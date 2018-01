Premiér Babiš: Těším se na spolupráci s panem prezidentem

Chci poblahopřát panu prezidentu Zemanovi k tomu obrovskému úspěchu. Většina médií a tradičních politických stran mu nefandila. Naopak naše hnutí ho podpořilo a naši občané projevili velký zájem, o to, kdo bude prezidentem. Účast 66 % je skvělá, hlavně oproti situaci před pěti lety. K volbám přišlo o půl milionu lidí víc. Institut prezidenta je velice důležitý.

Co ale není dobře, naše společnost je rozdělená. Situace není dobrá a my bychom se měli snažit lidi víc spojovat. Spojit je za naše národní zájmy. Já jsem se například snažil bojovat teď Davosu, v Budapešti a v Bruselu. Udělám pro to maximum, pokud budu premiérem. Pan prezident slíbil stejnou věc i v kampani, za to jsem rád, protože to potřebujeme.

Pokud budu premiérem, budu tu pro všechny občany, ne jenom pro naše voliče. Teď sbírám cenné zkušenosti v zahraničí. Taky potřebujeme stabilní vládu, abychom mohli pracovat a ne jenom diskutovat o tom, kdo v ní bude. Těším se na spolupráci s panem prezidentem. Ještě bych řekl, že mezi námi žádný pakt neexistoval. Občas máme různé názory na různé věci, a to myslím, že je dobře.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

autor: PV