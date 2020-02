Premiér Babiš: Tohle byla dovolená za všechny prachy

reklama

Čau lidi, tohle byla teda dovolená za všechny prachy. Fakt peklo. Mobil neustále bzučel a než jsem sjel kopec, naskákaly další smsky a zmeškané hovory. Z kabiny, co mě vozila na svah, se stal pojízdnej kancl. Chtěl jsem pro vás udělat fotku s hezkým výhledem a pivem, když je to u nás teď tak populární téma, tak jsem si sedl na terasu horské hospody. A tam jsem si objednal půllitr za extrémně předraženou cenu, abych vám zdokumentoval, že ve Francii platí hospodský 20 procent DPH a u nás od 1.5. bude platit jen 10 procent, a šel si počíst na net, copak asi za ten týden napsali naši skvělí komentátoři o téhle naší skvělé slevě na točené pivo. Alena Schillerová to nesmírně trpělivě vysvětlovala ve všech médiích, která v této zemi máme. Volali jí hospodští, kavárníci, hoteliéři, děkovali a vyjadřovali nám podporu. Já to minule rozepsal, aby to pochopil úplně každý.

Koukám ale na mobil a vidím plno stěžování, sloupků, proč je to špatně, ironické glosy. Sžíravé, samozřejmě! Jak jinak. Pořádná glosa musí být sžíravá. Ale víte, kdo je píše a šíří nejvíc? Rozhodně ne majitelé hospod, ani majitelé restaurací a hotelů. Ti vůbec. Jak víte, Asociace hotelů a restaurací nám za snížení DPH na stravovací služby a točené pivo udělila oficiální pochvalu. A taky pan prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň, který doslova řekl, že to určitě pomůže restauracím, které prodávají pivo, takže i těm vesnickým hospodám. Celý rozhovor si určitě poslechněte, dávám do komentářů.

Ti, kdo to nejvíc kritizují, jsou vybraná média a komentátoři, kteří dobře pochopili, že jsme prosadili neuvěřitelnou věc. Snížení daně na čepované pivo. Ano, poprvé od vzniku našeho samostatného státu. A samozřejmě to taky kritizují opoziční politici, kteří DPH navyšovali a účelově interpretují věci, které se přece vůbec neměnily. Prostě hledají důvody, proč menší daň na čepované pivo kritizovat.

Naopak ti, kterých se to skutečně týká, tedy hospodští, co makají za pípou a roznáší svým hostům piva, se těší na 1.5.2020, kdy jim DPH na točené klesne z 21 na 10 procent. A lidi, co chodí na pivo? Těch se ta změna vůbec netýká, respektive je tady možnost, že jim pivo zlevní. Aspoň symbolicky by to bylo fér.

Sedím na terase, lámu si hlavu, proč to tak je. Proč lidi, kteří nemají absolutně nic společného s hospodským byznysem, se do naší slevy na točené pivo tak moc opírají. Tak schválně, vy, kdo podnikáte, zkuste si představit, že za vámi přijde šéfka státní kasy a řekne: „Vám, právě vám se stát rozhodl snížit daň na to, čím si vyděláváte nejvíc nebo snížením ceny nalákáte nové klienty.“

Řeknete si: „Super! To mi pomůže v mém byznysu!“ Anebo: „Ježíííš, už po mně zase něco někdo chce.“ Co si řeknete?

Každého, kdo má v sobě aspoň trochu podnikatelského ducha, samozřejmě napadne to první. Některým lidem je ale těžké to vysvětlit. Snížení DPH na točené pivo je naplnění mého slibu z ledna 2016 jako kompenzaci hospodám, které nemají jídlo a nemůžou profitovat ze slevy DPH na jídlo. Takže my sliby plníme. Na rozdíl od tradičních stran, které před volbami slibovaly snížení daní a ve vládě je navyšovaly.

A když jsme u toho jídla. Hospodám samozřejmě snižujeme DPH i na něj. Taky klesne na 10 procent. Už 1.12.2016 se zavedením 1. vlny EET jsme snížili sazbu na stravovací služby včetně nealka z 21 na 15 procent a teď v tom pokračujeme a snižujeme veškeré stravování na 10 procent. Hospodští a restauratéři si moc dobře pamatují, jak za pravicových vlády nakoupili maso s 15procentní daní, udělali z něj řízek a prodávali ho hostům s 21 procenty. I proto jsou rádi za naši slevu na DPH!

Jak víte, jsem urputnej, nevzdám se. Budu to opakovat stále dokola, protože vím, že pravda je na naší straně.

A tak jsem poslal kolegy, ať si jdou sednout po pracovní době na pivo. V Praze, Brně a Ostravě. Ať projdou hospody od těch úplně malinkých až po luxusní hotelové restaurace v centru. Kde nestihli, koukli na net. Měli jednoduchý úkol, dát si po práci pár kousků, u toho kouknout v nápojáku na ceny a spočítat, kolik hospodští a restauratéři díky naší slevě na DPH vydělají. Myslím, že se jim ta mise zalíbila, obešli toho celkem dost. Od klasiky U Bansethů přes pivnici Jamajka na Smíchově až po vyhlášené Café Imperial pana Zdeňka Pohlreicha.

Třeba v té Jamajce prodávají Postřižinské světlé za 33 korun. Na DPH odvádí 5,73 korun a v pokladně jim tak zůstane 27,27 korun. Po naší slevě bude DPH jen 3 koruny, takže vydělají o 2,73 korun víc. Na jediném pivu.

A teď to vezmeme podnik po podniku, kolik díky naší slevě na DPH vydělají. Jestli od té doby nehnuli s cenou piva, mělo by to být takhle:

U Bansethů, kam chodil Jaroslav Hašek psát Švejka a pořád tam má svůj stůl, stojí velká Plzeň 46 korun. Po zavedení naší slevy vydělají o 3,80 korun víc.

Na Břežance na Vinohradech prodávají tmavého Kozla desítku za 42 korun. Vydělají o 3,47 korun víc.

Ztráty a nálezy na Vinohradech mají Plzeň za 48 korun. Vydělají o 3,97 korun víc.

Café Imperial v Praze nedaleko Náměstí Republiky prodává Plzeň za 69 korun. Vydělá o 5,7 korun víc.

Pivnice Pegas v centru Brna svoji vlastní dvanáctku prodává za 47 korun. Vydělá o 3,88 korun víc.

Ostravská Dlouhá 100ry má Radegast dvanáctku za 35 korun. Vydělá o 2,89 korun víc.

Když si tyhle peníze vynásobíte počtem vytočených piv a měsíců v roce, tak se dostanete na krásnou částku, která hospodským zůstane navíc. Nejen v Imperialu, ale i u Bansethů. A všude jinde v naší zemi. A jestli se šábne se štamgasty, tak je podle mě dobrý obchodník. Aspoň symbolicky jako poděkování nám, aby nás lidi měli ještě radši.

Tak, a od komentátorů slyším pořád dokola, že slevou na DPH nepodporujeme ty opravdu malé hospody. Já se ale ptám, JAK MOC musí být hospoda malá, aby se jí DPH netýkalo. Ví vůbec novináři z centra Prahy, jak málo byste museli vytočit piv, aby se vás DPH netýkalo?

Protože i když nevaříte a pivo prodáváte za normální českou cenu a k tomu sem tam ještě udáte hermelín nebo utopence, tak vám stačí těch piv vytočit 70–80 denně, abyste udělali obrat milion za rok a tím pádem byli plátci DPH. A to samozřejmě ještě do tržby padají všechny ty rumíčky, slivovičky, myslivci. Přesně, jak říká prezident Českomoravského svazu minipivovarů pan Jan Šuráň v rozhovoru, který jsem vám dával nahoře: „Ti, co nejsou plátci DPH, těch je naprosté minimum, většina je plátce DPH, protože abyste vůbec provozoval hospodu, tak musíte mít nějaký obrat.“

Čili naše sleva se týká KAŽDÉHO, kdo provozuje, řekněme, regulérní hospodu. Každého, kdo to myslí vážně a má šanci nějak prosperovat a uživit se. A my mu chceme pomoci.

Jasně, já vím, že někdo si třeba přestaví garáž ve svým baráku a po práci ji otevře pro pár kámošů, aby u něj vypili pár piv. Takovému člověku samozřejmě taky fandím. Ale nedá se přece říct, že je to vážně míněný byznys. Ať v tom pokračuje. Ať si přivydělá. My podporujeme skutečné živnostníky.

A teď k těm řečem, že děláme složitější daňový systém. Vždyť to je naprostá hloupost! Daňový systém není složitější, dokonce je o něco jednodušší a hospodští budou platit míň na daních.

Nejdřív k tomu, co se nemění.

Na alkoholické pivo v restauraci, hospodě i stánku, které si dáte v láhvi nebo odnesete načepované, je dál 21 procent DPH.

NIC SE NEMĚNÍ!!!

Na nealko pivo na stánku, stejně jako na jakýkoli jiný nealko nápoj, ať už točený nebo v láhvi, je dál 15 procent DPH. Nikdo nemusí nic řešit. Je to jak doposud.

OPĚT SE NIC NEMĚNÍ!!!

JEDINÁ ZMĚNA JE NAŠE SLEVA! Počet sazeb se nemění. Zůstávají 2.

DPH na alkoholické pivo natočené v restauraci a hospodě padá z 21 na 10 procent. DPH na nealkoholické pivo v hospodě v láhvi i točené padá z 15 na 10 procent.

Chápete, vážení komentátoři? JEDINÉ, CO SE MĚNÍ, JE TO, ŽE HOSPODSKÝM SNIŽUJEME DANĚ. A oni jsou rádi. Pro lidi se nic nemění.

Osobně mě mrzí, že nemůžeme snížit daň na 10 procent i pro pivo do džbánku odnesené z hospody a u stánku. Ale to nám prostě směrnice Evropské unie nedovoluje, jak jsem vám psal v minulém hlášení.

Proč politici, kteří vystupují proti tomu, aby měli hospodští nižší daně, křičí až teď, a ne celou tu dobu, když jsme to připravovali? Já to oznámil už 28. ledna 2016 v České televizi v pořadu Máte slovo u Michaely Jílkové, jak jsem vám psal. A napíšu to znovu. Řekl jsem, že to chci prosadit jako kompenzaci hospodským za EET.

Jak doufám, hospodští díky naší slevě nejen vydělají víc, ale taky o něco pivo zlevní svým zákazníkům. Ano, přátelé, já jako správný populista věřím, že i po 30 letech svobody a demokracie může pivo v restauracích a hospodách zlevnit.

Tak co? Je ještě něco někomu kolem piva nejasného? Ministryně Schillerová to vysvětlila novinářům, opozičním politikům a zbývá snad už jen poslední skupina, která problematiku piva nechápe. Je to bohužel náš koaliční partner. Přitom s námi hlasoval pro snížení DPH na točené pivo. Teď chodí do médií, že prý má zlevnit i lahvové pivo. Vy, kteří mě čtete, víte moc dobře, proč to nejde. Vysvětloval jsem to už minule.

Návrh ČSSD je no… zklidním se… je naprosto neuvěřitelný, vedl by ke zkomplikování zdanění piva, protože by zavedl druhou sazbu pro lahvové pivo, kde teď platí jednotná sazba 21 procent. Druhá sazba by navíc otevřela dveře daňovým podvodům, protože lahvové pivo není výsadou jen restaurací. Ekonomicky by návrh způsobil nelogickou propast mezi lahvovým pivem a pivem baleným třeba do plechu nebo plastu. Zároveň to jde úplně proti duchu původního záměru podpořit českou pivní kulturu, která je pevně spjatá s čepovaným pivem. Od začátku se snažíme, aby lidi, kteří si chtějí dát pivko, zašli radši s přáteli do hospody, než ho do sebe lámali před televizí. Skoro dvě třetiny veškeré pivní produkce totiž lidi zkonzumují doma, místo v tradiční české hospodě. Víc snad nemusím dodávat.

Pojďme dál. Když jsem vám psal minulé hlášení, blížil se k našim hranicím orkán Sabina. Psal jsem vám, že ministr Karel Havlíček kvůli tomu sestavil speciální tým ze všech organizací, které v takové situaci lidem pomáhají, od silničářů po energetiky, a osobně je řídil. Celou dobu on-line sledovali, jak to vypadá ve všech koutech republiky, jaká je sjízdnost, kde vypadává elektřina, kde lidi potřebují nejvíc pomoct. Kolega Havlíček mi podával průběžně zprávy. Všechno info bylo on-line a lidi ho mohli sledovat i na webu Ministerstva dopravy. Non-stop ověřené zprávy dostávali I novináři.

I když byl vítr silnější, než se čekalo, nakonec nebyly na silnicích žádné kolony. Některé vlaky se zpozdily, museli jsme se přizpůsobit tomu, že třeba německé vlaky nejezdily, ale nakonec jsme to ustáli hodně dobře. Horší to bylo s elektřinou. Ještě v pondělí odpoledne bylo 300 tisíc míst bez proudu, ale technikům se to podařilo za 24 hodin stáhnout na několik tisíc. Klobouk dolů a děkuju všem dopravákům, hasičům, policistům, energetikům za jejich profesionální práci.

Čas na dobré zprávy. Karlovy Vary. Určitě víte, že hotel Thermal prochází největší modernizací ve své historii. Investice do přestavby jsou podle schváleného investičního plánu 580 milionů korun. Alena Schillerová byla zkontrolovat, jak modernizace pokračuje. Žádné zpoždění, všechno běží podle plánu. A už od půlky března se hosté můžou ubytovat v prvních zmodernizovaných pokojích. Potom přijde na řadu fasáda i bazén. Speciálně do bazénu investujeme 110 milionů a dalších 30 milionů by měl investovat nájemce, který si ho pronajal na 15 let. Je to skvělý pokrok, když to srovnáte s rokem 2015, kdy jsme museli bazén uzavřít z bezpečnostních důvodů. Nechtěli jsme ohrozit zdraví lidí. Navíc bazén prodělával 7 milionů ročně. Nabízeli jsme ho městu, které ho ale nechtělo. Od začátku je náš cíl otevřít ho k 1.6.2021, než začne filmový festival. Bude to jediný venkovní bazén v republice s vřídelní vodou. Zeširoka jsem vám rozepsal celou historii Thermalu už minulý rok.

A co se týče vzhledu hotelu i bazénu, spolupracující architekti a projektanti byli vyzvaní, aby řešení navrhovali s plným respektem k původní architektuře. Probíhající modernizace nic nemění na vnějším vzhledu Thermalu a je pod dohledem Národního památkového ústavu. V připravovaném projektu úprav bazénu současně reagujeme na připomínky původních autorů. Pro interiéry, které se nedochovaly, bylo jasné zadání snažit se o návrat charakteru typického pro Machoninovy a období vzniku hotelu. Samozřejmě při tom také vycházet z dochované dokumentace stavby, ze zpracovaného architektonického průzkumu a informací od pamětníků výstavby i přestaveb.

Víme, že Thermal je jedinečný odkaz doby brutalismu a pro místní, i všechny, kdo jezdí na filmový festival, to je zásadní místo, kam se chodí na filmy, kde se vyzvedávají vstupenky, kde si lidi každý den dávají sraz, kde jsou slavnostní projekce, premiéry, zahájení a ukončení festivalu. Ale na druhou stranu už s tím musíme pohnout a modernizaci dokončit. Zároveň ji děláme tak, abychom neohrozili provoz během filmového festivalu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pojďme na to, co dělali naši ministři. Protože jsem byl na horách a mohl komunikovat jen přes telefon, vyžádal jsem si od každého z nich speciálně pro vás report.

Ministerstvo financí rozjelo informační kampaň k EET. Za necelé tři měsíce, 1.5.2020, konečně dotáhneme její poslední fázi. Je to nejdůležitější reforma v novodobé historii České republiky. A tak kolegové objíždí kraje a regiony a na veletrzích, konferencích a seminářích všechno podnikatelům vysvětlují. Stáhněte si k tomu zadarmo brožuru, kterou dávám do komentářů.

Pro notorické hejtry a opoziční politiky, kteří nechápou, že podnikatelské prostředí by mělo být férové, dávám do komentářů čerstvý průzkum agentury STEM, jaký má naše veřejnost na EET názor.

65 procent lidí si myslí, že EET je pozitivní opatření. OK

66 procent uznává, že EET je přínos k efektivnějšímu výběru daní. OK

60 procent si myslí, že EET přispívá k narovnání podnikatelského prostředí.

Tak to jsem nadšenej!

Když už se bavíme o EET, zdravím speciálně kosmetičky. Jak víte, poslední vlna přináší slevu DPH pro spoustu řemesel a služeb včetně kadeřnic, ale právě kosmetičkám se vyhnula. Je mi to líto, ale opět tady promluvila Evropská unie. Zavedli jsme sníženou sazbu DPH tam, kde nám to dovolila její směrnice. U kadeřnic to šlo, u kosmetiček už ne. Prosím neptejte se mě na logiku. Všem je nám jasné, že tam žádná není. Směrnice platí od 80. let a teprve v posledních 2 letech se jedná o její změně. Alena Schillerová za Českou republiku prosazuje větší flexibilitu v sazbách. Změna daňových zákonů ale v současnosti vyžaduje jednomyslný souhlas všech států.

A ještě v jedné věci okolo daní chci vyčistit vzduch.

Snížené DPH na hromadnou dopravu. Minule jsem vám dal výčet všeho, kde jsme DPH už snížili, abyste si to mohli srovnat s předchozími vládami, jejichž specialita bylo daně zvyšovat. Byla tam i položka „hromadná doprava“. Ta se přesunula z 15 na 10 procent DPH. No, a jak jsem to vydal, začali někteří politici křičet, že to není vůbec naše zásluha. Já se omlouvám, jestli to zapůsobilo, že chci tenhle jeden bod někomu ukrást. Určitě nechci. Prostě jsem vám minule dal seznam snížení všech daní, ke kterému došlo za dobu, co jsem ve vládě a neuvědomil jsem si, že jsme byli proti, protože slevy na daních chceme pro občany a živnostníky. A co se týká daní pro firmy, ty jsou už 6 let stejné a v rámci Evropy patří k těm nižším. Odmítáme neustálé pokusy ze strany ČSSD daně navyšovat, protože by to negativně dopadlo na zaměstnance firem.

Ale je potřeba si uvědomit, že 10 procent DPH na hromadnou dopravu by nikdy nebylo, kdyby naše tehdejší koalice, kde jsem byl ministr financí, zcela novou sníženou hladinu nezavedla. Do té doby existovala snížená hladina DPH 15 procent, já přišel ještě s další a ještě nižší, 10procentní, abychom do ní mohli dát třeba dětskou výživu, léky, knihy, no však jsem vám to rozepisoval minule… Díky tomu se pak to téhle 10procentní hladiny mohla převést i hromadná doprava.

Je to vlastně jediné snížení DPH, které vzešlo z dílny opozice. My pro něj nehlasovali, protože jsme věděli, že se stejně neodrazí v cenách jízdného pro lidi. A měli jsme pravdu. Skutečné snížení výdajů na jízdné přinesla až námi zavedená sleva 75 procent pro seniory a studenty.

A poslední zpráva z Ministerstva financí. Poslanci ve 3. čtení schválili balíček MOJE daně, díky kterému už v prosinci rozjedeme on-line finanční úřad. O tom jsem vám toho napsal už spoustu. Daně vyřídíte z domu, formuláře se automaticky vyplní na netu. A dokonce dostanete celý jeden měsíc navíc pro podání daňového přiznání. Koukněte na Facebook Aleny Schillerové, má tam čerstvé info.

Spravedlnost. A tady mám pro vás opravdu důležitou věc. ZVÝŠENÍ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s naším hlavním ochráncem práv spotřebitelů Patrik Nacher připravilo změnu výpočtu nezabavitelné částky, která nesmí být lidem v exekuci a insolvenci sražená z měsíční mzdy. Cíl je, aby po odečtu zákonných srážek ze mzdy zbylo dlužníkům dostatek peněz na zajištění výživy a bydlení rodiny a nikdo je tak nevytlačoval na hranici chudoby. Dlužníci tento problém doteď řešili prací na černo. Tím obírají sami sebe na důchodech, stát tratí na daních a mizí i šance věřitelů, že uvidí svoje peníze zpátky.

Výše nezabavitelné částky je dnes pro dlužníky 6.608 korun a pro vyživovanou osobu pak čtvrtina z této částky, tedy 1.652 korun. Výše těchto částek se za poslední roky zvedala spíš symbolicky, takže ten vývoj absolutně neodpovídal inflaci, ani růstu životních nákladů, ani zvyšujícím se příjmům. Mimochodem samotný výpočet je sám o sobě tak trochu alchymie. Nezabavitelná částka je stanovená jako dvě třetiny součtu životního minima, tedy 3.410 korun a takzvaných normativních nákladů na bydlení v obci do 100 tisíc obyvatel, což dělá 6.502 korun. Tímto krkolomným způsobem dojdeme k těm 6.608 korunám. A teď jak jednoduše zvýšit nezabavitelnou částku tak, abychom tím nezkomplikovali výpočty jiných dávek? Nabízela se jednoduchá možnost změny výpočtu. To jsme taky udělali. Ze dvou třetin součtu jsme udělali ve vládním nařízení tři čtvrtiny, čímž došlo k nárůstu této částky na 7.434 korun. Došlo tedy ke zvýšení o víc než 800 korun. A u nezabavitelné částky na vyživovanou osobu jsme pak jednu čtvrtinu změnili na jednu třetinu. Tím došlo ke zvýšení na 2.478 korun, tedy také o dalších více než 800 korun.

Jasně a stručně:

6608 korun na dlužníka chceme zvýšit na 7434 korun.

1652 korun na vyživovanou osobu zvýšit na 2478 korun.

Samozřejmě očekávám, že se rozproudí debata, že je to málo. Ano, jistě, mohli jsme ty parametry změnit víc, ale to by se zase ozvala druhá strana, tedy věřitelé. Šli jsme cestou významného, nikoliv však skokového zvýšení. I takové zvýšení na jedné straně má důsledky pro druhou stranu, jak můžete vidět v komentářích v tabulce, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.

Samozřejmě se nezavděčíme všem. Političtí oponenti nás můžou kritizovat ze dvou stran. Že jsme zvýšením nezabavitelné částky snížili prostředky pro věřitele nebo že to zvýšení není dostatečné. Na druhý argument můžu odpovědět hned. Zvýšit nezabavitelné minimum mohli politici kdykoliv a nikdy tak o takovou částku neučinili. Na nutnosti novelizace tohoto nařízení vlády se shodla koaliční rada a vláda návrh projedná už v pondělí.

Školství a sport. Už třetí týden řeším spolu s ministrem Robertem Plagou a šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou peníze pro skoro 340 sportovních klubů, které kvůli byrokracii přišly loni o dotace. Kolega Plaga se s nimi dohodl, že kdo z nich požádá o dotaci i na rok 2020, bude jim vyplacená, a to už tento měsíc. Přihlásilo se jich skoro 300. Všechny budou mít dotace na účtech v řádu pár týdnů. Míň papírování určitě zajistíme úpravou zásad pro financování nestátních neziskových organizací, kterou se bude zabývat vládní rada už tuto středu. Navrhujeme v oblasti sportu upravit podmínky, abychom klubům ušetřili byrokratickou zátěž.

Co se rozhodně na Ministerstvu školství povedlo, je reforma financování regionálního školství, kterou si ředitelé škol i různé školské asociace hodně chválí.

Zdravotnictví. Jak víte, v Evropě umřel první člověk na koronavirus. Ve Francii podlehl 80letý čínský turista. Náš Adam Vojtěch odletěl do Bruselu na jednání všech ministrů zdravotnictví, aby probrali společný postup proti šíření viru. Česko přijalo jedny z nejpřísnějších opatření v celé Evropě, ale musíme se koordinovat taky na evropské úrovni. Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu vyšetřila už 75 lidí. Všechny výsledky jsou negativní.

Adam Vojtěch na zasedání ministrů v Bruselu všechny upozornil, že třetina léků, které v Evropě potřebujeme, se vyrábí v Číně a musíme zajistit pro náš kontinent větší soběstačnost. V poslední době má Čína čím dál častější výpadky, a to nejen kvůli koronaviru. Mít zaručený dostatek léků je otázka národní bezpečnosti. Evropská komise by se měla snažit přilákat výrobu těch nejdůležitějších léků zpátky do Evropy. Aspoň teď začnou evropské země společně nakupovat roušky a respirátory. V budoucnu by tak nemělo dojít k tomu, že některé státy budou mít s nedostatkem ochranných pomůcek problém.

Tento týden Sněmovna v závěrečném čtení schválila novelu zákona o zdravotních pojišťovnách od Ministerstva zdravotnictví. Díky ní budou volby do orgánů zdravotních pojišťoven transparentnější. Poslanci odmítli pozměňovací návrh Víta Kaňkovského, který chtěl do správních a dozorčích rad místo pojištěnců dosadit poslance čili trafikanty. Teď jde zákon do Senátu a věřím, že projde hladce, když ho jednoznačně podpořila Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy i Českomoravská konfederace odborových svazů.

Taky Sněmovna schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Děti starší 3 let budou muset být očkované před příchodem do státních i soukromých předškolních zařízení. Ale pro pobyt dítěte ve škole v přírodě to nebude potřeba. Novela obsahuje ještě plno věcí, se kterými vás nebudu zatěžovat. Ministerstvo zdravotnictví taky spustilo dotační projekt pro dětské lékaře a vyhlásilo výzvu pro dalších 9 center duševního zdraví.

Od kolegů jsem taky dostal zprávu, že Lužická nemocnice v Rumburku bude zachovaná a převezme ji kraj. Provozovatelem bude Krajská zdravotní. Na jednání to Adamovi Vojtěchovi potvrdil hejtman Oldřich Bubeníček, který to mně i ministrovi slíbil před půl rokem, když jsem se byl v nemocnici osobně podívat. Snad je to konečné slovo a 50 tisíc lidí ze Šluknovského výběžku bude mít jistotu zdravotní péče.

Průmysl. Na něm kolega Karel Havlíček pokračuje v přípravě 5. bloku Dukovan. Už je připravená smlouva mezi ČEZ a vládou, do pár dní ji budeme schvalovat, všechny termíny se dodržují. Dál dodělává zákon, který eliminuje energetické šmejdy, připravuje s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem harmonogram útlumu uhlí, finišuje s rozhodnutím, jak budou překompenzované solární zdroje z let 2009 a 2010, které nás stojí skoro 30 miliard ročně. Taky objíždí kraje a představuje živnostenský balíček, pracuje na hospodářské strategii ČR, sjednocuje zahraniční pobočky CzechTrade a CzechInvest s kancelářemi našich velvyslanectví, bojuje v Bruselu za to, aby byly dopady zelené evropské politiky na náš průmysl, energetiku a dopravu minimální.

Doprava. A opět kolega Havlíček. Už minule jsem vám psal, jaký dělá vítr na Ministerstvu dopravy. Tenhle týden spolu s vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou předělal 2 sporné zakázky včetně té na dálniční známky. Z původních 401 milionů to podle odhadů vypadá na třetinu…

Taky rozjel s Ředitelstvím silnic a dálnic přípravu investice roku. Je to dohromady 7 staveb na D1, bude se najednou rekonstruovat 70 kilometrů. Rekord. Do konce roku 2021 bude D1 komplet hotová.

Ve Sněmovně se projednává liniový zákon, který zkrátí dobu přípravy důležitých staveb o třetinu. Karel Havlíček taky navýší peníze pro Státní fond dopravní infrastruktury o 9,2 miliardy, takže do silnic, dálnic, obchvatů půjde letos přes SFDI 107 miliard korun. A dokonce k tomu všemu ještě stihl u sebe přijmout návštěvu politiků ODS, kteří s asi desítkou novinářů přišli „zkontrolovat“, jak se na Ministerstvu dopravy pracuje. Musela to pro ně být nová zkušenost. Jen škoda, že s sebou nevzali Aleše Řebíčka, mohl zavzpomínat na předražené dálnice a jak je stavěla jeho firma Viamont.

Životní prostředí. Kamkoli Richard Brabec přijde, propaguje skvělý program Nová zelená úsporám. Tento týden o něm mluvil na stavebním veletrhu For Pasiv. A lidi se o dotace perou. Meziročně stoupl zájem o 40 procent. Minulý rok přišlo 13 tisíc žádostí o nové moderní, ekologické a úsporné bydlení za víc než 3 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí taky uvolnilo další miliardu na úspěšný program Velká Dešťovka, který už využily desítky měst a obcí na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Ministerstvo životního prostředí taky odmítlo další pokus Evropské komise o regulaci olověného střeliva a rybářských olůvek. A budeme vzdorovat každému návrhu, který se bude snažit nějakou oklikou plošně zakázat používání olova našimi myslivci a rybáři. Richard Brabec taky podepsal novou zonaci Národního parku Šumava, která by měla přinést minimálně 15 let stability pro ochranu nádherné šumavské přírody.

Místní rozvoj. Tady je samozřejmě téma číslo jedna stavební zákon. Ministryně Klára Dostálová ho tenhle týden představila starostům a zaměstnancům stavebních úřadů v Hradci Králové. Bavili se o tom nejkřiklavějším případu, kdy současné zákony selhávají. Říká se tomu systémová podjatost a jen za rok 2018 zaregistrovaly stavební úřady 163 námitek systémové podjatosti, které zdržují výstavbu po celé zemi. Náš nový stavební zákon by měl tenhle problém částečně odstranit. Stavební zákon se řešil i na další schůzce poslanecké skupiny, která probrala změny stavebního práva hmotného. Poslanci ocenili třeba to, že zákon myslí i na zeleň, třeba stromořadí v ulicích, zeleň v konstrukcích budov, zadržování vody, snižování teploty měst, zklidňování dopravy, ochranu volné krajiny nebo podporu chodců a cyklistů. Prostě, že myslí na kvalitu života. Inspiraci našel v tom, co se osvědčilo v západních zemích.

Tenhle týden Sněmovna schválila návrh novely občanského zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví od Kláry Dostálové. Narovná současný pokřivený stav, který znemožňuje prodej garážových stání v domě nebo pozemků, které patří k bytu. Zruší se předkupní právo stávajících majitelů bytů a tím se urychlí transakce v oblasti nemovitých věcí. Taky se zjednoduší proces vzniku Společenství vlastníků jednotek. Úplně zásadní změna je úprava přechodu pohledávek a dluhů v případě převodu jednotky. Společenství tak budou mít bič na neplatiče.

Obrana. Naši vojáci konečně dostanou 30 tisíc moderních pušek a pistolí. Mohli je mít už skoro před rokem, ale bohužel se naše armáda stala rukojmím konkurenčního boje podnikatelů. Vybrala si totiž zbraně od České zbrojovky. Jiná firma, která nabízela zbraně ze zahraničí, se kvůli tomu odvolala k antimonopolnímu úřadu. Ten nakonec stížnost zamítl, ale celý nákup to zpozdilo o víc než rok. Teď už to konečně vypadá, že české zbraně vojáci dostanou.

Lubomír Metnar měl v Bruselu dvoudenní jednání s ostatními ministry obrany ze zemí NATO. Dohodli se, že je potřeba pokračovat v misi v Iráku, ve které máme čtyři desítky českých instruktorů. Tamní vláda jasně řekla, že si alianční pomoci váží a má o ni i dál zájem. Nejsme tam tedy proti jejich vůli, jak někteří politici tvrdí. Trénovat tamní vojáky i policisty má smysl. A když se dostanou na potřebnou úroveň, můžeme s klidným srdcem odejít.

Tak a teď bych rád uvedl na pravou míru zase nějaké ty mediální manipulace. Sice pocházejí od jednoho bezvýznamného bakalovského webu, ale i tak chci reagovat. Podle něj jsem prý řekl, že 2 procenta výdajů HDP na obranu jsou pro Česko zbytečně moc a výhledově bude stačit o dost míň. Že prostě nechci splnit závazek, který máme vůči NATO a západním spojencům. Je to samozřejmě vytržené z kontextu. Pouze jsem řekl, že dávat 2 procenta HDP HNED TEĎ je nereálné. Jen tento rok jde na obranu rekordních 75 miliard korun. Ty 2 procenta HDP v dnešních číslech je asi 120 miliard korun! Což není rozpočtově možné a ani reálné za tyhle peníze naši armádu rychle, a hlavně bezchybně přezbrojovat.

Fakt si myslím, že máme skvělé vojáky, kteří mají u našich spojenců super pověst, a mým cílem je mít moderní armádu s kvalitní technikou. Bohužel se za 30 let naše armáda nestihla zbavit zastaralé ruské techniky. Což se naštěstí teď mění. Ministr Lubomír Metnar už nakoupil vojenskou výzbroj za 43 miliard korun. V našem programovém prohlášení vlády máme jasně napsáno, že postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 procenta na HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021. No a když vše půjde podle plánu a budeme mít stabilní ekonomický růst, tak bychom se na zmiňovaná 2 procenta HDP na obranu mohli dostat v dalším volebním období v roce 2024. O tom ale bude rozhodovat příští vláda.

Takže celá ta diskuze o 2 procentech v tomto období je vlastně zbytečná a nesmyslná. To by si mohl uvědomit i pan Hamáček, než o tom bude zase příště mluvit na nějaké mezinárodní konferenci. Naše vláda má v programovém prohlášení jasný závazek, který hodláme naplnit, a doufám, že armáda zvládne rozpočtované prostředky efektivně utratit. Jde o obranyschopnost naší země a bezpečnost našich občanů. Nemůžeme být černý pasažér, který čeká, že jeho obranu za něj vyřeší spojenci.

Tak vidíte, nakonec je z toho hlášení, jak kdyby žádná dovolená nebyla… Už jen pár rychlých sdělení.

Volba ombudsmana, nejdřív fakta:

Svobodně a přímo zvolený prezident navrhl sněmovně kandidáta.

Svobodně a přímo zvolený senát navrhl dokonce dva další.

Svobodně a přímo zvolená sněmovna vybrala kandidáta, který má celoživotní zkušenosti s obhajobou občanů a úřad zná nejlépe, byl přece šest let zástupcem ombudsmanky. Taky je dlouholetý člen ČSSD.

A jak proběhla volba?

První kolo.

Vít Alexander Schorm, kterého podporovali Piráti, STAN, TOP 09 a KDU, dostal 47 hlasů.

Jan Matys, kterého podporovala ODS, 20 hlasů.

Stanislav Křeček, kterého podporovala ČSSD, SPD a KSČM, a taky část klubu ANO, 66 hlasů. Hnutí ANO mělo volné hlasování.

Kdyby to bylo, jak říká Milion chvilek, byl by určitě pan Křeček zvolený v prvním kole. Což nebyl.

Druhé kolo. Pan Schorm dostal 53 hlasů. Co to znamená? No to, že kdyby ODS dala svých 20 původně Matysových hlasů panu Schormovi, tak by měl 47+20=67 hlasů. Oproti 1. kolu byl ale nárůst jen o 6 hlasů. Z toho jasně vyplývá, že část hlasů pro pana Křečka přišla z ODS a možná i z jiných klubů. Pan Křeček dostal 91 hlasů, což znamená, že mezi 1. a 2. kolem měl nárůst podpory o 25 poslanců.

Takže znova. Pokud by platila teze, že „hnutí ANO zvolilo Křečka“, musel by být v této logice zvolený už v 1. kole.

Nebo je to jenom hra Milionu chvilek s opozicí? Domluvili se, že to opozice tajně naháže Křečkovi, aby byl aspoň nějaký důvod demonstrovat? Nejlepší by bylo, aby takové volby byly veřejné a ne tajné. Když jde o volbu VEŘEJNÉHO ochránce práv, tak by to snad bylo namístě.

A co dál? Samozřejmě, Milion chvilek svolává demonstraci do Prahy proti... Jasně, proti Babišovi! Který byl na dovolené s rodinou!

No nic.

Dvě věci na úplný závěr. Vloni v březnu jsem dal rozhovor Wall Street Journal, ve kterém jsem řekl, že se mi nelíbí název „Czechia“. Jo, nelíbí. Vždy říkám „Czech Republic“. No a oni ho vydali tenhle týden, skoro po roce. Vlastně nevím, jak moc velkou vlnu to udělalo, ale přijde mi celkem pikantní, že to řeší právě v Americe, kde nám spousta lidí pořád říká „Czechoslovakia“. Tehdy jsem se v rozhovoru údajně rozčiloval, kdo název Czechia schválil. Nerozčiloval jsem se, pamatuju si z rozhovoru jen to, že jsem ten název nikdy nepoužíval a nebudu ho používat.

Ale projednou si to zkusím. Jedna světová zpráva z CZECHIE. Pražští vývojáři her pod značkou Geewa se vypracovali tak, že je teď kupuje kalifornský AppLovin za několik set milionů korun. Článek ZDE.

Mějte se fajn

