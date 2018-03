Premiér Babiš: Důchody musí následovat trendy průměrné mzdy

Premiér Babiš se pravidelně setkává se zástupci odborů, aby společně probrali jejich náměty a požadavky. S předsedou Dufkem dnes hovořil především o důchodové reformě. „Důchody jsou jedna z priorit naší vlády. Jsou nízké a my je doopravdy musíme zásadně navýšit. Nyní byla oznámena nová průměrná mzda v ČR za čtvrté čtvrtletí roku 2017 a přesáhla hranici 31,5 tisíce korun, trend je jasný a důchody musí tento trend následovat,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Tématem schůzky byla také karenční doba a zavedení elektronické neschopenky. O zrušení karenční doby by měli jednat zaměstnavatelé s odbory v rámci tripartity, zaváděním elektronické neschopenky se bude zabývat Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Osobně mě zaujal nápad elektronické neschopenky. Myslím, že je to dobrá věc, protože je to kontrola jednak o tom, kdy lékaři neschopenku dávají, a zároveň by to byla pojistka proti zneužívání systému. S předsedou Dufkem jsme se domluvili, že se potká s ministryní práce a sociálních věcí Němcovou, aby danou věc řešili,“ řekl po setkání předseda vlády Babiš.

Diskutovali také o připravovaném víceletém finančním rámci EU po roce 2020 zejména ve vztahu k českému zemědělství.