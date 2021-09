Premiér Babiš: Nevím, o čem mluvíte, je to nesmysl a já to zásadně odmítám

reklama

Paní Nerudová byla hlavně šéfka důchodové komise, ze které vypadly jenom výdaje a žádné příjmy. A pokud vím, tak je to kandidátka na prezidenta, takže to nechci moc komentovat. Znám paní Nerudovou, mluvili jsme spolu o důchodech, ale to určitě není pravdivé. Já vám znovu opakuji, že je to nesmysl, že ta inflace není, že my na to nemáme vliv. Můžeme mít vliv a budeme se snažit působit na ceny energií, ano. Ale jak máme ovlivňovat ceny ropy?

Takže není to tak, nemluvte o tom zadlužování. Vy jste právník, už chodíte do kanceláře Benešové dívat se, kde budete sedět jako ministr spravedlnosti. Proč tady vůbec vystupujete ve věcech, o kterých vůbec nic nevíte? Vy jste ekonomický diletant stejně jako váš Ferjenčík a celá ta vaše parta, s Bartošem, který mluví o Rumunsku a Ústí a tak dále. Tak proč tady vystupujete prosím vás, když ani nevíte, co to tam čtete? Kdo vám to psal? Jste úplně mimo.

Já jsem byl ministr financí a podle čísel velice úspěšný. Já jsem snižoval ty dluhy, já jsem tam seděl, já jsem bojoval proti karuselům, za EET, Daňová kobra a další věci. Máme jasné výsledky, máme dobré finance, máme skvělé ratingy. Tak o čem tady stále mluvíte? Na inflaci se zeptejte České národní banky. Já říkám, že predikce jsou, že to bude klesat, bude to klesat.

Takže nevím, o čem mluvíte, je to nesmysl a já to zásadně odmítám. Je to ta vaše mantra. Chcete namluvit lidem, že vláda způsobuje to, že jsou vyšší ceny něčeho. Ale nevlastníme ani řetězce, my o tom nerozhodujeme, jaké jsou ceny. My nerozhodujeme o tom, jaké jsou dovozní ceny. Takže není to tak, odmítám to, ale chápu, že se snažíte lidem namluvit... Lidé vědí, kolik dostali od nás peněz. (Předsedající upozorňuje na čas.) Dostali velké peníze a já jsem tomu rád.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Aktuálně má přístup k digitálním službám státu více než šest milionů občanů Premiér Babiš: My jsme dali do pořádku veřejné finance Premiér Babiš: Vy jste nikdy nic nevymysleli, a teď tady říkáte, že je to nějaká kampaň Premiér Babiš: Naše centrální banka boj s inflací umí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.