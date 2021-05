Premiér Babiš: Evropská unie z hlediska struktury svého fungování, si dává načas

reklama

Takže děkuji za slovo. Dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Ano, paní poslankyně, mluvila jste o očkování. Očkujeme skvěle, termíny jsou rychlé.

Chtěl bych znovu vyzvat všechny, aby využívali tu aplikaci ocko.uzis.cz., kde zjistí, že některá očkovací centra mají okamžité termíny, resp. termíny... v tomto týdnu například moje oblíbené O2 universum, které bude očkovat i o víkendu, 2 400 v sobotu a 2 400 v neděli, s perspektivní kapacitou 7 tisíc. Takže otvíráme postupně různé věkové kategorie. Teď jsme otevřeli včera, nebo po půlnoci z úterý na středu novou kategorii 50+. A cíl je, abychom otevřeli pro všechny od 16 let do 39 prvního června.

Při této příležitosti také chci říct ohledně té problematiky - praktici a očkovací centra jako takové. Každá ta vakcína má (nesrozumitelné) svoji charakteristiku. Takže Pfizer/BioNTech dodává přímo do 31 očkovacích center, a v podstatě ty dodávky fungují velice dobře. Problém byl v koordinaci mezi registrací u praktiků a u očkovacích míst, a to se řeší postupně, aby ti, kteří čekají u praktiků skutečně měli možnost dostat tu vakcínu. Jednak to děláme tím, že jsme posílili dodávky vakcín pro praktiky a budou dostávat teď nově jenom Modernu, a očkovací místa nebudou dostávat Modernu, takže jenom pro přehled. Z dodávek, které šly do očkovacích míst, a bylo naočkováno, je vyočkováno 93,31 %, a u praktiků je to jenom 76,57, takže by bylo skvělé, kdyby očkovali i o víkendu. A vakcíny dostávají. Je potřeba zrychlit, aby distributoři dodali tu vakcínu praktikům velice rychle.

Já jsem o tom mluvil dneska i s panem náměstkem VZP, takže podle mého názoru určitě se to zlepší. Ohledně covid pasu, a jak jsem to myslel s Evropskou unií. No, ano. Je to tak, že občas Evropská unie z hlediska struktury svého fungování, si dává načas. Řeknu příklad: Trumpův antibody cocktail Regeneron. Kdybychom čekali na Evropskou unii, tak bychom čekali do května. Nakonec jsme to získali napřímo. Ale samozřejmě i ten covid pas má dynamiku, a my jsme... v mezičase došlo k spojení, takže tady si Evropa pospíšila. Já jsem včera o tom mluvil i na jednání s řeckým premiérem, s dánskou premiérkou, rakouským premiérem. A ten tzv. digital green certificate - jeho cílem je samozřejmě nejvíce usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po celé Evropské unii, během pandemie COVID-19.

Tři kritéria, které budou mít stejnou váhu - to je očkování proti nemoci COVID-19, negativní PCR nebo antigenní test. A v případě antigenních testů Evropská unie již vydala podrobný seznam, a přítomnost protilátek v těle. To znamená prodělání nemoci v posledních 90 dnech. Uznávání všech tří možností vylučujeme diskriminací neočkovaných. Bude to v digitální, ale i papírové podobě. Celý systém bude fungovat na bázi QR kódu, které budou obsahovat základní informaci, digitální pečeť zajišťující pravost certifikátu. Takže bezpečnost se bere vážně. Certifikát tedy má obsahovat jen nezbytné informace jako jméno, datum narození, relevantní věci ke splnění podmínek např. údaje o konkrétní vakcinaci.

Nejde nicméně o propustku mezi jednotlivými zeměmi, každý stát si může nastavit podmínky na vstupu na své území. Například Španělé... (Předsedající: Čas, pane premiére.)

