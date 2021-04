Premiér Babiš: Samozřejmě že to byl odporný a zcela nepřijatelný teroristický akt

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych informoval Poslaneckou sněmovnu o všech krocích, které naše vláda udělala v případě kauzy Vrbětice, kterou tady dnes projednáváme.

Dne 6. dubna 2021 brzo ráno jsem byl ředitelem Bezpečnostní informační služby požádán o svolání Výboru pro zpravodajskou činnost, což jsem neprodleně učinil a tento výbor dne 7. dubna 2021 v 7 hodin ráno zasedl. A na tomto výboru jsme poprvé obdrželi ústní informaci a byla nám promítnuta prezentace vztahující se k dnes projednávané věci. Neobdrželi jsme žádné písemné dokumenty. Písemnou ucelenou finální zprávu, která nás informovala o důvodném podezření na zapojení ruské tajné služby GRU do teroristického útoku ve Vrběticích, jsem já osobně od Bezpečnostní informační služby obdržel v pátek 16. dubna 2021 v 16.54, to jsem i označil na tom dokumentu, přičemž bezprostředně po obdržení a přečtení toho materiálu jsem svolal všechny odpovědné členy vlády, šéfy zpravodajských služeb, zástupce Policie a Státního zastupitelství a spolu jsme tuto záležitost neprodleně projednali. Zároveň jsem okamžitě kontaktoval okolí pana prezidenta a požádali jsme o schůzku, který nám taky neprodleně vyhověl. A v sobotu v 16.00 jsem s panem vicepremiérem Hamáčkem pana prezidenta o situaci a o krocích, které chceme nebo jsme chtěli učinit, informovali. A pan prezident nám vyjádřil plnou podporu. Plně podpořil námi navrhovaný postup.

Hned v sobotu jsme po jednání s prezidentem republiky okamžitě přistoupili, nejdřív pan vicepremiér pozval ruského velvyslance, a přistoupili jsme k vyhoštění 18 zaměstnanců ruské ambasády, kteří byli zpravodajskými službami prokazatelně označeni za agenty ruských tajných služeb GRU nebo SVR. Je potřeba si uvědomit, že je to naprosto bezprecedentní krok z naší strany a v poslední době Polsko vyhostilo čtyři diplomaty, Itálie dva, Německo i Švédsko po jednom a Spojené státy deset. A my jsme těchto agentů vyhostili nejvíc. V neděli jsme jasně řekli, že Rosatom se nebude podílet na stavbě Dukovan a včera to jednomyslně schválila vláda.

Vzhledem k tomu, že výbuch ve Vrběticích byl v roce 2014 a teď jsme v roce 2021, tak jsem požádal ředitele Bezpečnostní informační služby pana Koudelku, aby ty informace, které my jsme dostali, byly odtajněny. Bezpečnostní služba a orgány činné v trestním řízení konstatovaly, že v současné době není možné informace odtajnit, a proto nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel NCOZ pan Mazánek včera veřejně na základě naší žádosti po jednání na vládě veřejně sdělili všechny informace, které lze nyní publikovat. Takže to bylo výsledkem našeho jednání a bylo zveřejněno maximum možného ze strany orgánů v trestním řízení. Na tom samém jednání vlády nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman konstatoval, že z právního hlediska to nebyl akt státního terorismu proti České republice a je to konstatování nejvýše postaveného orgánu činného v trestním řízení. Proto jsem ho i následně na tiskové konferenci citoval, i když samozřejmě my politici mluvíme a já jsem taky mluvil o teroristickém útoku. A hlavně udělal jsem to proto, protože mně píšou občané a bojí se. A my skutečně nechceme žádnou válku a my jsme chtěli uklidnit české občany, kteří se báli, kam nás a naší zemi může tento incident zavést.

Takže já jenom opakuji, že cílem útoku, a opakoval jsem to, co řekl nejvyšší státní zástupce, že to byl materiál určený k převozu do Bulharska. A totéž potvrdila Národní centrála proti organizovanému zločinu a BIS. A jak NCOZ, tak BIS jsou profesionálové samozřejmě, kteří jsou uznávaní na celém světě.

Včera jsem na tiskovce použil výrok, že šlo o útok na zboží. Já se samozřejmě velice omlouvám, a před chvílí jsem se omlouval na tiskové konferenci, že to vyznělo strašně. Mě to mrzí. A šlo samozřejmě o výrok, který hned média vytrhla a hned to byla hlavní zpráva. Mě to samozřejmě mrzí, protože jsem to tak nemyslel. Omlouvám se za to. Samozřejmě že šlo o životy, především o životy. A byl to samozřejmě odporný a zcela nepřijatelný teroristický akt, při němž zemřeli dva naši lidé.

Takže je jasné, že tento akt je nepřijatelný. My jsme reagovali. Určitě pan vicepremiér vás bude informovat o dalším jednání s ruským velvyslancem zítra odpoledne. A je jasné, že výroky ruských médií, které překrucují situaci, vůbec nemluví o tom útoku. Je to podobné jak atentát v Salisbury, kde trávili novičokem, ale potom pozvali ty stejné agenty do ruské televize a ti předstírali, že jsou turisté a že se tam šli podívat na katedrálu.

Takže zemřeli dva čeští občané. Je mi to hluboce líto. Vznikla obrovská škoda. My samozřejmě, Ministerstvo financí připravuje žalobu na vymáhání této škody. Takže samozřejmě děkuju všem, kteří to chápou, kteří podporují Českou republiku.

Teď jsme jednali s panem vicepremiérem o dalším postupu vůči Ruské federaci, protože vyhoštění 20 našich diplomatů je nepřijatelné. Česká republika nic neudělala, naopak agenti, ruští agenti operovali na našem území. Absolutně nepřijatelné, bezprecedentní. A proto jsme tak reagovali. Bezprecedentní útok, který se stal na území našeho suverénního státu.

Takže my samozřejmě informujeme naše spojence. Přikračujeme k dalším krokům. A je potřeba, aby si celý svět uvědomil, že nepřipustíme, aby kdokoli takovým způsobem narušoval naši suverenitu a ohrožoval bezpečí a život našich občanů.

Děkuju.

