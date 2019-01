Premiér Babiš: Máme předpoklady stát se jedním z technologických lídrů Evropy

Krásné ráno vám všem, tak já už jsem v Indii. Na investičním summitu Vibrant Gujarat ve městě Gándhínagar. Pozval mě sem jeho zakladatel premiér Indie Naréndra Módí a byl to vlastně první impulz k celé téhle cestě do Asie.

Je to neuvěřitelná platforma, na které potkáte strašnou spoustu zajímavých lidí. Politiků, ale i bohatých byznysmenů. Mluví se o směřování nové Indie. A já jim všem říkám taky o Česku. O tom, jak skvělé, pracovité a kreativní máme lidi, o tom, že naše značky nemají jenom slavnou minulost, ale i silnou přítomnost. A taky o našem novém projektu „Česko, země pro budoucnost“

Jsem totiž přesvědčen, že máme všechny předpoklady pro to stát se do několika let jedním z technologických lídrů Evropy. Máme úžasné vědce i firmy, jsme technologicky orientovaná země, podle agentury Bloomberg jsme dokonce nejstabilnější ekonomika Evropy. Věda, výzkum a inovace, s tím si nás teď všichni musí spojovat!

Celý ten projekt vede Karel Havlíček, moje pravá ruka v oblasti výzkumu a inovací, já jsem ho teď představoval na každém mém setkání v Singapuru, Thajsku a budu i teď v Indii. Tady jsme spolu na fotce. A hned na konci příštího týdne míříme do Davosu, kde naše nové priority představíme nejvyšším představitelům světových korporací.

Když pánové vidí, že máme jasnou vizi, neváhají nám do naší mezinárodní rady pro vědu a výzkum nominovat i svoje zástupce. Slíbil nám ho premiér Singapuru, země která je dnes vzorem inovací pro celý svět, indická vláda má pro nás dokonce už i jméno vědce, které už sice víme, ale protože se jedná i o mimořádnou a věhlasnou osobnost, zveřejníme jej až po mém sobotním setkání s prezidentem Indie.

V našem týmu budou odborníci z podnikového výzkumu, vědci, akademici. Chceme využít potenciál české země a českých lidí, který je obrovský. Chceme, aby Česko vyrábělo výrobky s přidanou hodnotou.

Tady na summitu jsem měl projev a mluvil i o téhle vizi. Potkal jsem se neformálně s prezidentem Uzbekistánu, a premiérem Dánska a Malty. Jednal s Gautamem Adanim, předsedou společnosti Adani Group, která by ráda obchodovala s českou zbrojovkou CZ Uherský Brod.

Na summitu jsou i ministři z Japonska, Francie, Austrálie, Polska, Nizozemska, Maroka nebo Jižní Korey. Celkově je tu zastoupeno asi 30 států světa a samozřejmě spousty byznysmenů. Je důležité, aby slyšeli, že víme, co chceme a jsme připraveni za tím dost urputně jít.

