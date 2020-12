Premiér Babiš: Čekáme, že konečně Evropská unie potvrdí, že vakcína Pfizer je OK

reklama

Děkuji za slovo. Mně vždycky fascinuje, já bych to nedokázal tak dezinformovat a říkat nepravdy. Mě poučili kolegové, že nemáme říkat lhát, tak říkám nepravdy. Toto je strategie očkování proti nemoci Covid-19 Ministerstva zdravotnictví České republiky ze 6. 12. 2020 schválená vládou 7. 12. 2020. 9. 12. 2020 tahle strategie byla zaslána na maily opozice, takže vy ji máte. Toto je očkovací strategie německá. Má úplně přesně stejný počet stran, 16 stran, je úplně stejná. Proč říkáte, že nejsme připraveni, když je to lež? Není to pravda. Jsme připraveni.

My čekáme, že konečně Evropská unie, konkrétně ta léková agentura, potvrdí, že vakcína Pfizer je O.K. A když jsem se předsedkyně Evropské komise ptal, jak je to možné, že už se ve Velké Británii očkuje od 8. 12. 2020 a americká FDA to schválila, Izrael očkuje, a budeme mít stejnou vakcínu Pfizer, tak samozřejmě říkám: A jak máme argumentovat, že Velká Británie už očkuje. To znamená, že když někdo je mimo Evropskou Unii, tak očkuje dříve? Místo toho, abychom my očkovali dřív než Velká Británie? A nebyl jsem sám. Takže mělo to být 15. 12. 2020. Tak snad teď údajně se to povede. A všechny členské státy Evropské unie dostanou..., respektive z toho skladu Pfizeru v Belgii vyjedou auta najednou. Evropská unie to pojala jako marketingovou akci s cílem začít očkovat všude. Takže nevím, kam chodíte na ty informace?

Samozřejmě, že jsme připraveni. Připraveni jsme, protože my jsme nakoupili pět druhů vakcín, pět druhů. První vakcína od Pfizeru bude teď schválena a předpokládá se, že přijde do České republiky asi 26. prosince tohoto roku. Takže 27. prosince, to je myslím neděle, přijde deset krabic, 9750 dávek. V jedné krabici je 975 dávek - při minus 70 stupních je to dodáno do nemocnice Motol. Koupili si mrazák za 450 tisíc, zítra ho dodají. A víme přesně, jak to budeme dělat. Tak proč říkáte, že...To, že to říkají média, stále a někdo tam něco vykládá a nejsou schopni vůbec vnímat to, co my říkáme, to je nezajímá, protože to zase je potřeba útočit na vládu, tak já tomu rozumím. Ale není to pravda. Takže máme úplně... To, že Německo to staví na stadionech, tak my máme 29 očkovacích center, kam to ten Pfizer bude dodávat. A potom samozřejmě přijde AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson a CureVac. Na to všechno VZP a další pojišťovny budou soutěžit s distributory. Takže všechno se připravuje.

Zahájíme očkování, tak rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví, že budou očkováni lékaři a sestry, ti, kteří jsou v první linii a bojují s Covidem. Tak to rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví. Takže já skutečně nevím, o čem vy mluvíte, protože nemluvíte pravdu. (Upozornění na čas.) Pracuje se na tom, je to velice konkrétní a samozřejmě začneme očkovat stejný den, jako všechny členské státy Evropské unie.

