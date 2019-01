Premiér Babiš: Udělali jsme maximum pro to, aby naše firmy byly v Thajsku úspěšné

Hlavním bodem programu druhého dne návštěvy Thajska byla účast na thajsko-českém podnikatelském semináři, kde premiér Babiš podpořil další rozvoj obchodních a hospodářských vztahů obou zemí.

Podnikatelský seminář v bangkokském hotelu Shangri-La spolupořádaly Federace thajského průmyslu (FTI) a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Premiér Babiš ve svém vystoupení před podnikateli zdůraznil, že z jeho pohledu se jedná o výjimečnou akci, uspořádanou u příležitosti vůbec první návštěvy předsedy české vlády v Thajském království. „Diplomatické vztahy našich zemí mají dlouhou tradici, letos oslavíme 45 let od jejich navázání,“ uvedl předseda vlády a připomněl, že už v roce 1932 otevřela v tehdejším Siamu svou továrnu slavná československá firma Baťa a ve 30. letech tam firma Škoda postavila první moderní cukrovar.

Také v současnosti obě země velmi úzce spolupracují, Thajsko je největším obchodním partnerem České republiky v jihovýchodní Asii. Návštěva předsedy české vlády v čele podnikatelské delegace tvořené zástupci téměř 40 společností má za cíl tyto vztahy ještě zintenzivnit. „Chceme náš vzájemný byznys povznést na novou úroveň – z jednoduchých obchodních vztahů na komplexnější a sofistikovanější formy, jako jsou investice, výměny technologií, věda a výzkum, společné podniky nebo inovativní projekty,“ řekl předseda vlády.

Podle premiéra Babiše je čas přestat Thajsko vnímat jen jako lokalitu pro exotickou dovolenou – jde o zemi s velmi šikovnými lidmi, s nimiž můžeme spolupracovat na konkrétních projektech a kteří chtějí držet krok s dobou a novými technologiemi. Česká strana má také eminentní zájem srovnat dosavadní nevyrovnanou obchodní bilanci, protože v současnosti se dováží mnohem více thajského zboží do ČR než naopak.

Předseda vlády proto v rámci druhého dne návštěvy neformálně jednal se zástupci thajských společností. „Obecně uznávají české know-how a mají zájem o sdílení zkušeností,“ konstatoval Andrej Babiš. Za významnou složku vzájemných vztahů opět označil obranný průmysl, kde se pro české zbrojovky otevírají široké možnosti spolupráce. „Myslím, že jsme tady udělali maximum pro to, aby tu naše firmy byly úspěšné. Více se toho už asi udělat nedá. Teď už je jen na nich, aby ten byznys dotáhly,“ usoudil premiér.

Odpoledne thajského času jednal předseda vlády také s vedením letecké společnosti Thai AirAsia. „Obsluhují samozřejmě hlavně tento region, ale provozují i dálkové lety do Koreje, do Číny či Japonska. Do Evropy ale dosud žádné spojení, žádnou linku nemají. Dostal jsem veřejný příslib od pana majitele, že nejpozději do Vánoc by Thai AirAsia otevřela přímé letecké spojení Bangkok–Praha. Let by tak trval asi deset a půl hodiny,“ uvedl po schůzce premiér Babiš. Společnost by do Prahy létala každý den.

Otevření přímé linky s Prahou by podpořilo rozvoj turismu a rovněž usnadnilo obchodní kontakty českých a thajských firem. „Dnes asi 50 000 Thajců přijíždí k nám do České republiky. Do Thajska jezdí asi 40 000 našich spoluobčanů. Určitě by to významně pomohlo vzájemné turistice a byznysu a byla by to vlastně první linka této společnosti do Evropy vůbec. Chtějí z Prahy udělat takový hub, takže ještě budou hledat vhodného partnera, který jejich cestující potom propojí dál do dalších destinací, jako jsou Německo, Švýcarsko či Španělsko. Nás to samozřejmě zajímá,“ konstatoval předseda vlády s tím, že zástupce thajské strany přiletí v řádu několika týdnů do Prahy dořešit administrativní náležitosti například s Ministerstvem dopravy či s agenturou CzechTourism.

autor: PV