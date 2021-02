Premiér Babiš: Doporučoval jsem ministrům, aby nekomentovali nějaká epidemiologická opatření

reklama

Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych nejdřív chtěl tady za vládu deklarovat, že jsem poslal 24. února 2021 žádost vlády ČR o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu, a to na dobu končící uplynutím 31. března 2021. Chci vás informovat, že jménem vlády beru zpět část výše uvedené žádosti, a to v části týkající se žádosti o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 18. února 2021 č. 1530, o zrušení nouzového stavu, které bylo vyhlášeno pod číslem 84/2021 Sb., ale trvá naše žádost o prodloužení nouzového stavu.

A já bych chtěl jenom připomenout, že my jsme tu žádost a my jsme ten nouzový stav vyhlásili na základě žádosti hejtmanů, abychom se trošku vrátili do historie, jak to bylo. Takže Sněmovna byla proti prodloužení, následně hejtmani nás požádali, my jsme vyhlásili.

A proto vláda chce prodloužit nouzový stav a samozřejmě ty debaty, jestli je to podle zákonů, nebo ne, my si myslíme, že ano. A jsme přesvědčeni o tom, že jsme to vyhlásili správně. A já nechci tady řešit, kteří právníci co říkají.

Já bych se stručně vrátil k 1. 3. 2020. A já v neděli mám jít do Primy mluvit k prvnímu výročí pandemie, ale tam určitě nebudu mít prostor, tak si ho dovoluji využít tady. V lednu 2020 jsme zaznamenali, už koncem 2019, že je virus v Číně. Naše hygienička nás ubezpečila, že je všechno v pořádku, dávala rozhovory. V lednu jsme ještě posílali zdravotnický materiál do Číny, abychom jim pomohli, 4,5 tuny. A tvářili jsme se, že nás se to netýká. Dne 8. 3. mi zavolal místopředseda vlády Hamáček a říkal, že je jeden pán, který by nám chtěl něco ukázat. A ten pán přišel, jmenuje se pan Řehák, a na základě čísel z Itálie, kde jsme viděli v televizi ty záběry, kde umírají lidé na chodbách, nám ukázal matematický model. A já jsem tomu nechtěl věřit. Takže každý den ráno jsem čekal na počet nakažených. A když ten model fungoval, tak jsme se totálně vystrašili a udělali jsme jako první v Evropě opatření - a já to chci připomenout - že jsme zrušili lety do Itálie, zrušili lety do Jižní Koreje, Írán. Zavřeli jsme hranice a s napětím jsme sledovali, 1. března přišla rodina z lyžovačky z Itálie do Děčína a každý den jsme sledovali počet nakažených. A potom na základě toho modelu jako první jsme de facto udělali totální lockdown, který měl skvělý efekt.

Pokud se mi někdo stále posmívá, když jsem v srpnu na konferenci řekl "best in covid", tak Češi byli "best in covid". Nikdy jsem nemluvil o nás, o naší vládě. Nikdy jsem nemluvil o sobě. Mluvil jsem o tom skvělém videu, co udělal pan Ludvík, které jsem poslal i Trumpovi a všem. A byli jsme v tom příkladem. Ano, nebyli jsme schopni nakoupit zdravotnické prostředky, nebyly, nikdo na světě nebyl. Ale Češi to zvládli. I bez nás. A skvěle! Proto Češi byli "best in covid". A pokud nějací novináři stále píšou, že jsem mluvil o sobě - nikdy jsem nemluvil o sobě!

Ano, my jsme nesehnali; nikdo nesehnal. Protože v momentě, kdy celá planeta chtěla miliardy roušek, tak to bylo nemožné. Měli jsme ve státních hmotných rezervách 30 000 zdravotnického materiálu - 10 000 roušek a ještě potom, když jsme začali stavět Letňany, jsme zjistili, že tam máme i lůžka asi 40 let stará. A skvěle jsme to zvládli. A to byly časy, kdy lidé to akceptovali. A byly to časy, kdy vlastně, když někdo byl venku a neměl roušku, tak ti ostatní spoluobčané ho upozorňovali: Nemáš roušku! Proč nemáš roušku? A fungovalo to. Lidi to akceptovali. Ano, byli jsme totálně vystrašení tou Itálií. A zvládli jsme to. A znovu opakuji. Zvládli jsme to jako národ, jako republika. A nebyla to zásluha vlády. My jsme samozřejmě udělali maximum. Nakonec jsme ty ochranné prostředky sehnali. Takže tehdy v březnu 30 000, dneska 160 milionů zdravotnických ochranných prostředků. Máme 80 milionů roušek.

Takže to bylo to období, kdy vlastně jsme měli největší, ještě si pamatuji, jak jsme řešili biatlon. Byl velký odpor, biatlon musí být! Zpochybňovala se ta opatření a trasovali jsme, až přišel ten taxikář, který nakazil asi 100 lidí a začal komunitní přenos. A to byl ten zlom. Ale i tak největší počet nakažených byl 422 a nejvíc zemřelých za den bylo 15. A tohle všechno proběhlo a potom jsme se dostali do tlaku, že budeme rozvolňovat, tak jsme rozvolňovali postupně, neměli jsme žádného "psa". Rozvolňovali jsme na základě jednotlivých sektorů a 29. května nám oznámil tým chytré karantény, že odchází z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstvo zdravotnictví to převzalo.

V červnu byla oslava na Karlově mostě, všichni jsme slavili a těšili se - a to není výčitka, to je konstatování. Všichni jsme slavili, že vir je pryč. Zrušili jsme roušky 1. 7. Obrovská chyba! A my jsme trasovali, ale my jsme trasovali jedině lidi se symptomy. A všichni šli do Chorvatska. A vrátilo se 100 000 lidí z Chorvatska a my jsme je netestovali. Obrovská nálož viru! Obrovská chyba! Techtle Mechtle, obrovská chyba! Měli jsme zavřít okamžitě všechny bary. My jsme to neudělali!

Takže ano, těch chyb se nadělalo strašně moc. Dne 9. 8. napsal docent Hajdúch mail, nebyl jsem příjemcem, ale to není výmluva, že jsme čtvrtí nejhorší ve výskytu. Dne 17. 8. jsme předložili metodiku na návrat do škol. Metodiku na "semafor". Dne 19. 8. bylo nařízení, že je plošné, tak jsem se úplně stejně ptal jako předseda ODS, proč za dva dny je rozdíl. A potom 20. 8. se udělala opatření, kdy konečně ty konkrétní skupiny se domluvily. A 26. 8. říkali zástupci zdravotnictví, že vir zeslábl. Ale koncem srpna už nikdo nepřišel. A pokud si z toho novináři dělají srandu, tak ani ten Řehák, který měl italská čísla v březnu, už neměl čísla. A to není výmluva, to je konstatování.

Takže tak to proběhlo a samozřejmě další chyby byly. A já zásadně odmítám to, že to mělo něco společného s krajskými volbami, prosím vás. Určitě ne. Covid se stal tématem krajských voleb, ano, žádná jiná témata nebyla. V televizi se ptali jenom jak vláda covid. Nikdo se neptal na krajská témata. A já zásadně odmítám, že by to mělo něco společného s těmi rozhodnutími. Nemělo. Rozhodně nemělo.

No a potom jsme měli změny na postu ministra. Blížily se Vánoce. A další chyba. Všichni volali PES, PES, potřebujeme předvídatelnost. Tak jsme měli PSA a stále ho máme. Šíleně složité. Spojili jsme restaurace s obchody. Byl obrovský tlak: otevřít, otevřít. Stejně opozice, tak jak na nás tlačila v dubnu a květnu otevřít, tak stejně tak to bylo před Vánoci. Otevřeli jsme 3. 12. Velká chyba! Ty restaurace jsme neměli otvírat. Ano, můžete říct, proč jste to udělali? Jasně. Můžeme o tom debatovat, proč jsme to udělali.

Potom jsme přišli s antigenními testy. Jsme říkali, ano, prosíme vás před Vánoci, nechte se otestovat. Ale to rozvolnění... A školy jsme rozvolnili. To byla taky chyba před Vánoci. Tak nám to vylítlo 23. 12. na 14 tisíc. Udělali jsme opatření, které mimochodem platí od 27. 12. A je stále stejné. A všichni se ptají proč. A já chci jenom říct našim občanům, že ta opatření jsou úplně stejná jako v Rakousku. A proč nám to nefunguje? Takže přes Vánoce samozřejmě... my jsme prosili, aby se rodiny nesetkávaly, aby dávaly pozor. Těch příběhů samozřejmě je x. A po Vánocích jsme otevřeli. A pravděpodobně jsme neměli. Pravděpodobně ten lockdown měl být dřív. A jasně, zpětně to můžeme různě komentovat.

Proč to říkám? Říkám to proto, já chápu, že vláda špatně komunikovala. Já už jsem x-krát doporučoval ministrům, aby vůbec nekomentovali nějaká epidemiologická opatření. Ano, my nemáme dneska tvář pandemie, která stále chodí do televize, jako chodil pan Prymula. Měl by to komunikovat epidemiolog, nějaký expert. Ale těch expertů jsme tady přes léto měli tolik, že vlastně lidi ani nevěděli, co je pravda a co není pravda a jak ten vir je a není a tak dále.

Takže proč my dnes? Nebo co vlastně chceme od lidí? No my bychom chtěli, a já vím, že ta důvěra tady není, že jsme x-krát asi selhali. Ale to neznamená, že jsme do toho nedali maximum, že jsme vlastně od toho února nebo ledna minulého roku pracujeme neustále, stále. Snažíme se, bojujeme, abychom ochránili životy našich spoluobčanů. A my co teď potřebujeme, aby ještě lidi, občané, kteří jsou frustrováni a jsou samozřejmě v těžkém psychickém stavu, a všichni by se chtěli, a my taky bychom chtěli, abychom se vrátili k normálnímu životu. My potřebujeme teď, aby lidi tři týdny se chovali jak v březnu 2020. A kdyby se nám to povedlo společně, tak jsem přesvědčen, že budeme schopni to zásadně zvládnout a že nedojde ke kolapsu našeho zdravotnictví, protože ten kolaps, bohužel už jsme na hraně. A ten vir se změnil. Je agresivní. Napadá všechny věkové kategorie. A pokud jsme měli vrchol JIPek, jednotek intenzivní péče, v druhé vlně 6. 11. 1 209, tak dnes už se blížíme počtu hospitalizovaných na JIPkách 1 500. A to je největší problém. A samozřejmě ten vývoj byl.

A taky maximálně testujeme. Dneska, například 22. 2. jsme testovali 102 tisíc testů. Není pravda, že se netrasuje, že se snažíme, chytrá karanténa, všechny ty věci děláme. Ale zkrátka teď jsme dospěli k názoru, že potřebujeme nouzový stav a potřebujeme zkrátka, aby lidi omezili ty kontakty, omezili je úplně stejně, jak když jsme se strašně báli v březnu, a chovali se stejně. A ne že dnes, když někdo má roušku nebo respirátor, tak na něho křičí, proč to má vlastně. Je to úplně naopak, jak to bylo v březnu. Takže toto je ten důvod, proč tady předstupujeme a proč taky žádáme Sněmovnu, aby nám odsouhlasila ten nouzový stav.

Pokud to hlasování nedopadne, tak samozřejmě ihned po hlasování svolám vládu a vláda ten nouzový stav vyhlásí. Nemáme jinou možnost. Nemáme jinou možnost. Protože na ta opatření, která chceme udělat, a jsou téměř stejná jako v březnu 2020, nouzový stav zkrátka potřebujeme, aby to bylo podle zákonů naší země. My tak postupujeme. Vždycky jsme tak postupovali. A myslím, že je to velice důležité. A pevně věřím, že to lidi pochopí a že pochopí, že to je jediné řešení, abychom se vrátili do normálu.

Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu očkování. Prosím vás. Tady je skutečně neustále strašně moc informací o očkování. A věřte mi, že se snažíme získat maximum vakcín. Maximum! I včera pravděpodobně nám i Komise na základě podpory Francie dá asi 100 000 vakcín Pfizer BioNTech. Izrael nám daroval 5 000 vakcín. Snažíme se shánět vakcíny. Já samozřejmě navštěvuji jiné země a získávám zkušenosti. A v tom očkování jsme všichni společně s kraji. A myslím, že spolupráce s hejtmany funguje velice dobře. Máme 174 očkovacích míst. A není možné nám vyčítat, že je velký rozdíl mezi: kolik vakcín jsme dostali a kolik jsme naočkovali. Když tam někdo započítá, že včera, resp. dneska přijde asi 80 000 vakcín, tak logicky jsme je nemohli hned zaočkovat. Takže je potřeba... A když se to vezme objektivně, tak ten rozdíl je skutečně minimální.

A na vakcínu Pfizer BioNTech stále čekají. I ta Moderna. A ta AstraZeneca - některá očkovací místa očkovala normálně a jiná očkovací místa si to odložila na očkování učitelů. 1. 3. otvíráme další registrace pro občany 70+. Zapojujeme praktiky. Budeme očkovat učitele. Izrael, s kterým jsme v kontaktu, nás informoval, že udělali chybu, že neočkovali učitele. My chceme samozřejmě, aby se děti vrátily do škol. Zabezpečili jsme ty antigenní testy. Budeme testovat. Takže očkuje se. Není pravda, že nejsme schopni očkovat. V tom jedeme všichni. I opoziční strany, jejich hejtmani jsou v tom s námi, spolupracujeme. A myslím, že spolupracujeme dobře. A je skutečně potřeba tu pandemii řešit z hlediska ochrany životů našich lidí, a ne z hlediska nějakých říjnových voleb. Já to určitě nedělám kvůli říjnovým volbám. Já to dělám kvůli tomu, abych udělal maximum proto, abychom ochránili naše lidi. Takže vakcíny.

Potom ty léky - já tady ani nechci komentovat pana poslance, co tady vlastně říkal o všech těch lécích. My jsme měli různé naděje. Nejdřív byl Plaquenil, potom přišel Remdesivir. Isoprinosine, prosím vás, je můj příběh s profesorem Beranem, který přišel, říkal, že to funguje, tak jsme na tom dělali, udělali jsme skupinu, která měla udělat klinickou studii, ale zkrátka tady máme SÚKL, který jednoznačně řekl, že to tak není. Nám se samozřejmě podařilo zařídit, ano, může se někdo posmívat tomu, že včera dorazil do Thomayerovy nemocnice od firmy Lilly, a jsme asi druzí v Evropě, ten protilátkový koktejl a už včera večer ho dostala jedna onkologická pacientka. A to je lék, který má 70 až 80 % účinnost na ochranu průběhu, když je někdo nakažený. Jsme druzí v Evropě, kterým se podařilo nakoupit Regeneron. To je ten přípravek, který dostal prezident Trump. V Evropě to nakoupilo Německo - 200 000 dávek a my jsme nakoupili 12 000 a SÚKL to vlastně schválil, ministerstvo na to dalo výjimku. Původně to mělo jít přes Evropskou komisi, ale tam by to trvalo až do dubna a potom by to samozřejmě bylo všechno pozdě, tak i to jsme zařídili. Takže já zásadně odmítám to, že bychom se nestarali o naše spoluobčany. Děláme pro to maximum. Ten nový zázračný lék v Izraeli. Osobně jsme psal dopis tomu vědci, jsme v kontaktu. Mimochodem u nás naši vědci vymysleli podobný lék. Včera šla žádost na SÚKL, je to roztok, když se inhaluje, tak zabíjí vir v těle. Ivermectin, tady jsme to slyšeli, celý den Ivermectin. Ano, Ivermectin je v podstatě antivirotikum, které snižuje virovou nálož. A já jsem s tou slovenskou primářkou mluvil. Ona ho podala - kolik to dostalo lidí, třicet. A dokonce u nás existuje primář MUDr. Michal Rezek ve Fakultní nemocnici sv. Anna, který to podal třiceti pěti lidem, takže to sledujeme. Ale to není nikde napsáno, že je to skutečně lék, který funguje. Nicméně se snažíme všechny tyto věci sledovat, abychom je získali. Já tady mám vyjádření k Ivermectinu ze SÚKLu, které není úplně pozitivní, ale my říkáme, že nebudeme čekat na klinické studie, zkusme to aplikovat. Tady mám analýzy od České společnosti anesteziologie a resuscitace - použití Ivermectinu. Takže můžu všechny ubezpečit, že všechny léky, o kterých slyšíme, vyskytnou se ve světě, tak to řešíme.

Takže bych chtěl závěrem jenom říct, že předpokládám, že to hlasování nedopadne, ale nevím, možná změníte názor. Já bych vás o to chtěl poprosit, abyste podpořili prodloužení nouzového stavu, protože si myslíme, že byl vyhlášen správně a že ho potřebujeme, nicméně pokud to hlasování prohrajeme, tak hned svolám vládu a po vládě vysvětlíme našim spoluobčanům, jak je důležité, abychom ještě tři týdny skutečně omezili naše kontakty. Chápu, že je to těžké, ale je to nesmírně důležité, pokud nechceme totální kolaps našich nemocnic, tak to musíme udělat. Musíme to udělat společně a doufejme, že to všichni pochopí a že nám dají ještě poslední šanci, abychom to zvládli společně, abychom se vrátili do března 2020. Děkuji za pochopení. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

