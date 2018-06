Premiér Babiš: Do památek Jihočeského kraje investujeme 350 milionů korun

Členové vlády se zajímali také o zdravotnictví v Nemocnici České Budějovice, navštívili Tréninkové centrum mládeže Složiště a vesnici Holašovice. Jihočeský kraj byl už desátým regionem, kam vláda během svých cest po České republice přijela.

Návštěvu kraje začala vláda na místě výstavby obchvatu Českých Budějovic, který je součástí dálnice D3. Ta by měla propojit hlavní město Prahu a jižní Čechy s Rakouskem. V současné době práce probíhají na několika úsecích a na dalších by měly začít v příštích letech. Spojení Tábora s rakouskými hranicemi by mělo být dokončeno do roku 2022. Celková dálnice by pak měla být hotová do roku 2025.

Na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích se následně vláda seznámila s plány na rekonstrukci novorenesanční budovy nádraží, která byla postavena před 110 lety. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, obnova by měla začít v roce 2020 a trvat bude zhruba dva roky. Předpokládané náklady jsou 290 milionů korun. Se zástupci kraje vláda jednala o rozvoji železniční infrastruktury v celém kraji.

Hlavními tématy jednání s Radou Jihočeského kraje bylo rozpočtové určení daní, dopravní infrastruktura, investice do sociálních služeb, kultura, školství a sport i zdravotnictví. Následně se členové vlády setkali v Jihočeském muzeu se starosty měst a obcí kraje, se kterými mluvili například o dotačních titulech, obnově kulturních památek či navyšování platů ve školství.

„Podporujeme naše památky. Vesnice Holašovice je skutečně jedinečná a je pod patronátem UNESCO. Jihočeský kraj je unikátní v tom, že má pět a půl tisíce památek, což je nejvíce ze všech krajů, a cestovní ruch, do kterého investujeme příští rok 350 milionů korun je také jedna z priorit,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

O podporu sportu se vláda zajímala i během návštěvy Tréninkového centra mládeže Složiště, které poskytuje zázemí dětským i profesionálním fotbalistům. Centrum připravuje investice za 120 milionů korun na rozšíření hřišť, zázemí, ubytovnu a další sporty.

V Nemocnici České Budějovice si následně vláda prohlédla dolní areál, odkud se přesunula řada oddělení do rekonstruovaného hlavního areálu. Na místě bývalé vojenské nemocnice by proto mohla vzniknout lékařská fakulta. V kraji se snížil počet lékařských úvazků oproti roku 2015 o 53,3, což je nejvíce z celé České republiky. Potýká se také s vysokým průměrným věkem lékařů v lůžkových zdravotnických zařízeních i lékařů v privátních ambulancích a nedostatkem lékařů ve venkovských a příhraničních oblastech. Vláda se setkala i s lékaři a sestrami. Během návštěvy bylo tématem především navyšování platů zdravotníků, vzdělávání i elektronizace zdravotnictví.

Ministři a ministryně následně zavítali na Jihočeské letiště České Budějovice, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní probíhá poslední etapa za zhruba 495 milionů korun, během které do května 2019 přibude nový terminál pro odbavení cestujících, radionavigace, parkoviště i zabezpečení leteckého provozu. Následně chce letiště žádat o certifikaci pro mezinárodní letištní terminál. Členové kabinetu si prohlédli také heliport letecké zdravotnické záchranné služby, který je nejmodernějším heliportem v ČR, avšak v současné době nevyužívaným. Podle usnesení vlády z 9. března 2016 zajišťuje leteckou záchrannou službu v celé republice Armáda ČR a ta kvůli technickým podmínkám nemůže na heliportu přistávat.

Na závěr vláda navštívila vesnici Holašovice, která je díky stavbám v takzvaném selském baroku zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. S místními akčními skupinami členové kabinetu mluvili o rozvoji venkova, zemědělství a možnostech finanční podpory z národních a evropských dotačních programů.

Do Jihočeského kraje přijeli s předsedou vlády Andrejem Babišem první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastnil také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

V pondělí 18. června 2018 zavítá vláda na návštěvu Pardubického kraje.

