Premiér Babiš: Světové ekonomické fórum v Davosu je skvělý a efektivně strávený čas

Během dvou diskuzních panelů s premiéry, prezidenty, politiky z celého světa, eurokomisaři, zástupci mezinárodních organizací jednal o otázce účinné reformy Evropské unie a jejím budoucím směřování. Setkal se s většinou evropských premiérů, bilaterálně pak jednal s premiéry Lucemburska, Portugalska, Estonska, Izraele a předsedou Valného shromáždění OSN.

„Z účasti na Světovém ekonomickém fóru jsem nadšený. Je to unikátní akce, kde jsou stovky důležitých lidí, premiéři a prezidenti z celého světa, eurokomisaři, ministři financí, zástupci Mezinárodního měnového fondu, OECD i velkých firem. Beru to jako skvělý a efektivně strávený čas. Člověk tu potká za krátkou chvíli mnoho významných partnerů, se kterými si dá kávu a projedná co je potřeba, a proto celou akci hodnotím maximálně pozitivně,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Premiér Andrej Babiš jednal v Davosu s několika zahraničními partnery. S lucemburským premiérem Xavierem Bettelem diskutoval především o evropských otázkách, eurozóně, brexitu, evropském rozpočtu a obranné spolupráci. Premiér Babiš během rozhovoru pozval svého lucemburského kolegu k návštěvě České republiky.

S předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem hovořil premiér o českém předsednictví v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), o přípravě zasedání květnové rady v New Yorku a o připravovaném Globálním kompaktu pro migraci. V březnu přijede Miroslav Lajčák do Prahy.

Premiér Babiš s portugalským protějškem Antoniem Costou rozebírali především otázku migrace a připravovaný Víceletý finanční rámec (tj. rozpočet) EU pro období po roce 2020.

Na schůzce premiéra Babiše s estonským premiérem Jüri Ratasem se hovořilo zejména o digitalizaci a eGovernmentu, které patří mezi programové priority české vlády.

Na závěr svého dnešního programu v Davosu se premiér Andrej Babiš setkal s předsedou vlády Izraele Benjaminem Netanjahuem, se kterým jednal zejména o spolupráci ve vědě, inovacích, kybernetické bezpečnosti a ekonomice. Mluvili také o nadstandardně dobrých vzájemných vztazích a o příštích mezivládních konzultacích, které se uskuteční letos v Praze.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády

autor: PV