Premiér Babiš jednal s ministerským předsedou Saska

Mezi hlavní témata setkání patřila zejména hospodářská spolupráce s důrazem na digitalizaci průmyslu a aplikovaný výzkum a vývoj. Premiér Babiš zdůraznil také potřebu rozvoje přeshraniční dopravní infrastruktury včetně zajištění splavnosti Labe a vybudování vysokorychlostního železničního spojení Praha-Drážďany. „Trasa představuje přirozené napojení České republiky na západoevropskou železniční síť a propojení střední Evropy se severoněmeckými přístavy. Její výstavba je pro nás strategická, kvůli osobní i nákladní dopravě. Jsem rád, že Sasko zařadilo tento projekt do kategorie naléhavé potřeby. V současné době už za českou stranu probíhá studie proveditelnosti trati. Ta by měla být dokončena do začátku roku 2019,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Česká republika a Sasko dlouhodobě spolupracují také v potírání drogové kriminality díky přeshraniční koordinaci policejních sborů. Nová česko-německá policejní smlouva vstoupila v platnost v říjnu 2016 a mimo jiné rozšiřuje pravomoci policistů na území druhého státu.

Předseda vlády Babiš a ministerský předseda Kretschmer se věnovali také evropským tématům, především pak budoucnosti Evropské unie, víceletému finančnímu rámci, migraci, reformám azylového systému a jednání o brexitu.

Andrej Babiš

Premiér v demisi

Michael Kretschmer přijel do České republiky poprvé od svého jmenování 13. prosince 2017, kdy ve funkci ministerského předsedy nahradil Stanislava Tillicha. Ministerský předseda se dnes spolu s prezidentem Saského zemského sněmu Matthiasem Rößlerem zúčastní také pietního shromáždění v Terezíně u příležitosti Mezinárodního dne holocaustu.

Sasko představuje pro Českou republiku 5. největšího obchodního partnera mezi německými spolkovými zeměmi. Obě země spojuje významný těžební průmysl, energetika, strojírenství a automobilový průmysl. Významnou roli v posilování hospodářské spolupráci hrají především regionální hospodářské komory.

