Premiér Babiš: Pan Janeček odchází s čistým stolem

V první řadě musím říci, že pana Janečka si vážím, respektuji ho. Je to čestný člověk, na rozdíl od některých jeho předchůdců, na které jsem podal osobně - a podepsal jsem - trestní oznámení na podezření tunelování Finanční správy v rozsahu 100 mil. Kč. Mohu dodat, je to člověk čestný, vážím si ho profesně, je velmi pracovitý a stojí za ním obrovská práce. EET je jediný digitální projekt za poslední léta, který fungoval, za šest měsíců, minimální náklady. Už se dávno vrátil. Inkasovali jsme 10 miliard, kontrolní hlášení, zničení Prahy jako daňového ráje, to všechno vybudovali vaši kolegové před námi a také snížení DPH mezery. Jsem jako jediný premiér v historii naší země prosadil v Evropě reverse charge, ten projekt, kdy jsme snížili 17 %, kde nám kradli ročně 80 mld. DPH a snížili jsme to, myslím, na 14, takže já mu akorát mohu tady za sebe poděkovat a zastat. Ty zajišťovací příkazy, o kterých mluvíte, to bylo dědictví těch předchůdců. Myslím si, že je to jeho rozhodnutí, pan Janeček tam udělal plno práce a pokud někteří teď do něj kopou, tak je to skutečně ubohé, protože to je loajální státní zaměstnanec, nezávislý, není to - nevím, co jste to řekl za větu - můj oblíbenec. Znovu opakuji, že Finanční správa je nezávislá. To není jak za časů jednoho pána, který tady sedí s námi, je nezávislá. Já jenom mohu říct, že pan Janeček odchází s čistým stolem a pokud máte nějaké příběhy ohledně těch podvodníků pohonných hmot atd., tak je to právě on, kdo se zasloužil o to, aby se neopakovaly lehké topné oleje a další věci.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

autor: PV