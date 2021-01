Premiér Babiš: Ten vir je zabiják. Umírají i lidé, kteří byli zdraví. Dodržujte opatření

reklama

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Ano, je zase neděle. A začnu s deníkem primářky. Je to příběh o očkování.

Bohužel i mezi zdravotníky se najdou jedinci, kteří odmítají očkování. Paní primářka říká: Jedna sestra z našeho oddělení, taková ta „bio žena“, mezi ně patřila. Probírali jsme to spolu, ale měla celkem jasný názor: Chrání se respirátorem, je mladá, riziko je malé. Zatímco my jsme absolvovali očkování, ano, někteří s reakcemi v podobě jednodenních teplot nebo bolestí svalů, tak ona se nám jenom smála, že máme, co jsme chtěli. Jenomže nepočítala s tím, že se i přes svědomité užívání ochranných pomůcek může nakazit. Došlo k tomu na LDN, kam chodila občas sloužit. Ukrajinská uklízečka se necítila dobře, ale bála se nechodit do práce – to je samozřejmě problém, který teďka řešíme –, špatně se jí dýchalo, tak si sundávala respirátor. Za několik naší sestřičce volali, že uklízečka je covid pozitivní, no a i naše sestřička se od ní nakazila. Stejně jako řada pacientů na LDN. Očkovaný personál zůstal covid negativní. Takže očkování funguje. Sestřička se ze dne na den stala pacientkou s těžkým zápalem plic, a své nejlepší kamarádce přiznala, že mít znovu tu možnost, tak by se k očkování postavila úplně jinak. Takže to je příběh z deníku primářky.

Já bych teď přešel k opatřením. Vím, že pro všechny z nás je to těžká situace, a že strašně moc lidí dodržuje opatření vlády a jsou naštvaní, že vláda nebo policie je nevymáhá dostatečně. Já myslím, že policie se snaží, ale my ji musíme přidat ještě nějaké kompetence, aby to bylo efektivnější. Jsou mezi námi lidé, podnikatelé, kteří naschvál nedodržují opatření. Myslím, že ty opatření, které jsme přijali, že apelujeme na občany, aby se nestýkali s nikým kromě své nejbližší rodiny, pokud to není nezbytně nutné, a aby omezili pohyb, je to stále stejné. Prosím vás, omezte kontakty, dávejte pozor na vaše nejbližší, a omezte hlavně kontakty se staršími lidmi.

Já vám tady přečtu opatření v Izraeli, protože pokud někomu se ta naše opatření nelíbí, tak Izrael je samozřejmě světový lídr v očkování. Jaké tam mají opatření? Mají uzavřené všechny školy, veškeré, první i druhý stupeň. Mají zákaz pohybu na více než 1 kilometr od místa bydliště, kromě cest do práce, návštěvy lékaře, cest na očkování, cest k soudu a tak dále. Zákaz návštěvy jiné domácnosti. Uzavření všech provozoven, které neposkytují lékařskou péči. Mají zákaz osobního vyzvednutí objednávky v restauraci, jídlo je možné objednat pouze prostřednictvím donáškové služby. Takže tolik Izrael, a tolik k těm kritikům, kteří říkají, že ta naše opatření jsou nějaká drastická. Já myslím, že nejsou drastická. Ta situace není stále dobrá.

Samozřejmě, o víkendu se málo testuje. Včera máme nakažených 4 025, ale máme v nemocnicích stále 5 391 hospitalizovaných lidí, a hlavně na JIP to moc neklesá, tam máme 1 001. Já bych chtěl hlavně říct, že různé ty hlasy, a já tady mám stanovisko, národní koordinátor intenzivní péče pan Černý považuje za absurdní různé hlasy, že by v nemocnicích leželi zbytečně pacienti kvůli lepší úhradě. Je to nepravdivé. Zdravotníci to považují za neférové až urážlivé. My jsme ty příplatky na hospitalizaci v porovnání s rokem 2020 upravili. To znamená, že dnes za standardní lůžko je nula. Minulý rok to bylo 2 331 korun. Za ventilátor jsme snížili úhradu za 1 ošetřovací den z 59 064 korun na 39 967 korun. To je mínus dvacet tisíc. Na mimotělním oběhu, to zůstává 59 tisíc. Takže, prosím vás, neříkejte, že nemocnice by chtěly mít pacienty kvůli penězům. To je fakt nepřijatelné.

My máme národní dispečink lůžkové péče. Byla tady velká debata, a týká se to hlavně Královehradeckého kraje, kde vznikl velký problém v Chebu. Ten národní dispečink lůžkové péče funguje. Od 20. ledna za posledních 10 dnů jsme přeložili, ten dispečink, z Královehradeckého kraje 28 pacientů, z toho speciálně z Chebu 23. Tak já nevím, proč stále někdo dělá petice a vyzývá, že máme to řešit v Německu. Je to nesmysl. My máme, ano, v rámci JIP lůžek celkovou kapacitu volných lůžek 1 015. Ano, Karlovy Vary mají jenom tři lůžka. To je pravda. Proto to řešíme. A proto jsme například udělali speciální opatření, letecké sekundární transporty. Od 27. ledna do 9. února jsme, na žádost hejtmana, vyčlenili dva vrtulníky, které transportují tyto pacienty z letiště Plzeň Líně. Řešíme to, funguje to. Není vůbec důvod žádat Německo, protože celkově kapacita, kromě těch JIP lůžek, v ČR je volných 7 924 lůžek. Ale Karlovarský kraj toho bohužel má nejméně. Takže toto funguje.

Při té příležitosti, ano, ukončili jsme, anebo Bulovka ukončila, protože to byl kontrakt Bulovky, na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví, smlouvu v Letňanech. Protože je strašně drahá. Možná jste už zapomněli, že to bylo v čase, kdy jsme skutečně měli obavu, kdy jsme měli 8 300 hospitalizovaných lidí, že nebudeme mít dostatek kapacity. Takže proto se to udělalo. Teď to končí, protože zkrátka je to finančně neúnosné. Není to o tom, že by nebyli zdravotníci. Pokud by to bývalo nastalo, tak bychom to určitě zvládli. V BVV máme samozřejmě záložní lůžkovou kapacitu, kde teď je očkovací centrum, ale doufejme, že to bude fungovat, a že nebude potřeba tyto záložní nemocnice použít.

Co se týče očkování. Já myslím, že to funguje dobře. My jsme obdrželi do dnešního dne celkem 372 765 vakcín, z toho 352 365 vakcín od Pfizer/BioNTech. Dnes dorazila Moderna, 12 tisíc, ta ještě nebyla distribuována. Celkem Moderny 20 400. Do dnešního dne, to je neděle, bylo provedeno 266 631 očkování, z toho už 36 251 osob bylo naočkováno druhou dávkou. Seniorů 80+ bylo naočkováno 77 214 první dávkou. Celkově v této chvíli máme registrovaných v rámci té rezervace od 15. ledna 200 902 seniorů 80+, což je 45 procent, a 17 tisíc zdravotníků. My potřebujeme, aby tyto dva systémy se propojily, a abychom běželi jenom na rezervace.

K těm různým informacím z minulého týdne, kdy skutečně Ministerstvo zdravotnictví komunikovalo velice nešťastně. Protože ředitelka komunikovala nějak, a bohužel tiskové komunikovalo špatně, což jsme museli potom vysvětlovat. K žádnému zastavení očkování nedošlo. Pokračuje to. Samozřejmě, jednotlivá očkovací místa vědí kolik dostanou vakcíny, vědí koho očkovali poprvé, koho mají očkovat napodruhé na 28. den. Takže to funguje, ale samozřejmě je potřeba, aby ta komunikace ze strany Ministerstva zdravotnictví byla lepší a jasná.

Konečně byla schválena vakcína od Astra Zeneca. Je samozřejmě absurdní, že tato smlouva byla uzavřena s EU už v srpnu, a Astra Zeneca dostala z evropského rozpočtu dopředu 336 milionů EUR, a zavázala se, že dodá do konce března přes 100 milionů dávek. Teď říkají, že dodají jenom 8 milionů, a vůbec to projednávání bylo velice zvláštní. Dokonce vznikl takový problém, že ve Velké Británii byl odpor, aby vůbec Astra Zeneca to dodala. No a samozřejmě pravděpodobně dodávali hlavně do Velké Británie, kde už je naočkováno, ale to jsou všechny vakcíny dohromady, 8.9 milionu britských občanů. Dobrá zpráva je, že Pfizer se vrací na původní dodávky. To by resultovalo do toho, že nám trochu navýší to celkové množství. My bychom měli za první kvartál roku 2021 dostat 1 707 546 vakcín od Pfizer/BioNTech, Moderny a Astra Zeneca. V druhém kvartálu až 8 407 800 vakcín. Ale to jsou samozřejmě předběžná čísla, která se mění. Doufejme, že toho bude ještě více.

Takže celkem 10 000 115 za první pololetí. To znamená, že ta situace se skutečně bude zlepšovat. My nadále bojujeme za to, abychom dostali více vakcín. Protože ta očkovací místa jsou skutečně připravena.

Co se týče dalších různých dezinformací z minulého týdne. Prosím vás, my jsme žádné jehly ani stříkačky z Číny nekupovali. Nakoupila to EU. Mě mrzí, že někdo něco napíše, potom to ostatní opakují. Ty jehly byly určené k ředění, ne k očkování. My jsme nakupovali od Chirany, od českých firem. V Číně nakupovala Evropská unie. Ale vzhledem k tomu, že dodavatel nebyl schopen poslat kontejnery, tak většina členských zemí se domluvila, že pošle svá letadla. Takže to jsou další věci, které proběhly v médiích a které nejsou pravdivé. Jsem povinen vám to říct tak, jak to skutečně je.

Dalšími věcmi, které byly nešťastně komunikovány ze strany Ministerstva zdravotnictví, jsou ceny na všechny úhrady antigenních a PCR testů. Za rok 2020 to bylo za 7 miliard 134 tisíc 784 korun, a tak dále. Za rok 2021 986 milionů korun. Takže celkem je to asi 8,2 miliardy korun.

Nakonec chci jenom říct, že chápu, že pro všechny z nás je ta situace skutečně nepříjemná, trvá dlouho. Ale to řešení je, že budeme všichni dodržovat ta opatření. Já skutečně nechápu, když vidím ty videa – otevřené restaurace. Ohrožujete sami sebe. Fakt je to nepřijatelné. Prosím vás, protože ten vir je zabiják. Zabíjí. Umírají i lidé, kteří byli zdraví. Tak vás prosím, uvědomme si to. Pojďme znovu to dodržet. Čím dřív se dostaneme do lepší situace, tím dříve můžeme zase rozvolnit. My samozřejmě děláme na tom, abychom to očkování zrychlili, abychom dostali dostatek vakcíny.

Děkuji vám moc. Těším se příště.

Andrej Babiš ANO 2011



