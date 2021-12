Premiér Babiš: Vyčerpali jsme všechny možnosti pozitivní motivace k očkování

reklama

Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

jak je známo, ministr zdravotnictví má covid, takže nemůže tady vystoupit, proto bych se pokusil ho tady nahradit. Já vítám návrh pana předsedy Okamury. Pro nás to bude další příležitost, vysvětlit občanům, proč by se měli očkovat. Ta vyhláška, kterou má v kompetenci ministr zdravotnictví, a její vypracování trvalo pár dnů a teď je v meziresortu, a my jako ANO, vláda v demisi, ale i když jsme v demisi, tak musíme konat ve prospěch občanů naší země, a proto jsme si vědomi, že je to samozřejmě záležitost, na kterou mají i různí experti různé názory. Příští vláda, která doufám bude schválena v týdnu od 13. prosince, nový ministr zdravotnictví pan prof. Válek to může změnit zase za pět dní. A jestli to udělá, nebo neudělá, tak samozřejmě to už je potom na nové vládě.

Proč chceme tu vyhlášku? Za prvé je to jasný signál od vlády pro občany, že povinné očkování je jediná cesta a že vláda to myslí vážně. A je to povinné očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let. My jsme přesvědčeni, že povinné očkování psychologicky podpoří ochotu občanů se očkovat. Lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat, žijí v různých dezinformacích. Například ti nemocní si myslí, že se nemůžou očkovat, protože jsou nemocní, ale je to právě naopak. Včera jsme měli tiskovou konferenci společně s panem premiérem Fialou, byl tam pan prof. Douša a jednoznačně řekl, že všichni nemocní se musí očkovat. Právě oni se musí očkovat. Zavádějí to okolní státy, Spojené státy, Rakousko je jediné, které zavádí povinné očkování pro všechny obyvatele. Včera jsme měli relaci, izraelský premiér, rakouský premiér, bylo to velice zajímavé. Očkování je od srpna povinné pro zdravotníky v Maďarsku. Povinné očkování zdravotníků platí od září v Řecku. V Itálii platí od září povinnost očkování pro zaměstnance ve zdravotnictví. Ve Francii se povinně musí očkovat všichni zdravotníci, pečovatelé v domovech pro seniory, hasiči, strážníci, celkem 3 miliony zaměstnanců. Pro pečovatele je povinné očkování například v částech Austrálie, v Británii, Belgie chce zavést pro všechny zdravotníky povinné očkování, a jde o více než 400 tisíc lidí, zákon by měl platit od 1. dubna. A nakonec pan premiér Heger by chtěl zavést povinné očkování, ale zatím nenašel podporu koaličních partnerů.

My jsme vyčerpali všechny možnosti pozitivní motivace k očkování. Díky očkovací kampani pozitivní i negativní jsme naočkovali pro věkovou kategorii 18+ 72,9 % lidí, kteří se v této věkové kategorii zúčastnili očkování, +12 let je to 71,3 %, +16 - 72,7 %. My jsme samozřejmě zavedli zpoplatnění testů, formu ON, to je, ano, bohužel, další forma negativní motivace. Dneska už máme řadu povinných očkování a máme u nás dlouhou tradici, vždyť naše děti dostávají tu desetivakcínu, nebo jak se to jmenuje. Ano, od počátku roku nám Evropská unie - a všichni jsme tvrdili, že když dosáhneme 70 %, tak jsme z toho venku, a ukázalo se, že to není pravda. Takže bez 90% proočkovanosti dospělé populace se stále budeme potýkat s přetíženými nemocnicemi a bohužel znovu - včera máme nárůst na JIPkách, máme nárůst v nemocnicích a ve vlnách samozřejmě se budou přijímat různá restriktivní opatření i s dopadem na podnikání, kulturu a sport.

Vyhláškou, a tady čtu podklad od pana ministra zdravotnictví Vojtěcha, reagujeme na vývoj poznatků o vakcinaci proti Covid-19, která je nejúčinnějším opatřením k zabránění vzniku onemocnění s těžkým klinickým průběhem vyžadujícím intenzívní nemocniční péči a v řadě případů končícím úmrtí nakaženého pacienta. Pohotovostní výbor Světové zdravotnické organizace opakovaně, a naposledy na svém jednání dne 22. října 2021, potvrdil, že pandemie Covid-19 představuje stálé ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

Evropský region - pandemie, evropský region je druhý nejpostiženější region, těsně za regionem Ameriky, celkem potvrzených případů 85 404 262, na Covid-19 zemřelo 1 532 738 lidí. A bohužel umírají i zdraví lidé, i ta maminka, která porodila, naštěstí to miminko zachránili, zemřela, měla 35 let a byla zdravá. Skutečně ten covid zabíjí, je to zabiják, a pokud tomu někdo nevěří, my se snažíme to vysvětlovat a přesvědčovat, ale v mediálním prostoru, na sítích, je plno fejků, pln hoaxů, plno dezinformací. Ta situace u nás, ano, my máme 2 132 380 evidovaných případů nákazy a jsme nejpromořenější v propočtu na milion obyvatel možná na světě, v Evropě určitě. Pokud vím, Německo má 5 %, my máme 20, a jsme sedmí co se týče do počtu evidovaných případů úmrtí osob, a s Covid-19 tak v pořadí osmé místo.

Trend a vývoj epidemické situace v České republice je charakterizován významným nárůstem ve třech sledovaných indikátorech pro hodnocení epidemie. Vysoce negativním a rizikovým aspektem současného stavu epidemie je vysoká prevalence nákaz u seniorní a potenciálně zranitelné populace, která je vysoce riziková z hlediska závažnosti průběhu onemocnění, následným dopadem na zdravotní představuje velmi rizikový potenciál počtu nových hospitalizací.

Současný stav vývoje epidemie odpovídá vysoce rizikovému scénáři vývoje. My jsme celý minulý rok mluvili o tom, Pane Bože, už aby tady byla ta vakcína. A ona přišla. Poprvé 27. prosince 2020. Všichni jsme chtěli, čekali jsme na tu vakcínu. Možná všichni ne, ale to, co dokázala světová věda, je skvělé. Takže dneska máme různé vakcíny, lidé si můžou vybrat. Máme očkovací centra bez registrace, bez čekání, tady na Chodově, Černý Most jsme otevřeli, děláme na O2 aréně znovu, děláme v obchodních domech Kotva. Všechno se připravuje, abychom se znovu dostali na tu kapacitu až 150 000 denně. Včera jsme společně s premiérem Fialou podpořili tu iniciativu. Je skvělé, kolik dobrovolníků se tam přihlásilo. Náš největší problém jsou desetitisíce zdravotníků a pomocného personálu, kteří jsou na OČR a PN. To je náš problém.

A co se změnilo? Minulý rok? Minulý rok všichni byli nadšeni, všichni děkovali zdravotníkům, a my jim stále děkujeme. Ale teď se to změnilo, protože ti lidé, kteří jsou proti očkování, i na JIPce jsou agresívní na ně, nadávají jim, prostě urážejí. A to je skutečně velice špatně, protože naši zdravotníci jedou v kuse de facto a dělají maximum. Jsou skutečně maximálně unaveni a není to správné, když odpírači, odpírači očkování se takhle chovají. Ta agresivita je obrovská. Jenom proto, že čtou nějaké nesmysly, nějaké blbosti, že je to experimentální vakcína. Není to experimentální vakcína. Že to nefunguje, že vlastně to očkování je nesmysl. No, já jsem se nechal očkovat třikrát a náš pan prezident kdyby nebyl očkován, tak by byl v této chvíli na JIPce, když měl covid. Já už nevím, jak máme víc přesvědčit ty lidi.

Takže hospitalizace je... tam je vidět jasný efekt toho očkování. A bohužel teď máme nárůst v seniorní skupině hospitalizovaných, denně v průměru je nově přijato k hospitalizaci více než 600 nových pacientů a na jednotky intenzívní péče pak v průměru 100 nových pacientů denně. Hospitalizace ukazují, že 69 % pacientů na jednotkách intenzívní péče tvoří neočkovaní pacienti. Neočkovaní pacienti. A jejich průměrný věk je 62 let, 62 let. My jsme dělali maximum, abychom je přesvědčili. Psali dopisy, VZP, praktici dostali bonus 380 korun od 1. září 2021. Teď od 15. listopadu je tam 500 korun potravinových doplňků pro každého nového prvovakcinovaného seniora. Takže to jsou ty nejohroženější lidi a na těch samozřejmě stále pracujeme. Je to těžké, protože ty dezinformace jsou absolutně neuvěřitelné.

Nebo maminky, těhotné ženy, ano. Když se zeptáte profesora Pařízka, tak vám řekne: Ano, očkujte se, proboha. Očkujte se. A kdyby ta maminka byla očkovaná, tak pravděpodobně by nezemřela. Musíme znovu toto zpopularizovat a říct lidem ne právě vy, kteří jsme nemocní, chroničtí pacienti, právě vy se musíte očkovat. Včera to přednosta Douša řekl jasně. Je to důležité.

V přepočtu na sto tisíc obyvatel je v listopadu 2021 sedmidenní incidence nových příjmů na jednotkách intenzívní péče více než čtyřnásobně vyšší, čtyřnásobně vyšší u neočkovaných pacientů než u osob s dokončeným očkováním. My to stále opakujeme. Včera mi řekl izraelský premiér, abychom zkrátili tu posilující dávku ze šesti měsíců na pět, že Izraelci to chtějí zkrátit na tři a čtyři měsíce. Že nejdůležitější dávka je ten booster, ta třetí, ta chrání. A podle Izraelců, říkají dokonce, že možná na celý život to ochrání. Myslím, že všichni vědí, že Izrael je technologický lídr světa téměř ve všem. Takže snad jim budeme věřit, když už tedy někteří nevěří nám. Oni mají tým v Jižní Africe, řeší ten omikron. Ještě se neví, jak ten omikron bude. Že násobně infikuje a ten přenos je podstatně vyšší, je jasné, ale ještě se neví ten dopad. Samozřejmě my na tom pracujeme a připravujeme se na to.

Za listopad 2021 je sedmidenní incidence nových hospitalizací na jednotkách intenzívní péče 14,1 pacienta na sto tisíc obyvatel u neočkovaných, zatímco u očkovaných je to 2,9 pacienta. Takže 14,1 neočkovaných, 2,9 očkovaných. Tak já už nevím, proč nevěří někdo těmto číslům. Proč? Proč nevěří našim expertům, našim odborníkům? Myslím, že je to evidentní. Ukazoval jsem minule graf. Irsko devadesát nevím kolik pět % naočkovaných, stejná incidence jako Česká republika, 500 lidí v nemocnicích. My sedmdesát něco a máme už šest tisíc - nevím kolik - čtyři sta. Takže je to evidentní, je to jasné. Jsme pod průměrem proočkovanosti. Řadíme se mezi státy poslední desítky EU společně se Slovinskem, Polskem, Chorvatskem a Slovenskem. Takže máme nedostatečnou proočkovanost u rizikových seniorních populačních skupin. Ve skupině 60+ má očkování dokončeno 80 % obyvatel a zbývá cca těsně pod 300 000, z toho asi 59 000 překonalo covid.

Covid-19 mnohem vážnějšími zdravotními dopady zasahuje osoby se sníženou úrovní imunity, která je kromě osob s chronickými onemocněními ovlivňujícími jejich imunitní odolnost typická pro seniorní věkové skupiny. Proto navrhujeme, nebo ministerstvo navrhuje povinné očkování od 60+. Průměrný věk všech hospitalizovaných se v průměru pohybuje od 65 do 70 let, a také u osob, které jsou vystaveny opakované expozici virového původci v rámci výkonu své profese.

Myslím, že... A já nemám problém, nevím, jak tedy poslanci hnutí ANO budou hlasovat pro. Využil jsem tuhle příležitost, abych mohl sdělit lidem, že... A já jsem i požádal ministra zdravotnictví, aby vybral, vybral experty, kteří vysvětlí lidem tyhle věci. Pokud pan premiér Fiala s tím bude souhlasit, můžeme si to zopakovat, že tam zavoláme lidi, kteří vysvětlí lidem, a pokud to budou přenášet všechny televize, aby už konečně uvěřili, že tady si nikdo nevymýšlí, že je to strašně důležité a že znovu samozřejmě bohužel umírají lidé.

Vánoční trhy. Prosím vás, vzpomeňte si na ten Cheb Vánoce 2020, co tam bylo. Stovky možná tisíce lidí dohromady konzumovaly, pily, kluziště otevřené do 3. ledna 2021. A všichni zapomněli, jak jsme převáželi ty pacienty? Jak byly ty nemocnice zahlcené. 400 mrtvých, 400 mrtvých. 300 % vyšší úmrtnost. To je Karlovarský kraj a Chebsko leden, únor 2021. Ano, my jsme na vládě o tom diskutovali, ale tady byli hygienici absolutně nekompromisní. Všichni řekli: Ne. Protože vánoční trhy samozřejmé lákají lidi ze všech koutů naší země. Když to Kochův institut, co je nejrenomovanější instituce v Evropě, doporučil zakázat, Drážďany to zrušily, všichni to zrušili. Ano, nás to mrzí. A my samozřejmě ty živnostníky budeme kompenzovat. Já to chápu, že to připravovali měsíce. My jsme se snažili, ale zkrátka je to velké riziko, je to velké riziko. Vysvětlovali jsme rozdíl vůči obchodním centrům, že tam je povinnost respirátor, zákaz konzumace a food courty byly uzavřené a jsou tam jenom "Take away".

Takže to je to vysvětlení. A může mi někdo říct: ano, mohli jste udělat stánky bez občerstvení. Ale i na tom Staromáku a všude jsou ty restaurace a samozřejmě by to dopadlo tak, jak to dopadlo minulý rok. Ale já chápu, že někteří to nechtějí uznat. Někteří primátoři to obešli, ale samozřejmě nás zároveň nikdy nezapomenou obviňovat z toho, co se stalo v rámci covidu.

Takže ten návrh Ministerstva zdravotnictví je od 1. února 2022 povinné očkování pro osoby ve věku 60 let a starší, pro vybrané profesní skupiny, které jsou nezbytné pro zabezpečení základních funkcí státu - bylo by asi absurdní, aby policista šel kontrolovat restauraci na O-N a není naočkovaný - a jejich činnost je specificky zaměřena na zajištění bezpečnosti obyvatel, ochrany jejich zdraví a sociálních potřeb a mají vyšší frekvenci sociálních kontaktů. Takže zvláštní očkování proti onemocnění COVID-19 je tak navrhováno i pracovníkům následujících profesí, a to jsou osoby poskytující zdravotní služby, nebo jsou zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, osoby poskytující sociální služby, nebo jsou zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb, osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání, příslušníci Policie České republiky, celníci, příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, vojáci v činné službě, příslušníci nebo zaměstnanci Vězeňské služby České republiky, příslušníci zpravodajských služeb.

Není to rozhodnutí vlády, ale my jsme o tom samozřejmě diskutovali, chtěli jsme vědět, jak to ministerstvo má vymyšleno. To je vyhláška. Pokud se nová vláda a nový ministr rozhodne, že to změní, tak to změní. A samozřejmě pokud by Sněmovna schválila tu debatu, tento bod, tak bych určitě doporučoval, abychom sem pozvali ty skutečné experty, ty, kteří by tady mohli vystoupit, a sloužilo by to podle mého názoru dalšímu přesvědčování lidí, kteří se na nás dívají.

Děkuju.

