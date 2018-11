Blaha (ODS): Dnes ráno rezignoval váš oblíbenec, generální ředitel Finanční správy Martin Janeček…

Vážený pane premiére, na svůj post dnes ráno rezignoval váš oblíbenec, generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. Ten proslul bezohledným vyměřováním zajišťovacích příkazů, mj. zablokoval majetek řadě firem, které přivedl ke krachu na základě pouhého podezření z nezaplacení daní. V poslední době se hodně mluvilo také o jeho lustrování svatebčanů. Nakonec podal rezignaci sám a tvrdí, že jde o jeho osobní rozhodnutí, tedy bez vyvození odpovědnosti z vyšších míst. Spekuluje se o tom, že se Janeček vrátí zpět do Finančního úřadu v Českých Budějovicích, odkud jste ho před lety sám vytáhl. Je to skutečně tak a je to podle vás v pořádku?

Ing. Stanislav Blaha ODS



poslanec

autor: PV