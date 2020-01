Premiér Babiš: Některé instituce dělají vše pro to, aby se nestavělo

Investice ve zdravotnictví, školství a rozvoj dopravní infrastruktury byly hlavními tématy návštěvy předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 8. ledna v Olomouckém kraji. Premiér navštívil Fakultní nemocnici Olomouc, která připravuje stavbu nového pavilonu, s vedením kraje také jednal o prioritách ve výstavbě silnic a dálnic, mimo jiné o dostavbě úseku dálnice D1 Říkovice – Přerov.

V krajském městě Olomouci se premiér hned ráno seznámil s plány kraje na přestavbu tzv. červeného kostela. Ten v současnosti spravuje Vědecká knihovna v Olomouci, která zde až do loňska měla depozitář svých svazků. Ty už byly přesunuty do modernějších prostor a s budovou kostela má teď velké plány Olomoucký kraj. Chtěl by ho přestavět na kulturní centrum.

Fakultní nemocnice Olomouc, do které premiér Babiš zavítal v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, má velké investiční plány. Za tři miliardy korun připravila výstavbu nového pavilonu B, který by měl nahradit již nevyhovující objekt. „Je předpoklad, že už tento rok by se mohla stará budova zbourat a příští rok začít stavět. Hotovo by mohlo být v roce 2025,“ uvedl po jednání premiér. Nový pavilon má centralizovat akutní péči a výrazně zkvalitnit zázemí pro zaměstnance i pacienty nemocnice. Andrej Babiš také diskutoval se zaměstnanci nemocnice, kterým poděkoval za výbornou práci, která z olomoucké nemocnice dělá jedno z nejlepších zdravotnických zařízení v celé ČR. Ministr zdravotnictví projekt dostavby nemocnice předloží vládě. „Nebudeme čekat na ostatní nemocnice. Tenhle projekt je připravený a musí se hned rozjet,“ dodal premiér.

Spolu s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem předseda vlády jednal s vedení kraje o prioritách v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. Jedním z bodů byla i dostavba úseku dálnice D1 Říkovice - Přerov. V listopadu 2019 bylo stavebním úřadem magistrátu města Olomouc vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, proti kterému bylo podáno sedm odvolání. Následovat bude nyní vypořádání námitek na Krajském úřadu Olomouckého kraje. „V případě dopravní infrastruktury jsme na tom tak, že chceme stavět a také děláme vše pro to, abychom stavěli. Jsou zde ale organizace, které tomu naopak brání. Teď mluvím hlavně o dostavbě úseku Říkovice – Přerov, kde se to znovu odsouvá. Řeší se to tady už desítky let. Některé instituce, především pak Děti Země, dělají vše pro to, aby se nestavělo. A to, že lidé, kteří bydlí v Přerově, z toho mají peklo, je úplně jasné,“ uvedl předseda vlády.

Premiér zavítal také do Prostějova. Navštívil oddělení následné a paliativní péče místní nemocnice, setkal se i se studenty Švehlovy střední školy polytechnické a na magistrátu jednal s vedením města o plánovaných investicích. Spolu s hejtmanem kraje Ladislavem Oklešťkem odpoledne předal předseda vlády Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dvě nová hasičská auta. Návštěvu kraje zakončil Andrej Babiš diskusí s vedením a členy policejního sboru a setkáním s personálem Zdravotnické záchranné služby.

