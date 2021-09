Premiér Babiš: Přestalo foukat a mají problém, není proud

reklama

Já s vámi souhlasím. Emisní povolenky, to je peklo. To je peklo. To je výmysl Bruselu, šílená věc, kterou platí průmysl v Evropě, a nikdo není schopen predikovat nějaký vývoj cen. Je to spekulace, někteří říkají o tom, že je to vlastně jenom zdanění. No a samozřejmě je to problém. A teď se můžeme bavit o tom, co jsme tady dělali po revoluci. Proč jsme privatizovali ČEZ? Proč? Kdybychom měli 100 %, tak by to vypadalo jinak. Proč jsme prodali plyn? Ty nejdůležitější věci. Voda. Včera jsem se díval na tu debatu, jak tam zkoušela paní redaktorka z ČT někoho z KSČM ohledně té vody, jak to uděláme. No koupíme si to nazpátek, ne? Kolik dividend si odtáhli, voda je totální monopol. Totální. Já nevím, co dělají Piráti v Praze s vodou, ale taky stoupla, taky inflace, pane kolego, taky inflace.

Takže my máme, ano, tady specifikum, soustava zásobování tepelnou energií v České republice - připojeno 1,7 milionů domácností, což odpovídá přibližně 4 milionům obyvatel ČR. Podíl domácností připojených na tyto zdroje se pohybuje na úrovni 40 % a jedná se tak o nejčastější způsob vytápění. A dominantním palivem pro výrobu prodaného tepla v ČR zůstává uhlí. Podíl uhlí na dodávce tepla dlouhodobě však postupně klesá a zásadním aktuálním problémem je výrazný nárůst ceny emisní povolenky, která dopadá zejména na teplárny, které vyrábí teplo z uhlí. A náklady na nákup povolenek se promítají do ceny tepla a ohrožují ekonomickou životaschopnost řady soustav zásobování tepelnou energií. A snahou a cílem České republiky je tyto systémy zachovat, modernizovat, nadále rozvíjet.

No a samozřejmě my se musíme vrátit k tomu Green Dealu. Teď vidíme, co se děje. Přestalo foukat. A mají problém, není proud. Ve Švédsku vyzvali lidi, aby neluxovali, vypli jadernou elektrárnu. Takže tahle zelená móda, kterou tady reprezentují Piráti u nás, ten šílený Evropský parlament, který vymyslel tyhle věci... Já jsem konečně rád, že konečně i šéf Škody Auto řekl, že ty elektroauta je problém z hlediska dostupnosti ceny. A my nebudeme nikdy souhlasit, aby tady byl zákaz prodeje. Nikdo se nezeptal lidí - chcete elektroauto, nechcete. Takže já myslím, že se to pomalinku bude měnit, tak jak s tou ilegální migrací, kdy 2014 všichni řvali - kvóty, kvóty, my jsme potom řvali - žádné kvóty a teď všichni otočili.

A ti, kteří křičeli, dokonce jednají s Afrikou, aby tam vraceli migranty, nebo posílají plot do Baltu. Takže tady je to podobné. A jak to všechno dopadne? No, to ještě nevíme, protože samozřejmě naší snahou je rozvoj účinných soustav zásobování tepelnou energií využívajících ve velké míře obnovitelé zdroje, druhotné zdroje a vysoko účinné kombinování výroby elektřiny a tepla. Ale toť otázka, jestli to všechno zvládneme. A obnova transformace a stabilizace soustav zásobování tepelnou energií je založena přednostně na domácích zdrojích, jako je samozřejmě jádro, obnovitelné zdroje, využití odpadů - druhotné zdroje - ideálně dostupných na regionální a místní úrovni. Tato paliva a zdroje budou dále doplněny zemním plynem.

Konkrétní výsledky - včera schválen zákon o podporovaných zdrojích, který v sobě zahrnuje prvky a nástroje pro stabilizaci teplárenství, provozní podpora elektřiny s vysoko účinným kombinováním výroby elektřiny a tepla, podpora tepla z obnovitelných zdrojů, podpora pro modernizaci, umožněn souběh investiční a provozní podpory. Klíčová je samozřejmě transformační podpora. Je třeba zajistit, aby po dobu transformace tepláren nedošlo s ohledem na nárůst ceny povolenky na emise skleníkových plynů k výraznému nárůstu ceny tepla, který by znamenal rozpad teplárenských soustav a fakticky by celou transformaci tohoto efektivního způsobu zásobování teplem zmařil, kdy kompenzace je část nákladů na povolenky na emise skleníkových plynů nakoupené pro výrobu tepla dodaného do soustavy zásobování tepelnou energií.

