Veřejnost už se nedozví to, na co má dnes nárok! Z Českého rozhlasu zaznělo varování před tím, co chystá vláda

Vláda Andreje Babiše (ANIO) přišla s plánem, že omezí tok informací o trestních řízeních. Veřejnost už by se napříště neměla dozvídat to, na co má nárok dnes. Teoreticky by to mohlo pomoci i samotnému premiérovi stíhanému v kauze dotačního podvodu spojeného s firmou Čapí hnízdo.

Novináři mají právo vědět, proč byl ten či onen politik zproštěn obvinění. Zaručuje to zákon o svobodném přístupu k informacím. Kabinet Andreje Babiše však plánuje, že by to mohlo být jinak. Veřejnost už by se k podobným datům dostat nemusela. Záleželo by to na blahovůli policie, resp. dozorujícího státního zástupce. „Je to na státním zástupci,“ předestřel plány vlády datový novinář Jan Cibulka z Českého rozhlasu, který vystoupil v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu.

Policie a státní zástupci se sice mohou rozhodnout, že tu či onu informaci zveřejní, ale pokud tak neučiní, veřejnost už se nemusí dozvědět to, na co má nárok dnes. Teoreticky by se tak mohlo stát, že už se veřejnost nedozví, proč mohl být zproštěn viny premiér Babiš v kauze dotačního podvodu. Stejně tak by se mohlo stát, že podle nových pravidel už nebude zveřejněna zpráva podobná zprávě OLAF v kauze firmy Čapí hnízdo.

Vedle informací z trestních řízení už nebudou muset být zveřejňovány ani informace spojené s veřejným pořádkem. Napříště by tak mohlo být zakázáno šířit informace o tom, kde jsou policejní radary, ze kterých míst se odtahují auta a tak podobně. Mohla by také skončit doba zveřejňování map trestné činnosti v krajích.

Přitom už podle stávajícího zákona úřady mohou odpírat podání informací několik let. Přesně tak se choval např. Hrad, když byl žádán o informace o platech zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky.

Na navrhované změně je podle Cibulky prý zarážející i to, že změna byla prosazována v podstatě skrze legislativní přílepek přidaný k jinému zákonu.

