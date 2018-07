Premiér Babiš: Musíme do konce roku vyčerpat asi jeden a půl miliardy euro

V úterý 24. července 2018 se na Úřadu vlády uskutečnilo třetí jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) pod vedením premiéra Andreje Babiše. Hlavním tématem bylo zrychlení čerpání prostředků fondů EU, příprava na budoucí období po roce 2020 a návrh relokace finančních prostředků v oblasti vysokorychlostního internetu.

Členové vlády během jednání Rady ESIF diskutovali detailní informace o stavu čerpání za jednotlivé operační programy. V letošním roce se daří čerpat prostředky z operačních programů se značným zlepšením a rychlejším tempem, než tomu bylo v minulosti. Limit čerpání pro rok 2018 již splnily Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a OP Doprava. Předseda vlády Andrej Babiš během jednání zdůraznil nutnost aktivní a operativní komunikace mezi jednotlivými rezorty, které zároveň plní funkci řídících orgánů daných operačních programů.

„Musíme této problematice věnovat ještě větší pozornost, než v minulosti, to znamená, že musíme do konce roku vyčerpat asi jeden a půl miliardy euro, hlavně u programů MMR, MPO a MŽP. Ministři dostali za úkol poslat paní ministryni Dostálové přehled výzev, které jsou plánované do konce roku 2018, a také jsme rozhodli o tom, že veškerá komunikace s Evropskou komisí jednotlivých rezortů může probíhat až po odsouhlasení Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Je skutečně důležité koordinovat tyto činnosti a spolurozhodovat o tom,“ sdělil po jednání Rady ESIF předseda vlády Andrej Babiš.

Dalším z bodů jednání byla příprava budoucího programového období po roce 2020. Stěžejním cílem je určit věcné oblasti pro financování po roce 2020 a identifikovat hlavní cíle a priority České republiky. Budoucnost politiky soudržnosti bude záviset na podobě víceletého finančního rámce, jehož návrh Evropská komise zveřejnila začátkem května. S tématem budoucí podoby programového období po roce 2020 úzce souvisí i opatření, která zajistí plynulý přechod mezi současným a budoucím programovým obdobím.

Rada ESIF se věnovala také návrhu realokace prostředků v oblasti vysokorychlostního internetu v rámci programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Návrh je předmětem jednání ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí a místního rozvoje se zástupci Evropské komise.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci poskytované EU ze všech Evropských strukturálních a investičních fondů. Rada se schází dle potřeby a jejím úkolem je hodnotit stav čerpání jednotlivých operačních programů. Rada dále koordinuje přípravu Dohody o partnerství, která je základním zastřešujícím dokumentem pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Nejvyšší úroveň Rady jedná pod předsednictvím předsedy vlády. Výkonným místopředsedou Rady je ministryně pro místní rozvoj. Členy Rady jsou ministři podílející se na implementaci fondů (MMR, MF, MD, MPO, MŽP, MPSV, MŠMT, MZe) a primátor hlavního města Praha.

Andrej Babiš ANO 2011



