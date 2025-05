Že má Zelenskyj dohodu? To měl i Afghánistán

47. prezident USA Donald Trump dal opakovaně najevo, že chce ukončit válku na Ukrajině, ukončit krveprolévání. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že má sílu válku ukončit podle představ Ruska.

„Chtěli nás vyprovokovat, abychom udělali chyby,“ řekl Putin vedle portrétu cara Alexandra III., konzervativního vládce z 19. století. „Nebylo nutné tyto zbraně použít... a doufám, že nebudou potřeba. … Máme dostatek síly a prostředků k tomu, abychom to, co bylo započato v roce 2022, dovedli k logickému konci s výsledkem, který Rusko požaduje,“ citovala agentura Reuters v dokumentu odvysílaném státní televizí, který zachycoval 25 let vlády Vladimira Putina.

Ukrajinci se teď teoreticky mohou opřít o dohodu se Spojenými státy o využití nerostného bohatství Ukrajiny, kvůli které bude v zájmu USA starat se o to, aby Ukrajina nepadla, jenže australský generál ve výslužbě Mick Ryan varoval, že podobné dohody s Trumpem uzavírala ještě vláda v Afghánistánu, během jeho prvního funkčního období a celý svět viděl, co se reálně dělá. Trump se dohodl s protivníky afghánské vlády, s lidmi z hnutí Tálibán, že se Američané z Afghánistánu stáhnou. A také to udělali. I když až v době vlády Joea Bidena.

„Od dohody mezi USA a Ukrajinou bychom neměli očekávat příliš mnoho,“ varoval v této souvislosti Ryan.

Upozornil také, že Rusové platí za svou agresi vysokou cenu vyčíslenou v lidských životech, a přesto ve válce stále pokračují. „Měsíční ztráty Ruska se letos vyšplhaly na 40 tisíc,“ napsal Ryan. S tím, že za každý kilometr ukrajinské půdy Rusové platí opravdu hodně.

3/ Russia's monthly casualties have crept up this year to 40K per month.The maps in my update provide an indication of just how expensive each kilometre of Ukrainian territory has become for Russian forces, and what a poor return on their investment this has been for the Russian… pic.twitter.com/f7q5pyRFRT