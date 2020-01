Premiér Babiš: Ve světě je vidět nová vlna antisemitismu

Premiér Andrej Babiš ve středu 22. a ve čtvrtek 23. ledna 2020 navštívil Izrael, aby se zúčastnil se ceremoniálu připomínajícího holocaust a jeho oběti. Jednal s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem a setkal se s českými přeživšími holocaust.

Předseda vlády České republiky zahájil pracovní návštěvu Izraele přijetím u prezidenta Izraele Reuvena Rivlina. Společně mluvili o vzájemných dobrých vztazích obou zemí, historické i současné spolupráci. Prezident Rivlin vyzdvihl podporu České republiky vůči Izraeli a vzájemnou spolupráci. Český premiér mluvil zejména o konzultacích v oblasti léčebného konopí, managementu vody, spolupráci špičkových lékařů nebo nákupu radarů. „Česká Republika a Izrael mají výbornou spolupráci ve zdravotnictví. Podařilo se zrealizovat šest úspěšných párových výměn ledvin od živých dárců, a to díky spolupráci mezi IKEM a izraelským Národním transplantačním centrem,“ řekl český premiér.

Společně s prezidentem Rivlinem se shodli, že je důležité silné zastoupení státníků na letošním World Holocaust Forum. „O to víc, že je dnešní politická situace složitá, si myslím, že by lídři měli připomínat nejen tragédie, které se staly, ale celkově by měli mluvit o tom, co se ve světě děje teď,“ doplnil Andrej Babiš po setkání s prezidentem Rivlinem.

Ve čtvrtek český předseda vlády jednal s Yosim Shneckem z Israel Electric Corporation. „Je neuvěřitelné, že jsem měl příležitost setkat se s dalším velice schopným odborníkem, který má vztah k České republice, s šéfem kyberbezpečnosti hlavní elektrárny Israel Electric Corporation Yosim Shneckem. Jen v posledním roce čelili milionům kybernetických útoků. Přijede k nám. Zorganizujeme workshopy. Musíme kyberbezpečnosti věnovat velkou pozornost. 28. ledna tu bude kyberkonference, přijedou i zástupci z ČEPSu a ČEZu. Kyberútoky jsou hlavní a nejničivější zbraní této doby, silnější než armáda, a my musíme přidat v bezpečnosti,“ zhodnotil setkání premiér.

Andrej Babiš se setkal také s třemi ženami s českými kořeny, které přežily holocaust. „Dámy na mě udělaly velký dojem. Jsou energické a otevřeně mluví o tom, co prožily. Shodou okolností všechny tři dámy na dnešním setkání zjistily, že se jmenují Eva, a to nebylo to jediné, co je spojuje. Každá z nich prožila hrůzy holocaustu, které si nikdo, kdo to nezažil, neumí ani představit,“ dodal premiér.

Hlavním bodem návštěvy Izraele bylo World Holocaust Forum u příležitosti výročí 75 let od osvobození koncentračního tábora Osvětim. Během této události český premiér spolu se světovými státníky uctil památku obětí holocaustu minutou ticha. Ceremonii zahájil proslovem rezident Izraele Reuven Rivlin. Řada dalších státníků ve svých proslovech stejně jako izraelský prezident vyslovila přání, aby se již nikdy neopakovaly hrůzy, kterými si prošly oběti holocaustu. Zároveň se přidali k přání, aby státy na celém světě bojovaly proti antisemitismu.

„Nejvíce mně oslovil projev rabína Lau, který přišel do Buchenwaldu, když mu bylo sedm a půl roku. Řekl, že nezapomene a neodpustí. A lídrům vzkázal, že jestli chtějí mír, je to na nich. Během asi čtyři hodiny dlouhé ceremonie se i v mnoha videích připomínaly počty mrtvých, strašlivé lidské osudy, které si musíme připomínat. Tím spíš, že ve světě je vidět nová vlna antisemitismu. Všichni ti politici tam proto veřejně slíbili, že proti němu budou společně bojovat,“ zdůraznil premiér Babiš.

