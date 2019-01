Premiér Babiš: Vnitřní trh je jednou z hlavních priorit ČR v EU

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 21. ledna 2019 návrh nového zákona o realitním zprostředkování. Chce jím jasně vymezit činnost realitních kanceláří a lépe ochránit jejich klienty. Zabývala se také výstavbou vodního díla Vlachovice, které by mělo být novou zásobárnou pitné vody pro Zlínský kraj. Ministři rovněž schválili vznik nové Rady vlády pro veřejné investování.

V rámci Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni se ministři zabývali aktualizací priorit ČR v agendě vnitřního trhu EU 2015–2020 pro rok 2019. Debatovali především o prioritách, které chce Česká republika prosazovat v jednotlivých oblastech vnitřního trhu. „Pro Českou republiku je to skutečně klíčová záležitost. Naším cílem je především odstraňování překážek na vnitřním trhu ze strany některých členských států, zejména v oblasti přeshraničního poskytování služeb. Vnitřní trh je jednou z hlavních priorit ČR v EU, protože patří mezi hlavní nástroje pro podporu hospodářského růstu a posilování konkurenceschopnosti ČR,“ uvedl premiér Babiš. Součástí schváleného materiálu je i obsáhlý seznam konkrétních úkolů, které mají jednotlivé resorty v těchto oblastech splnit do konce roku 2020.

Premiér Andrej Babiš také seznámil kolegy s chystanou zahraniční cestou na Světové ekonomické fórum v Davosu. Jeho hlavním tématem je globalizace 4.0 a kromě účasti na této prestižní akci bude předseda vlády bilaterálně jednat také s předsedou vlády Vietnamu a v plánu má i jednání s představiteli několika významných světových firem. „Mám být v panelu, který se nazývá Bod zvratu Evropy, kde budeme diskutovat o budoucnosti Evropy, co by se mělo změnit i v kontextu různých problémů, jako je třeba i brexit, kde v tuto chvíli paní premiérka Mayová předkládá svůj nový návrh postupu,“ upřesnil předseda vlády. Podrobnosti ZDE.

Vláda schválila návrh nového zákona o realitním zprostředkování. Činnost realitních makléřů v současné době jen obecně upravuje živnostenský zákon. Vláda je názoru, že stávající právní úprava nedostatečně chrání klienty realitních kanceláří. Jako problém vidí především fakt, že na profesi realitního zprostředkovatele nejsou kladeny žádné odborné nároky. Realitní zprostředkovatelé také nemusí být povinně pojištěni, což ztěžuje klientům vymáhání náhrady za případnou způsobenou škodu. Chybí také dostatečný tlak na kvalitu poskytovaného realitního zprostředkování.

Vláda proto v návrhu zákona chce dosavadní volnou živnost realitního zprostředkovatele změnit na živnost vázanou, přičemž tato služba by měla být nadále poskytována osobami s nezbytnými znalostmi. Cílem je zvýšit důvěryhodnost a prestiž poskytovatelů těchto služeb a celková kultivace trhu. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna. Podrobnosti naleznete ZDE.

Ministři také odsouhlasili zřízení nového poradního orgánu vlády, Rady vlády pro veřejné investování. Důvodem pro její vznik je stávající stav, kdy jednotliví investoři – stát, kraje, obce i města – často nijak nekoordinují své investiční záměry. Někdy se tak mohou dostat i do vzájemného protikladu, což vede k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků.

Nově by měly být všechny projekty s hodnotou přesahující 50 milionů korun posouzeny mezirezortní Radou vlády pro veřejné investování, v jejímž čele bude premiér a kterou bude organizačně zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Tím stát získá detailní přehled o investičních záměrech. Nová Rada by měla začít fungovat do konce února.

Vláda se zabývala také urychlením příprav výstavby vodního díla Vlachovice. Ministři schválili aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu. Aktualizace stanovuje úkoly pro Zlínský kraj, které souvisejí s vytvořením územních podmínek pro přípravu a realizaci nové přehrady, jež má vyrůst na řece Vláře a jejích přítocích. Výstavba nové vodní nádrže je nezbytná pro zajištění pitné vody pro oblast Zlínska a bude sloužit i jako prevence před suchem. Zlínsko patří mezi regiony nejvíce postižené současným obdobím sucha. S výstavbou nové přehrady souhlasí i obyvatelé okolních obcí.

Kompletní výsledky jednání vlády 21. ledna 2019 naleznete ZDE.

autor: PV