistých časech. Jsme osmá nejbezpečnější země na světě, to je pravda, ale nesmíme na armádě šetřit. Doufejme, že v rámci nového rozpočtu, který koalice Spolu chce prosadit, nevím proč neakceptují ten náš, tak armáda nebude tak, na které se šetří. Tak, jak to koalice Spolu dělala v těch letech 2008-9, kdy byla krize, kdy klesly výdaje na armádu až o 12 miliard.

Jsem velice rád, že včera v anketě Kniha roku Lidových novin vyhrála mezi největšími osobnostmi české kultury a knižního trhu mezi spisovateli, vydavateli, kritiky, fotografy a publicisty poslední kniha Milana Kundery. Já mám na to skvělý zážitek, jak jsem byl u Kunderových doma. Bylo to 10. listopadu 2018, na druhý den se konalo setkání všech politiků světa ke 100. výročí konce 1. světové války. Já jsem na té návštěvě, byli jsme v restauraci i u Kunderových doma, bylo to velice příjemné, zjistil, že pan Kundera nemá české občanství. Tak jsem to na druhý den říkal některým premiérům. Oni říkali: no, to je neuvěřitelné. Tak jsem navrhl, aby ho dostal. Nakonec ho dostal, a to je skvělá zpráva. Samozřejmě je to podle mého názoru jeden z nejvýznamnějších Čechů známých v zahraničí. Všichni ho znají.

Takže já jsem velice rád. Uvidíme, jestli ještě někdy Kunderovi přijedou do ČR. Bylo by to skvělé, protože náš nejslavnějších spisovatel píše neuvěřitelně dobré knížky, které jsou často mezinárodní bestsellery. Nevědění, Milan Kundera, nakladatel Atlantis, rok 2021. Skvělý příběh. Moc gratulujeme.

Na závěr covid-19. Ano, čísla se zlepšují. Máme nižší počet hospitalizovaných, nižší počet pozitivních. To ale neznamená, že jsme z toho venku. Covid zabíjí. Včera bohužel zemřela členka představenstva Asociace pendlerů ČR paní Andrea Smit Papajová. Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku. Pro asociaci je to velká ztráta. Bylo jí 44 let. Byla neočkovaná. Uvěřila těm nesmyslům, antivaxerům. Takže to prosím vás nepodceňujte. Ve Velké Británii zemřeli dva neočkovaní žáci. Jeden měl 14 let, druhý 15. Nakazili se covidem.

Pokud tomu stále někteří z vás nevěříte, že jediné řešení covidu je očkování, tak je mi to líto, ale je to tak. Samozřejmě u nejohroženější věkové kategorie nad 60 let díky bohu máme 2 391 743, kteří se účastní očkování. Ale stále bohužel 393 034 lidí nad 60 let, kteří se neúčastní očkování. Prosím vás, očkujte se. Nevěřte těm nesmyslům.

To nejdůležitější je, že od zítra, od pondělí 13. prosince je možnost pro věkovou kategorii 55 plus objednat se na posilující dávku již po 5 měsících od dokončeného očkování, a o týden později od 20. prosince, to je také pondělí, začne tato možnost platit i pro 50 plus.

Znovu na vás apeluji: očkujete se kvůli sobě, kvůli ochraně vašeho zdraví. Kvůli tomu, aby ten průběh, když nedejbože dostanete covid, aby zkrátka jste neskončili na JIPce a nebyli v ohrožení života. Očkování dětí. V noci z dneška na zítřek se otevírá registrace na očkování proti covidu pro dětí od 5 do 11 let. Doposud bylo možné podávat vakcínu jen dětem od 12 let. Pediatři si mohou objednávat vakcínu už od pátku 10. prosince, mohou si objednat minimální balení 30 dávek, které v chladničce vydrží až 10 týdnů. Takže by to neměl být problém.

Očkování dětí bude nabízeno i na očkovacích místech, např. VFN. Tam vím, že chtějí udělat speciální očkovací centrum pro dětí. Určitě by to měl dělat i Motol, který má největší dětskou polikliniku.

Od minulého týdne je možnost pro všechny, kteří byli očkováni Janssennem, to je ta jednorázovka, aby si nechali podat posilující dávku již po 2 měsících od očkování. Všichni dostávají SMSky. Takže toho prosím vás využijte a očkujte se.

My samozřejmě děláme všechno pro to, abychom posílili očkovací centra, a ta iniciativa Lékaři pomáhají, je potřeba dotáhnout některé věci. Aby i zubaři mohli očkovat. Nevím, proč by nemohli, když mají operace a dávají anestezii. V Německu teď odsouhlasili, že i lékárny mohou očkovat. U nás jsme to v minulosti diskutovali, nedotáhlo se to. Teď si ale myslím, že by to mohlo být aktuální, protože ta poptávka po vakcínách, po kapacitách, bude obrovská. Uvidíme, jestli i tady to dořešíme. Ta iniciativa je ale skvělá, pomáhá to. Doufejme, že překonáme i tu administrativu.

Uvidíme, co příští vláda. Já vůbec nechápu, jak je možné, že pan Jurečka, předseda KDU-ČSL říká, že povinné očkování je prakticky jako znásilnění. Nechápu. Vždyť musí vědět, že naše děti dostávají hexavakcínu, protože jinak by byly ohrožené na zdraví. Nerozumím tomu. Koalice Spolu: jeden říká očkovat všechny, druhý nevím, třetí v únoru, Jurečka říká, že je to znásilnění. To je zajímavé. Vůbec tomu nerozumím. Doufám, že si to tam kluci nějak vykecaj mezi sebou, a veřejnost se dozví, co vlastně chtějí. Protože nikdo neví, co vlastně chtějí. Chtěli odstranit Babiše, to se povedlo, ale teďka nevím.

Samozřejmě nám hážou klacky pod nohy. Protože my děláme maximum pro to, abychom ochránili lidi. Nejsme jediní v Evropě, kteří jsou touhle cestou. Většina zemí v Evropě jde touhle cestou. Je to vlastně jednoznačně prokázané, že to očkování hlavně u lidí nemocných je důležité.

Vy se stále ptáte, tady je ta otázka, těch 13 bodů. Ty dezinformace.

Píše: “Jsem mladá a budu chtít mít děti. Vím, že většina odborníků vliv vakcín na plodnost nepřipouští, ale pořád ve mně hlodají pochybnosti a nechci v tom fakt nic riskovat. Plus kojení, ano.”

Profesor Pařízek, nejrenomovanější porodník v ČR: “V letošním roce se narozdíl od loňského roku přestal covid vyhýbat těhotným. Zejména delta varianta způsobuje dvojnásobný počet předčasných porodů, nejčastěji z důvodu respirační tísně matky, respektive onemocnění plic. Těhotenství se z důvodu zdraví matky pak musí častěji ukončovat císařským řezem. Jsme svědky toho, jak na velkých datech je popsáno trojnásobně až čtyřnásobně vyšší nárůst mrtvě narozených plodů. Britové na velkém souboru těhotných popsali, že každý pátý případ, kdy je potřeba mimotělní oběh, spadá na neočekávanou těhotnou ženu, která nebyla očkována.” Takže maminky, prosím vás, očkujte se. “Je velký rozdíl mezi covidem těhotné ženy, která byla očkována, a té, která nebyla očkována. Očkované ženy v naprosté většině s covidem nepotřebují hospitalizaci, a už vůbec ne intenzivní péči.”

Takže je to prokázané, dělali studie. Byla studie, bylo tam myslím 200 tisíc maminek, které byly v rámci studie, a všichni říkají, i pan profesor Pařízek vyzval všechny gynekology u nás, aby maminky naočkovali. Pamatujete ten případ, jak zemřela ta mladá maminka? Naštěstí porodila to miminko a přežilo. Maminka ale nepřežila, protože nebyla naočkovaná.

Já už nevím, proč tomuto nevěříte. Těhotné ženy, maminky, jednoznačné doporučení všech odborníků: očkovat.

My samozřejmě kromě očkování děláme maximum pro to, abychom měli k dispozici všechny ty monoklonální protilátky. Ano, jsme jedna z mála zemí Evropě, která to má. V Rakousku to vůbec nemají. Tady to dáváme lidem, vybojovali jsme to, já jsem se v tom strašně angažoval. Zachraňuje to životy, jednoznačně.

Teď přichází nový lék. Ten je ještě lepší, protože to není infuze, ale jsou to tablet. Příští týden přicházejí dvě palety molnupiraviru. To je zase v podstatě monoklonální látka, která se nepodává infuzí, ale pokud jste rizikoví, tak to lékař vyhodnotí, že se na tu léčbu hodíte, a předepíše vám to. Je to lék s rozpisem na 1 kůru, 40 tablet na 5 dní. Jenom tablety, žádné infuze. A předepisuje to jakýkoliv lékař s atestací z oboru praktický lékař nebo specialista. Takže příští týden dvě palety, 5 760 balení. O týden později další 3 palety, 8 640. A zbytek v lednu, 5 760. Celkem 20 160.

Takže i ty tablety budou k dispozici. Je to pro všechny rizikové, ale jen dospělé, a nesmí to užívat těhotné ženy. Předepisuje těhotný lékař. A u těhotných odborníci jednoznačně říkají: očkovat.

Toto všechno máme k dispozici. Je potřeba, pokud jste takový případ, aby vám to lékař předepsal. Buď v nemocnici, nebo praktik.

Tolik ke covidu. Držme si palce, jestli ten trend bude pokračovat i příští týden, že ta incidence bude nižší a počet hospitalizovaných klesne. Všichni si to přejeme. Doufejme, že příští neděli, až na vás budu mluvit, a je úplně jedno, jestli budu premiér nebo nebudu, jsem zkrátka Babiš. Čau lidi pojede dál, pokud bude Babiš naživu.

Přeji vám klidnou adventní neděli v rodinném kruhu. Dnes je hezky, jak vidím.

Držte se a očkujte se. Těším se příště.

