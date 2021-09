Premiér Babiš: Samozřejmě je to zase manipulace

reklama

Pane kolego, jasně, že vy chcete zrušit ty slevy na jízdné. Vždyť váš primátor, totální pohroma Prahy, katastrofa, to jsme tady ještě nikdy nezažili, navýšil jízdné. Udělal jsem k tomu i hezké video. Navýšil, takže samozřejmě že zrušíte ty slevy, protože vy nechcete, aby naši důchodci měli slevu, dokonce i ti mladí. Takže Green Deal byl o penězích, pane kolego. A já jsem byl s Poláky ten poslední, který tam bojoval za peníze a dostali jsme velké peníze. A pokud jste tady citoval nějaké automobilky, tak možná byste mohl vědět, že v Čechách máme Škoda Auto. A přečtěte si rozhovor pana Jahna, který říká, že budou vyrábět jenom 70 % a 30 % budou vyrábět spalovací motory. A přečtěte si rozhovor pana Šefra. Není pravda, že by s tím Škoda Auto končila. Není to pravda. Přečtěte si ty dva rozhovory, najdete to tam napsané.

A co se týče toho Muhammada bin Salmána, tak samozřejmě je to zase manipulace, protože ten příběh je takový, že pan Kulhánek byl v Saúdské Arábii, byl tam ve středu a ve čtvrtek a psal mi, jestli nepozveme tohoto pána, kterého já neznám, díval jsem se na to až po vaší interpelaci, kdo to je. A takových pozvání má mraky lidí. Já chápu, že pro vás české firmy neznamenají vůbec nic.

Ale Saúdská Arábie má peníze, ano, tenhle pán údajně dělá nějakou politiku změny, otevřené společnosti. A pokud s ním chce jednat ministr obrany Spojených států, tak já nevím, kde máte problém. Jestli to ta vaše... jako nevím, jak jste na to jako přišel. My podporujeme ekonomickou diplomacii a samozřejmě tohle vzniklo na návštěvě pana Kulhánka. A vy tady účelově a zase manipulujete a říkáte, že já jsem ho pozval. Ne, já jsem ho nepozval.

Mě se Kulhánek ptal, jestli ho může pozvat. Já jsem řekl - no jasně. (Nesroz.) nevím, kdo to je jako. Takže Saúdská Arábie je země, se kterou jednají všichni a nevím, proč bychom nemohli s nimi jednat, když teď tam byl náš ministr zahraničních věcí.

A k tomu Green Deal. Prosím vás, vy jste reprezentanti těch šílených Zelených. Vy jste naši Zelení. Vy jste Piráti, Zelení. Vy jste v té frakci. Té frakci, která chce zničit Evropu. Ty nesmysly, které tam vykládají a navrhují a tak dále, takže se divím, že vůbec o tom tady mluvíte.

