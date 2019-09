Premiér Babiš: My se máme čím pochlubit

Předseda vlády v projevu před Valným shromážděním OSN mimo jiné popsal cestu České republiky od totalitního státu k současné demokratické, ekonomicky úspěšné zemi. Připustil, že předchozí politické garnitury na této cestě udělaly řadu chyb, které se teď napravují. „Bylo důležité, že jsem hlavně mluvil o České republice, protože my se máme čím pochlubit. Samozřejmě jsem připomněl, že si připomínáme třicet let svobody a demokracie, že máme na co navazovat – na první republiku, že Češi jsou inovativní a kreativní národ. Že máme tu DNA. A rozhodně je čím se chlubit. Jsme sedmou nejbezpečnější zemí, jsme sedmí i z hlediska udržitelného rozvoje a jsme čtvrtou nejstabilnější ekonomikou Evropy,“ konstatoval předseda vlády. „Naším cílem je stát se evropským lídrem v inovacích a umělé inteligenci a zemí, která bude pro zbytek světa příkladem,“ připomněl Andrej Babiš národní strategii Czech Republic: The Country for the Future.

Věnoval se také vývoji v Evropské unii. „Jsem přesvědčen, a potvrzují to i nejrůznější schůzky, které jsem tu měl s různými státníky, že Česká republika a V4 skutečně mohou hrát důležitou roli v rámci Evropy,“ prohlásil premiér s tím, že středoevropský region i Česká republika mají schopnost bojovat za silnou Evropu.

V projevu se premiér Babiš věnoval i vztahům s USA a s Ruskem a zmínil i problematiku klimatických změn. „Konstatoval jsem, že projev Grety Thunbergové se moc nepovedl. Že to spíš vyvolává různé vášně. Také se mi nelíbí, že paušalizuje. My jako Česká republika jsme skutečně udělali hrozně moc a plníme naše závazky z pařížské konference. Ale opravdu nechceme slibovat něco, co není reálné, jak tu vystupovali ostatní. A je to i odpovědnost mimoevropských zemí, protože pokud my jako Evropa produkujeme jen devět procent emisí a ostatní je nesnižují, tak je potřeba, aby se do řešení klimatické změny zapojila celá planeta,“ řekl premiér Babiš.

Předseda vlády také delegáty upozornil, že problémem naší planety není jen řešení klimatu, ale jsou tu i další oblasti udržitelného rozvoje, o nichž by se také mělo hovořit – například zajištění pitné vody, boj proti hladovění, negramotnost či chudoba. Celé znění projevu předsedy vlády na Valném shromáždění OSN naleznete ZDE.

Předseda vlády vystoupil s projevem také na Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou Valného shromáždění OSN, tzv. SDG Summitu. „Letošní SDG Summit má zhodnotit, jak kdo plní závazky přijaté do roku 2030. Pochlubil jsem se, že jsme ze 162 zemí v indexu na sedmém místě a připomněl i naše tři dobrovolné závazky. Třeba, že do roku 2025 vysadíme deset milionů stromů,“ shrnul Andrej Babiš. Celé znění projevu premiéra Babiše na SDG Summitu naleznete ZDE.

Český premiér se v rámci třetího pracovního dne návštěvy USA setkal i s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Stejně jako při schůzce během nedávné oficiální návštěvy premiéra v Turecku se oba politici zabývali především problémem migrace. Předseda vlády podpořil plán tureckého prezidenta na vybudování bezpečnostní zóny v severní Sýrii. „Musíme o tom jednat a musíme udělat maximum, abychom dostali ke stolu všechny strany, které v tom regionu mají vliv. Pozitivní je, že začíná konference v Ženevě, na které jsou zastoupeny ze Sýrie opozice i zástupci vlády. To je pro mě jediné řešení – aby se ti lidé vrátili domů. Tady určitě chceme hrát aktivní roli,“ uvedl Andrej Babiš.

Předseda vlády se setkal k bilaterálnímu jednání také s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, zúčastnil se Bloomberg bussines fóra v panelu, který se zabýval problematikou dopadů stárnutí populace, a jednal i se zástupci amerických investorů sdruženými v asociaci ACEBA. „Pochvalovali si stabilní podmínky pro podnikání, které mají v ČR, a tak jsem je požádal, aby za Evropu taky lobbovali v Bílém domě. Že i my chceme skvělou obchodní dohodu, jakou má slíbenou Británie,“ uvedl předseda vlády. Krátce se setkal i s thajským premiérem Prajutchem Čan-Očou, s nímž řešil především projekt thajského nákupu dvanácti českých letadel L-39NG.

