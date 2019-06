Premiér Babiš: Nedopusťme, aby se osud osady Ležáky opakoval

Dobrý den, dámy a pánové, vzácní hosté, milí přátelé,

psal se 24. červen 1942. V ten den, časně odpoledne, byla osada Ležáky obklíčena, obyvatelé byli shromážděni a převezeni do Pardubic. Ještě ten večer bylo v sídle tamního gestapa zastřeleno 33 českých mužů starších 15 let. Zároveň bylo celkem jedenáct dětí odvezeno do polského vyhlazovacího tábora Chełmno. Pouze dvě z dětí byly vybrány k poněmčení a odvezeny do Německa. Hrůzné je i to, že do koncentračních táborů byly odvezeny i ženy.

Celá osada Ležáky byla v tento den, přesně před 77 lety vypálena a srovnána se zemí. Toto vše bylo odplatou za to, že německé gestapo bylo přesvědčeno, že se v osadě Ležáky ukrývá vysílačka Libuše, kterou měli využívat parašutisté vyslaní naší exilovou vládou v Anglii, aby provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Tento bestiální zločin na našich občanech si chceme a budeme připomínat stejně dnes, jako i kdykoliv v budoucnu. Je to i díky zde vybudovanému památníku, který připomíná něco, co nesmíme v budoucnu dopustit, aby se znova opakovalo. Byl to útok na naši vlast a na naše občany.

Děláme vše pro to, abychom sami, či ve spolupráci s našimi spojenci ochránili naše obyvatele, naše rodiny, naše děti. Život a svoboda je to, co je pro nás to nejcennější, čeho si nejvíce vážíme.

Dovolte mi, abych v tuto chvíli a na tomto místě připomněl, že vyhlazení Ležáků přežily jen dvě tehdy malé děti, Jarmila a Marie Šťulíkovy. Právě paní Jarmila Šťulíková, dnes Doležalová, vydala sama jako autorka několik publikací o Ležákách. Tou poslední je Osud jménem Ležáky.

Věřím, že tyto aktivity, jako kterékoliv jiné, nám budou vždy připomínat a také vykreslovat zlo, které zasáhlo toto místo, které se již nikdy nebylo schopno z této tragédie vzpamatovat. Osada Ležáky po tomto barbarském útoku zanikla a již nebyla po válce obnovena. Dnes je jen pietním místem, kde vzpomínáme obětí jejích obyvatel.

Rád bych tímto vyjádřil hlubokou úctu ke všem obyvatelům, kteří odtud byli odvedeni a později zastřeleni, nebo zabiti v koncentračních táborech. Chci vyjádřit velké poděkování rovněž všem, kteří se podílejí na uchovávání památky obětem osady Ležáky.

Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vláda bude bilancovat, co se jí povedlo. Nejčastěji zmiňuje růst důchodů Ležáky si připomenou 77. výročí vypálení nacisty Úřad vlády: Premiér Babiš se zúčastní pietní vzpomínky k vyhlazení osady Ležáky V Senátu se potkají přeživší z vypálených obcí, výstava představí osobní věci obyvatel Ležáků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV