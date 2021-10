Premiér Babiš: Čau lidi, vaše hlasy nepropadly

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Někteří mě dokonce nechtěli volit, protože říkám Čau lidi. Ona ale je to už taková značka. A že bych měl vystupovat jako státník. Mě to mrzí, ale já si myslím, že je to spíše o tom obsahu. Já si takhle s vámi povídám od dubna 2017. Každou neděli. A trávím s tím spoustu času, protože příprava takového pořadu trvá, než si to setřídím.

Ta první věc, kterou mám chci říct je, že máme za sebou volby. Ano, my jsme neporazili tu pětikoalici. Vy mi někteří píšete různé názvy: pětislepenec, polistopadový kartel, bruselská pětka, podvodné spolky a tak dále… Zkuste mi ještě něco napsat, jak to vy sami nazýváte.

Důležité ale je, že v těchto volbách propadlo obrovské množství hlasů voličů. Ti, kteří volili strany, které se tam nedostaly. Je jich 1 069 359. Chtěl jsem vám proto říct, že vy, kteří jste volili ČSSD nebo KSČM nebo Přísahu, a vy, kteří jste volili a vaši favoriti nebo ti, které jste volili, se nedostali do Sněmovny, tak chci vám říct, že ty vaše hlasy nepropadly. Já jsem tady pro vás. Já budu váš hlas ve Sněmovně. Na to se můžete spolehnout.

Takže milion lidí nemá zastoupení. Oni říkají, že jsem populista. Ano, já jsem měl radost, když jsme důchodcům navyšovali důchody a dali jim tu slevu na jízdné. Když jsme navyšovali příjmy lidem.

Takže to naše hnutí je tady pro lidi, pro vás všechny, pro sociálně slabší, pro zdravotně postižené. Ano, mám z toho radost, že jsem mohl těmto lidem pomáhat. Na mě se můžete spolehnout. Počítejte se mnou. Pokud vás bude něco trápit, tak mi napište. Jsem tady pro vás.

Teď vám ukážu ty výsledky, protože samozřejmě v médiích, které si daly záležet na tom, aby mě porazily, stále čtete drtivé vítězství. Takže toto jsou hlasy. Toto jsou výsledky, počet hlasů. To je hnutí ANO, tady Starostové, ODS, SPD, KDU-ČSL a Piráti. To je podle hlasů. Tady máte počet mandátů. My jsme vyhráli na mandáty, byli bychom vyhráli ty volby, kdyby tenhle podvod na voličích nebyl pečlivě připravený. A tady máte procenta. Podle jednotlivých stran. Starostové byli druzí, ODS, Piráti 1,68.

A ten podvod na vás, na voličích, byl připravován hned po našem vítězství v roce 2017. Tehdy 21 opozičních senátorů podalo stížnost k Ústavnímu soudu, a tam pan předseda Rychetský a jeho blízká velká kamarádka paní Wagnerová upekli ten nový volební zákon. Tři roky nic nedělali. A v únoru 2021 přišli s tím novým zákonem, který zásadně změnil ty poměry v možnosti se dostat do Sněmovny podle koalic. Předtím bylo potřeba například pro Spolu 15 procent, v tom novém jenom 11 procent. Takže samozřejmě to bylo pečlivě připravováno.

Já jsem stále nadšený z toho, co napsal pan Martínek. Prohra Babiše otevírá cestu k návratu polistopadového kartelu. Já doufám, že jste to četli. Je to fantastická analýza. On tady píše, přečtu jenom část: „Spousta lidí mi v debatách vytýká, že používám slovo kartel. Musím se usmát. Volební období 2017-21 ukázalo, že mám pravdu. Klíčové polistopadové strany se nakonec spojily do jednoho bloku Spolu.“

Jaká změna? Vždyť ten Jurečka tam s námi seděl od roku 2014 do roku 2017. Vždyť pan Fiala a pan Stanjura byli členové vlády, kterou řídil kmotr přes milenku premiéra Nečase. To je ta změna?

„A kartel přestal předstírat marketingovou diferenciaci a obul se do vyzyvatele nejtvrdším a nejšpinavějším možným způsobem. Ostatně je to způsob, jakým si počínali po celá léta od revoluce 1989. Kartel představuje politiku, kdy líbivá hesla o demokracii, prosperitě, načančané kongresy a uhlazená televizní vystoupení ukrývají pod povrchem brutální mašinerii zla usilující o moc, která se dá proměnit v trvalý zdroj zakázek plynoucí z rozprodávání státu.“

K tomu se ještě dostanu. Víte, oni už teď připravují nový solární tunel.

A co na to tedy použili, aby porazili toho nenáviděného Babiše? Všechny ty kauzy. Vymyšlená Bečva, střet zájmů, pátá kolena v Bruselu. Ale hlavně ty lži, že uspoří 125 miliard. Babišova drahota. No, už se na to těším, jak to pan Fiala zařídí, že vše bude levnější. Ale největší podraz byla ta Pandora.

Tady je průzkum, to je průzkum Median pro Český rozhlas, kde říkají: ovlivnili vás ve výběru strany nebo koalice některé z těchto okolností? A píší: zveřejnění informací o Andrej Babišovi – Pandora Papers – 24 procent lidí bylo ovlivněno. Ano, tahle načasovaná lež. Když se ptají těch novinářů, proč to zveřejnili jenom o Babišovi, tak tady oni vysvětlují, že volby nehrály roli. Roli hrál globální deadline. Poslouchejte dobře: globální deadline, který byl v neděli 2. 10., do kdy jsme jeho příběh museli dokončit.

Co je to globální deadline? To dal deadline Soroš, Bakala, nebo co to je? Těch 600 novinářů. Kde je ten globální deadline. No a samozřejmě byla to sprostá lež.

Tady poslanci toho výboru, který dohlíží na FAÚ. To je ten úřad, který ovládal Kalousek a zneužíval proti svým soupeřům, tak zasedl ale až 13. 10. Proč nezasedli ve čtvrtek před volbami. No, protože šéf toho výboru neměl čas. Takže sdělili, že nešlo o praní špinavých peněz. Samozřejmě, že nešlo. Nikdy jsem nepáchal trestnou činnost, nikdy jsem nepral peníze. Ty peníze jsem zdokumentoval už v dubnu 2017, kdy mě Sobotka, součást kartelu, obvinil, že jsem neměl dostatek peněz na dluhopisy.

Takže tak je to, vážení. Tak je to, že tahle pětikoalice nás porazila, ano, bohužel nás porazili. Museli se spojit. A připravovali to dopředu. Samozřejmě já to akceptuji. Bohužel, tak si prosadili pravidla. Tak to je. A proto jsem v pátek na Frekvenci 1 oznámil, a já jsem původně chtěl čekat na pana prezidenta, ale zkrátka už jsem byl rozhodnut dávno. Pan prezident měl na to jiný názor. Když jsem s ním mluvil naposledy v neděli, tak mi řekl: Andreji, dám ti dva pokusy. Ale šel do nemocnice a já jsem to nechtěl moc řešit.

Já to akceptuji. 108 hlasů. Pět se muselo spojit proti jednomu, s jediným programem antibabiš. Lhali, a ještě lžou, oni stále lžou totiž, to je neuvěřitelné. Stále lžou, že sníží náklady o 125 miliard. Stále lžou o tom, jak oni sníží cenu energií a tak dále.

Já jsem připraven. Co je ale důležité ohledně pana prezidenta. Prosím vás, dejte mu pokoj. Pan prezident v této chvíli nehraje žádnou roli. Proč Senát chce nějakou zprávu? Vždyť dobře víte, že Sněmovna se ustanoví 8. listopadu, respektive ta schůze začne 8. listopadu tohoto roku. A je to jasný termín. Vondráček udělal velkou chybu, že tam šel. Nevím, co tam vůbec hledal, proč tam šel. Vždyť by to bylo nastalo i ze zákona.

To znamená, když Sněmovna začne jednat, to může trvat 2-3 týdny, nebo nevím jak dlouho, a my potom dáme demisi jako vláda. A až potom přichází role pana prezidenta. To znamená, že pravděpodobně někdy začátek prosince nebo koncem listopadu pan prezident využije svoje právo a někoho pověří. A já jsem mu to chtěl sdělit osobně, bohužel ta situace se vyvinula tak, že zkrátka už jsem tady nechtěl na to čekat. Takže 6 týdnů je čas. A proč někdo potřebuje okamžitě vědět, jaký je zdravotní stav pana prezidenta? Chápu to, když bude ta jeho role, tak to budeme chtít určitě vědět.

Takže by bylo dobré, kdyby tyhle nechutnosti skončili.

A my jsme připraveni. Ono to spíše vypadá, že kolegové moc nespěchají. Jak tady čtu, pan Stanjura včera říkal: „Podle signálů, co mám, bychom měli mít novou vládu do konce roku, což bych považoval za mimořádně rychle. I kdyby byla až v lednu, byla by to pro ČR standardní doba. I v Evropě bychom patřili k těm rychlejším.“

Ne, pane Stanjuro, do Vánoc. Já už chci mít klidné Vánoce.

A ten váš pan profesor Válek, který tady říká: „Pokud bude epidemie sílit, tak ministerstvo nemůžeme nechat s tím, že to zatím budou řídit úředníci,“ říká šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. U pana Válka jsme se dozvěděli, že čekat 6 hodin u lékaře není tak strašné, a že zdravotní péče nikdy nemůže být pro všechny stejně kvalitní. Poslouchejte, lidi, co vám říká pan Válek. Zdravotní péče, on to přirovnává jako chodit na fotbal jen na Barcelonu. Ten lístek je strašně drahý na tu Barcelonu. Drtivá většina našich lidí si to nemůže dovolit.

Takže Válek říká, že zdravotnictví bude jenom pro bohaté, a že 6 hodin budete čekat u lékaře, a to je v pohodě. No, to je neuvěřitelné. Takže já bych chtěl pana profesoru vyzvat, já jsem se domluvil s Adamem, že on 1. listopadu skončí. Pane profesore převezměte funkci ministra zdravotnictví prvního listopadu, a můžete nám to ukázat. Já napíšu panu prezidentovi, Adam odstoupí. Můžete si to převzít a ukázat nám, jak se plánuje vir a co všechno ty vaše kecy, můžete ukázat lidem.

Mimochodem, tenhle pan profesor byl ten, který protestoval proti té skvělé onkobrožuře, kterou jsem vymyslel a prosadil pro vás, a kterou mi zakázali před volbami. Protože pan profesor asi nechce, abyste dělali prevenci na rakovinu. On je radiolog, on tvrdí, že je onkolog. Žádný onkolog není, i když nám to vykládal ve Sněmovně.

Dnes byl pan předseda Fiala v České televizi. Mluvil o energiích. Já tomu už fakt nerozumím. Pan profesor říká, že ten náš návrh, a my chceme snížit DPH na energie z 21 procent na nulu, a také dát kompenzaci za obnovitelné zdroje, za ten solární tunel, že s tím nesouhlasí. Já ale nevím, jestli pan profesor zná nějakého Skopečka, který tvrdil něco úplně jiného. Pan Skopeček říká, byl proti té dotaci těch 1 500 korun, které chceme dát všem, a říká, že bychom měli snížit daňové zatížení. Takže pan Skopeček říká to, co my.

Tady je kandidát na ministra průmyslu a obchodu. Pan Jurečka. Překvapení. Ne. Já vám vysvětlím proč. A pan Jurečka také tvrdí, že s námi souhlasí. Takže možná by pan profesor mohl mluvit se svým expertem a také se svým koaličním partnerem.

Pan Jurečka je víte koho nominant? Nominant Komory obnovitelných zdrojů. Vážení, tam se připravuje nový supersolární tunel. 800 miliard tahle koalice, ten polistopadový kartel, zašantročila solárním tunelem. A teď se připravuje nový tunel. 250 miliard, které my jsme vybojovali v EU oni chtějí znovu dát solárníkům. A jejich lobbista, největší lobbista Jurečka, který lobboval proti tomu, abychom je zdanili se chystá na Ministerstvo průmyslu.

Takže prosím vás, lidi. Sledujte to. I když samozřejmě vím, že média, která hrála proti nám… Mimochodem, ta paní, co moderovala tu debatu klíčovou České televize, tak si dovolila říct ještě tu drzost, že v roce 2009 jsem už věděl, že budu politik. To bylo tehdy, když jsme koupili tu nemovitost ve Francii, podle pravidel a zákonů. Takže České televize samozřejmě jede proti mně kampaň už od roku 2016, ale musím říct, že ne všichni. Ale většina.

Není to nic nového, kartel se vrací. A co říká kartel? Kartel říká, že budou čistky. Tady pan profesor Fiala říká: „Snížení DPH není cesta.“ Ale neví co. Říká, že z emisních povolenek, a to jsou ty peníze, které my jsme získali a které chtějí teď zašantročit.

Takže co říkají? Že budou čistky. Rakušan a Pekarová. Ale koho budou čistit? Vždyť na Ministerstvu financí je stále mluvčí Kalouska? A Válek, když se stane ministrem zdravotnictví, tak kdo je šéfem legislativy? No přeci dáme, kterou tam dal Heger.

My jako hnutí ANO jsme nikoho neměli. A když v roce 2014 přišel Bělobrádek se Sobotkou, že všude budou náměstci, tak my jsme říkali: proč, my každý si to odřídíme sám? Ne, to byla taková tradice. A potom tam nalezli desítky lidí. Hlavně u Jurečky, který chce lidi z Agrofertu nahradit experty. No to si pamatujeme, pane ministře. Já jsem tam s vámi seděli. Ti vaši právníci a zneužívání pozice na vaše kampaně. My vás známe dobře, vždyť jste si tam nabral desítky svých spolustraníků. A tohle uděláte znovu. Akorát, že na tom MPO těch 250 miliard, to je strašně lákavé pro vás, žejo.

Takže já jsem zvědav, koho chtějí nahradit. Všichni zaměstnanci vždy pracovali ve prospěch tohoto státu a dodržovali zákony naší země. Takže pokud máte nějaký seznam, tak ho zveřejněte nebo přestaňte lhát. To je neskutečná věc, že toto si oni dovolují. A mluví demokracii. Někteří se zaštiťují, hlavně pan Rakušan, Václavem Havlem, a tak dále. Tak nevím, jestli by se mu to líbilo, spíše ne.

No a samozřejmě bude Sněmovna, takže uvidíme, jak bude ta pětikoalice nebo polistopadový kartel dodržovat ty zákony při ustanovení poslaneckého klubu. Tam už Piráti kvůli penězům chtějí poslanecký klub, oni nechtějí respektovat ta pravidla. Uvidíme, když tedy pro pana Bartoše udělají to ministerstvo pro digitalizaci, jestli bude poslanec nebo ne.

Mimochodem, v digitalizaci jsme zase lepší a lepší. A udělali jsme obrovský kus práce. A ještě to před odchodem zveřejníme, co jsme udělali v rámci digitalizace. Není toho málo.

Co se týče energií, prosím vás. Já bych chtěl jenom sdělit, že jsem byl jediný premiér v EU, který tvrdě vystoupil na minulé Evropské radě. Požaduji, aby byly zastropovány emisní povolenky. Tak neříkejte, že jsme nic nedělali. Dělali jsme. Ale ten Green Deal, to je z pera těch zelených fanatiků, těch pirátů. Vy tam s nimi sedíte v Evropském parlamentu, ta vaše pátá kolona Spolu. Ti vaši poslanci, kteří jenom udávali Babiše. I s Piráty. To je z vaší dílny. Já jsem vybojoval, že nemáme ten závazek 55 procent. A těch 250 miliard na modernizační fond, který vy se chystáte teď rozkrást.

My jsme jasně řekli, jak budeme řešit energie. Bohemia Energy, že je to podvodník? Kdo bránil novele zákona proti energetickým šmejdům? Vy jste tomu bránili. A Nacher to tlačil, a protlačil nakonec. Vy jste byli proti. Tak co teď vykládáte? Ano, tady Havlíček vytvořil krizový tým, aby nikdo nezůstal bez energií. ERÚ vytvořil informační servis. Jednají se všemi distributory. Bohužel kvůli Bohemia Energy skončili další dvě menší firmy. Jedná se o 150 tisíc klientů.

Ano, že jsou tady nezodpovědní podnikatelé. Ano, musíme to ještě více změnit. Předseda ERÚ vyzval všech 424 dodavatelů, aby zaslali doklady, že mají zajištěn dostatek energií. Když tady si někdo hraje na obrovského miliardáře a závodí v autech a nevím co, a je oslavován Forbes a všechno, tak co to je za podnikatele? Který podvádí lidi do poslední chvíle. Říkal: ne, kup si to, a neměl nakoupeno.

Takže to jsou věci, které my řešíme. A pokud máte nějaké lepší řešení, pane předsedo Fialo, tak od toho 1. listopadu si vezměte i ministra průmyslu. My s tím nemáme problém. Vy žádné řešení nemáte. Vy jste totiž ekonomičtí diletanti. Nemáte řádné řešení. My máme to řešení, my to předložíme. Jsem zvědav, jak se k tomu ve Sněmovně postavíte. Nebo přijdete s tím, že ten modernizační fond budete chtít nějak rozdělovat. Vaši kámoši už jsou na značkách.

Takže tolik k té situaci.

No a samozřejmě ještě před těmi volbami, jak hráli tu Pandoru, tu lež. Je to normální lež. A říkali, že zveřejní těch 330 dalších Čechů. Nevím, na co čekají. Tam byl globální termín proti Babišovi. Babiš globálně vadí. Teď se čeká na co? Je tam někdo z těch, kteří mají být ve vládě? Michalík, který poslal 200 milionů do Karibiku 2018, ten stínový ministr STANu, který pral prachy, potom je vrátil a tady je rozdali politikům? Ale to se vám nehodí. Média, součást politického kartelu od revoluce.

Tady jsme se dozvěděli kyperské obchody nového poslance STAN Bernarda. Ale až po volbách jsme se to dozvěděli. Že vlastně 4 roky neplnil zákonnou povinnost. Teď se dozvídáme o kšeftech přes kyperskou společnost Škoda Transportation. Zajímavé. Před volbami se to nehodilo.

A ještě bych chtěl tady z okénka paní Schillerové. Přestaňte už říkat, že máme rozvrácené finance. Žádné rozvrácené finance nemáme. Máme jedny z nejlepších v Evropě. A vy to budete stále opakovat. Já vím, že se budete vymlouvat jenom na nás. Ale to není pravda. My jsme snížili daně o 507 miliard, dali jsme obrovské peníze lidem. Ano, my populisté, já se k tomu hlásím. Protože mně na lidech záleží. A stále máme skvělé finance.

Tady máte přehled ohledně chudoby. Jsme druzí nejlepší v OECD, to je více než EU. A jsme nejlepší v EU. Ano. 11,5 procenta našich občanů riskuje podle kritérií Eurostatu chudobu. Tady máte dluh, státní dluh. Je stále nižší do konce září, než když jsme to převzali od vás v roce 2014.

A tady, vy říkáte, že jsou v rozvratu finance? Podívejte se, kolik má samospráva peněz. Vždyť tam máte vaše hejtmany a starosty. Daňové příjmy územních rozpočtů – 216 miliard. Nejvíce ze všech srpnů od roku 2013. Ano, takže územní rozpočty, to jsou kraje, obce, města mají přebytek. Příjmy – srpen 2021, výdaje. 39 miliard plus.

Takže všechno, co vy říkáte, jsou jenom lži. Ono vás to doběhne. Já jsem na vás zvědavý, jak ušetříte těch 125 miliard. Jak ušetříte, jak budete propouštět ty lidi. Koho budete propouštět? Učitele? Vojáky? Policisty? Nebo koho chcete propouštět? Já jsem na to fakt strašně zvědavý.

Paní Schillerová má státní dluh, který už druhé čtvrtletí klesá. Češi mají z celé EU nejmenší míru chudoby, to už jsem říkal. To, že nejste schopní argumentovat tu vaši lež, těch 125 miliard, je úplně jasné. A my se vás na to budeme stále ptát. Paušální daň pro rok 2022 vychází 5 994 měsíčně. Přebytek samospráv, o tom jsem už mluvil. Vyřizování daní na dálku je dostupnější. Přihlášení do on-line finančního úřadu je dostupnější pro více občanů, Raiffeisenbank je další banka, která umožní vyřídit daně prostřednictvím bankovní identity.

Boj s nelegálním hazardem je prioritou naší vlády. Ano, to byli vaši kámoši, ti to tady dojili. Ty nešťastné lidi, těch 300 sebevražd ročně kvůli hazardu. Já jsem ten hazard zničil jako ministr financí. A Schillerová v tom pokračovala. Díky reformě hazardu jsme zkrotili přebujelý hazard. Jen od roku 2017 se podařilo snížit počet heren o 80 procent. Ano. Počet obcí s úplným zákazem hazardu je 491. Specializovaný financí úřad odhalil 800 subjektů bez povolení k provozování hazardních her, a doměřil jim na dani 71 milionů. To jsou všechno naše výsledky.

Prosím vás, očkování. Znovu říkám: pan profesor Válek může nastoupit 1. listopadu. My jsme připraveni mu to předat. Máme 400 očkovacích míst v ČR, je dostatek vakcín. Je to nejdůležitější. Stále se někteří ptáte, kolik je z toho počtu pozitivních nenaočkovaných? Za včera je to znovu 74,2 procenta. A podobné je to v nemocnicích a na JIP tyto procenta. Takže je jasné, že jediné řešení covidu je očkování. A šíření nákazy je 75 až 80 procent v neočkované populaci.

Špatně je na tom Moravskoslezský kraj. Tam se zvýšil počet hospitalizovaných. Ano, zátěž nemocnic taky stoupá. My ale na to máme připravená opatření. Máme i jasný výhled, jak by se to mělo vyvíjet. Dobré je, že mezitýdenním srovnáním vzrostlo očkování o 5,3 procenta. Bylo podáno 59 tisíc dávek.

Děkuji všem občanům za to, že se očkují. Já jsem šel příkladem. Viděli jste, dostal jsem třetí dávku. Neměl jsem vůbec nic, ani u první, ani u druhé, ani u třetí. Takže je to pro vaše zdraví, prosím vás. Je to ochrana proti onemocnění. Je to pro vás, je to pro všechny, je to solidarita.

To je jediné řešení. Vakcín je dost, můžete si vybrat. Není v tom žádný problém. Očkujte se, prosím. Nechceme žádný lockdown, žádný lockdown nebude. Je ale důležité, aby tato opatření už převzala nová garnitura, nejenom aby vedla teoretické kecy o tom, co by oni. 1. listopadu pan profesor určitě budeme rádi, když nastoupí, že nám to ukáže, jak to bude fungovat lépe. Celou dobu nás kritizovali, mají teď možnost.

Naposledy, co tady mám. Možná jste zaznamenali, že Monika dala fotky z Benátek. Ano, představte si, že jsem byl v Benátkách. Bylo to 5 a 6. července. Bylo volno. Tak jsme jeli s rodinou na 4 dny do Benátek. Všichni si mysleli, že jsem tam teďka. Nebyl jsem tam teďka. Já jsem ale tehdy Monice řekl: hele, pamatuješ si, když náš tady ohrožovali na životě a byla si v Dubaji?

A bylo to legální. Co všechno udělali, jaký skandál to byl. Protože Babiš nemá právo na nic. Minulý rok byl na Krétě, ale každé ráno byl ve spojení s Integrovaným centrálním řídícím týmem. Skandál. Ano, Babiš se neměl narodit. To je to, co říkají hejtři.

Takže to jenom na vysvětlení, že to publikovala až teď. A ty kecy kolem, ať z toho mají radost. Podobné to bylo, když jsem byl po očkování na vyšetření srdce, a potom jsem si dal kafe. Představte si. S ochrankou. A malinový dort s mascarpone. A CNN, americká televize řekla, že jsem se choval podezřele. Pro mě je to fantastická úleva, že jsem si mohl dát kafe a nehonil se na další schůzku.

Já jsem připraven. Přeju si jen jedno: aby naše země prosperovala. My žádné problémy dělat nebudeme. Myslíme si, a jsme o tom přesvědčeni, že naše vláda udělala pro lidi strašně moc věci, že jsme to dělali s maximálním nasazením, naše země prosperuje. Uvidíme, jak bude prosperovat za těch, kteří přijdou, ta pětikoalice, která nebyla schopná nás porazit, jenom tím podvodem, který byl dlouhodobě připravován.

Držme si palce. Očkujte se, prosím.

