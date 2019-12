Premiér Babiš: Já jsem ty prachy dal a vy mě za to ještě kritizujete

Tak já děkuji moc, paní poslankyně. Ona je moje nejvěrnější interpelovací poslankyně. Já vám za to děkuji. K tomu střetu zájmu, prosím vás. To je ta naše demokracie. Opozice svolá schůzi a nedá ministryni slovo. Prostě jí nenechali mluvit. To je vaše demokracie?

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal:

Pane premiére, já vás opět musím vyzvat k tomu, abyste odpovídal na vznesené dotazy.

A hlavně Piráti, to je ta nová síla naše. To jsou ti transparentní. Na magistrátu místo toho, abyste řešili ty odpadkové koše na Karlově mostě, tak řešíte střet zájmů a ještě se dohadujete. A Čižinský vás poučuje, co máte dělat.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal:

Pane premiére, předmětem interpelace není ani Čižinský, ani odpadkové koše. Prosím, odpovídejte.

Ne, tak já říkám, že Piráti - to je asi naše budoucnost. Takže my s paní poslankyní si rozumíme. Ona mi tehdy v 2013 řekla, že nemá peníze od Kalouska, abych to řešil, tak jsem jí vyhověl. To byl typ. A vy potom se snažíte prodávat mojí práci. A já jsem zavedl ten školský program roku 2014. A my jsme v rámci toho programu, do konce roku tam bude 4,1 mld. Podpoří se 151 projektů. Je to zvýšení kapacit základních škol cca o 15 tis. míst. A já jsem vás ptal, když jste byla starostka Chýně, od roku 2008 - 2010, proč jste nic neudělala? No, protože ten Kalousek vám ty prachy zkrátka nedal. Já jsem je dal a vy mě za to ještě kritizujete. Tak to je skutečně neuvěřitelné.

A díky paní ministryni Dostálové máme skvělé čerpání evropských fondů. A my jsme díky tomu dali investice do mateřských škol v celkové hodnotě 4,4 mld. korun, oproti původně plánovaným 2,7. Na rekonstrukci základních škol pošleme 7 mld., oproti původně plánovaným 4,3 mld. A to našli společně Schillerová a Dostálová. A co se z toho stalo z těch peněz? No, tak my jsme zmodernizovali 488 školek s kapacitou téměř 50 tis. dětí. A zrekonstruované odborné učebny - v 1 463 základních a středních školách a další věci. Takže my to realizujeme. A samozřejmě teď paní ministryně Maláčová předloží ten návrh, jak budeme řešit dětské skupiny a školky. A to, že někdo v minulosti zapomněl, že máme 60 % vysokoškolaček a tím, že nám tady tradiční demokratické strany vybudovaly základní páteřní síť, jako že nám nevybudovaly, proto máme tu migraci v rámci ČR, že se navyšuje počet lidí, samozřejmě kolem Prahy, Středočeský kraj atd. No, tak se zapomnělo na to, že ty lidi i budou bydlet, a budou mít děti, a budou potřebovat školky atd. Tak to my teď děláme. Já už jsem vám minule říkal, paní poslankyně, kolik jsme dali do toho peněz. Tak já vám to znovu připomenu, za nás, od roku 2014 až 19 je to 25 mld. 930 mil. Z MMR, MŠMT, Ministerstva financí.

A my průběžně samozřejmě sledujeme poptávku jednotlivých obcí. Já je dokonce i navštěvuji. Teď jsem byl v obci Drahelčice například. Tam jim chybí i škola. Takže my, x krát jsem vyzval všechny starosty, aby nám psali, i panu Farskému jsme vlastně postavili a budou stavět tu mateřskou školu, jako že tam děti chodily do těch kontejnerů, nebo co to byly ty boudy. Takže víte, že to děláme pro celé politické spektrum bez ohledu na barvu hejtmana nebo ministra financí.

Takže já se vůbec divím, že mě interpelujete, protože my máme úplně jasné a skvělé výsledky, a proto připravujeme i ten národní investiční plán.

