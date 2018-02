Premiér Babiš: Musíme sami určovat, na co evropské peníze použijeme

Evropští státníci na úvod dnešního (pátek) jednání mluvili o způsobu výběru příštího šéfa Evropské komise. Jeho volba bude na pořadu dne příští rok po volbách do Evropského parlamentu. Český premiér zdůraznil, že Evropa potřebuje nestrannou a nepolitickou Komisi. To je v rozporu s tzv. systémem Spitzenkandidaten, podle něhož kandidáty navrhují jednotlivé frakce v Evropském parlamentu. Proto Česká republika a většina členských zemí podporuje, aby návrh nového předsedy Komise byl v rukou prezidentů a premiérů členských států. Při debatě o institucionální reformě se lídři EU dále shodli na snížení počtu europoslanců. V návaznosti na odchod Velké Británie z EU by se celkový počet měl snížit na 705.

Druhým tématem neformálního summitu byl rozpočet EU po roce 2020. Jeho první návrh předloží Evropská komise letos v květnu. Vyjednávání o rozpočtu nicméně může trvat i několik let a EU se během něho bude muset vyrovnat i s odchodem Velké Británie. Český premiér dnes (pátek) podpořil, aby byl příští rozpočet zaměřen na financování klíčových nových priorit, jako jsou migrace a bezpečnost. „Prioritou pro nás zůstává zachování dostatečného financování kohezní politiky a rovných podmínek pro podniky v rámci zemědělské politiky. Musíme mít příležitost si sami určovat, na co evropské peníze v Česku použijeme, abychom nebyli svázáni dopředu stanovenými striktními a zkostnatělými pravidly,“ uvedl po jednání předseda vlády.

Před jednáním Evropské rady se český premiér zúčastnil Mezinárodní konference k Sahelu, kde prezentoval finanční příspěvek ve výši 1 milionu eur, který schválila vláda tento týden na podporu bezpečnosti v regionu prostřednictvím rozvoje jednotek G5 Sahel Joint Force. Během roku 2018 pak ČR poskytne sahelskému regionu další 3 miliony eur, a to na rozvojové a humanitární projekty.

Na okraj neformálního summitu se Andrej Babiš setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. S oběma jednal o aktuálních otázkách, jako je reforma evropského azylového systému a efektivní řešení migrace mimo Evropu.

