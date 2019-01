Premiér Babiš: Rád bych napravil chybu, že nemáme v Singapuru velvyslance

Krásné ráno vám všem, pořád jsem v Singapuru, je tu už odpoledne a za chvíli už vyrazíme na letiště a odletíme do thajského Bangkoku. Proto jsem si řekl, ze vám krátce shrnu těch 24 hodin na tomhle úžasném ostrově.

Singapur má jednu z nejúspěšnějších ekonomik celého světa a já bych rád brzy napravil chybu, že tu nemáme velvyslance. Teda, máme ho v Indonésii, ale musí sem dojíždět. To se absolutně nedá zvládat naplno. Slíbil jsem singapurské prezidentce a premiérovi, že to napravíme, ještě v noci se spojil s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a fakt mě potěšilo, ze jsme se shodli, že je to dobrý nápad.

To přijetí v Singapuru bylo celkově neuvěřitelné. Znají české značky. Uznávají je. Premiér mi vyprávěl, že chodil do školy v botách od Bati, který tu v době, kdy byl malý kluk, měl svůj obchod. Milují české sklo, dobře znají automobilový nebo zbrojní průmysl. Chtěli jsme představit ještě víc, i proto máme v delegaci asi 45 podnikatelů.

Zároveň se od místních máme co učit. Česko jsme tu prezentovali jako zemi pro budoucnost, jako inovačního lídra a protože Singapur je v tomto směru v Asii silným hráčem, nabídli jsme panu premiérovi, aby do naší mezinárodní rady pro vědu a výzkum dodal svého vědce nebo odborníka. Ta myšlenka ho nadchla.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bavili jsme se o tom, ze musíme umožnit ještě větší výměnu studentů, přemýšlet o přímé lince Praha - Singapur. Pana premiéra i paní prezidentku jsem pozval k nám, ani jeden ještě nebyl v Praze.

Dneska jsem s kolegy a českými podnikateli promluvil na byznys fóru, setkal se s dalšími významnými politiky a byznysmeny. Prostě, dělal jsem všechno pro to, abych Česku do Singapuru, téhle brány do celé Asie, otevřel dveře. Myslím, že se to povedlo, mám z toho fajn pocit.

A pojmenovali tu po mně v singapurské botanické zahradě National Orchid Garden orchidej. Jsem údajně třetí po Václavu Havlovi i Václavu Klausovi, tak to považuji za poctu ze strany singapurské vlády.

autor: PV