Premiér Babiš: Kdybych mluvil jako Zeman, tak mám o deset procent víc

Blahopřeju Miloši Zemanovi i Jiřímu Drahošovi k výsledkům voleb. Nemám důvod měnit svůj názor na to, koho podpořím. Miloši Zemanovi bych ale chtěl poradit několik věcí. Pokud chce uspět ve druhém kole, tak by měl jasně deklarovat, že nechce orientovat naši zemi na východ, na Rusko a na Čínu. Česká republika je členem EU a NATO.

Miloš Zeman by také měl zamířit do debat, které odmítal. A dále by mu pomohlo, kdyby se distancoval od některých svých nejbližších spolupracovníků, kteří mu nedělají dobrou pověst. Všichni je známe, v médiích byli dlouhodobě kritizováni. Uvidíme, jak to dopadne. Tolik nenávisti, kolik je v naší společnosti… bylo by určitě lepší lidi spojovat, a to by měl dělat prezident.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doporučení jsem voličům nedával. Mluvím za sebe. Ani jsem voliče k ničemu nevyzýval, jsou inteligentní a udělají si určitě názor sami. Moji podporu má Miloš Zeman - prezident České republiky i ve druhém kole. Rétoricky není v České republice nikdo, kdo dokáže hodinu mluvit bez papíru anglicky, rusky nebo česky. Kdybych mluvil jako pan prezident Zeman, tak mám o deset procent víc.

Vážím si účasti každého voliče, podílíte se svým hlasem na demokracii, a účast byla velmi slušná. Jsem rád, že si lidé uvědomují hodnotu svého hlasu, i když jsou teď volby každý rok, a uvědomují si ho možná stále víc.

Psali jsme: Premiér Babiš: Vláda považuje vzdělávání a školství za jednu ze svých priorit Andrej Babiš: Volím Zemana. Nekrade a nebojí se Bruselu Babiš chce i při druhém pokusu sestavovat menšinovou vládu. Kabinet prý funguje perfektně Premiér Babiš: Myslíme si, že program vlády je velice dobrý

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV